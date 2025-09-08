ETV Bharat / bharat

कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने जीएसटी सुधारों का किया स्वागत

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जीएसटी सुधारों को सराहा. ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 8, 2025 at 11:30 AM IST | Updated : September 8, 2025 at 12:15 PM IST 4 Min Read

तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार के हालिया जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है. साथ ही उन्हें "अधिक निष्पक्ष" प्रणाली करार देते हुए कहा है कि ये सुधार आम लोगों को राहत देंगे और सभी के लिए बेहतर होंगे. एएनआई से बात करते हुए, थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के स्लैब में बदलाव की मांग कर रही है. कांग्रेस सांसद ने कहा, "हम कांग्रेस पार्टी में कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हमारे नेता चार दरों से कम से कम दो, या आदर्श रूप से एक, एक दिन करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि यह वास्तव में लोगों के साथ अन्याय है. जब चार दरें थीं, तो यह भ्रामक और कठिन था. लोग इससे खुश नहीं थे. इसलिए अब मुझे लगता है कि यह अधिक निष्पक्ष प्रणाली है और हमें उम्मीद है कि यह सभी के लिए बेहतर होगी." इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का "दबाव बढ़ रहा है" और दावा किया कि केंद्र सरकार ने चुनाव नजदीक आने पर जीएसटी सुधारों को लागू किया है. खड़गे ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की. खड़गे ने कहा, "वे ऐसा अब कर रहे हैं जब चुनाव करीब हैं और ट्रंप का दबाव बढ़ रहा है. ये लोग कहते रहे कि चीन को देश में घुसपैठ करने की इजाजत नहीं दी गई और अब पीएम मोदी खुद जाकर उनसे मिले... अगर हम उनका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे मनमाने फैसले ले सकते हैं... हम जवाहर लाल नेहरू के समय से गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहे हैं.

खड़गे ने कहा कि, हालांकि, जब पीएम मोदी सत्ता में आए, तो उन्होंने 'ट्रंप मेरे दोस्त हैं' जैसे बयान दिए. फिर ट्रंप ने ऐसे बयान दिए जिससे देश और दुनिया में माहौल खराब हो गया. वे हमारी विदेश नीति को ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं..." गौर करें तो 3 सितंबर को, 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को मिलाकर जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने का निर्णय किया गया. 5 प्रतिशत के स्लैब में आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं. इनमें खाद्य और रसोई के सामान जैसे मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड, पहले से पैक किए गए स्नैक्स, भुजिया, मिक्सचर और बर्तन हैं. साथ ही इसमें कृषि उपकरण, हस्तशिल्प और लघु उद्योग, चिकित्सा उपकरण और डायग्नोस्टिक किट शामिल हैं. 18 प्रतिशत का स्लैब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर एक मानक दर के रूप में लागू होता है. इसमें छोटी कारें और मोटरसाइकिल (350 सीसी तक) जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, घरेलू सामान जैसी उपभोक्ता वस्तुएं और कुछ पेशेवर सेवाएं शामिल हैं. सभी ऑटो पार्ट्स पर भी एक समान 18 प्रतिशत की दर लागू होती है. इसके अतिरिक्त, तंबाकू और पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी और मीठे पेय पदार्थों जैसे उत्पादों, साथ ही लग्जरी वाहनों, 350 सीसी से ऊपर की महंगी मोटरसाइकिलों, नौकाओं और हेलिकॉप्टरों सहित विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का स्लैब है. कुछ आवश्यक सेवाएं और शैक्षिक वस्तुएं, जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पारिवारिक फ्लोटर और जीवन बीमा, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कुछ सेवाएं शामिल हैं, जीएसटी से पूरी तरह मुक्त हैं. ये भी पढ़ें- GST कटौती से किसानों और सहकारी क्षेत्र को बड़ी राहत, दूध-पनीर पर टैक्स खत्म

