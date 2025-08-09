जोधपुर: कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ी रिसर्च के बाद कर्नाटक की मतदाता सूचियों की विसंगतियों से चुनाव आयोग को अवगत कराया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आयोग उनसे ही हलफनामा मांग रहा है. आयोग ने राहुल को कर्नाटक के चीफ इलेक्शन अफसर के पास शिकायत करने को कहा. इसका मतलब है कि जिसने गलती की है, उसके सामने ही याची बनकर जाएं. ऐसा करके चुनाव आयोग संविधान और गणतंत्र के विरुद्ध बड़ा अपराध कर रहा है. इसका खमियाजा कभी न कभी उसे उठाना पड़ेगा.

रविवार को जोधपुर आए सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के हाल में कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अनियमितता के दावे पर अपनी बात रखी और चुनाव आयोग को घेरा. सिंघवी ने कहा कि लोकतंत्र में समतल फील्ड रखनी होती है. आप यह नहीं कह सकते कि आपकी शिकायत पर कुछ नहीं करेंगे. आप शपथ पत्र दीजिए.

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर उठाए सवाल के जवाब में बोले शेखावत, 'उन्हें चुनाव प्रक्रिया की जानकारी नहीं' - SHEKHAWAT TARGETS RAHUL GANDHI

रिसर्च के बाद सैंपल: वरिष्ठ वकील एवं सांसद सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी जो तथ्य सामने लाए, उसके लिए लंबी रिसर्च हुई. इसके बाद सैंपल चेक किया. यह ऐसे किया कि एक संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा में ऐसी गड़बड़ी से उसका चुनाव प्रभावित होता है. क्या ऐसा और भी जगह हो सकता है के सवाल पर सिंघवी बोले, यह सैंपल है, और भी जगह ऐसा हुआ है, यह जानना जरूरी है. इसके लिए चुनाव आयोग को जांच करानी चाहिए.

बिहार में एसआईआर का नहीं, तरीके का विरोध है: बिहार में जारी सर्वे पर सिंघवी बोले कि हम सर्वे का विरोध नहीं कर रहे हैं. हम इसके तरीके का विरोध कर रहे हैं. चुनाव सिर पर है तो 2 माह में 5 करोड़ लोगों पर यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जबकि इसे पर्याप्त समय देना चाहिए. कम से कम 1 साल ताकि व्यक्ति पूरे कागज पेश कर सकें. बिहार में बाढ़ के हालात हैं तो लोग अपने कागजात संभाल रहे हैं. मतदाता सूची में नाम के लिए व्यक्ति से उसके माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है. नागरिकता का काम चुनाव आयोग नहीं कर सकता. पूर्व में भी हुए सर्वे में एक साल का समय था.

विदेश नीति देखनी होगी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए टैरिफ पर सिंघवी बोले कि हम किसानों और अन्य वर्ग के लिए गए स्टैंड पर सरकार के साथ हैं. विपक्ष का कोई भी सदस्य इस पर नहीं बोल रहा. पूरा देश साथ खड़ा है, लेकिन सरकार को अंतर्दृष्टि भी डालनी होगी. विश्लेषण करना होगा कि जिसे सबसे अच्छा मित्र कहा, गले मिलते थे, अहमदाबाद में फोटो अपॉर्चुनिटी बनाई गई. इसका परिणाम यह रहा. हमारी विदेश नीति में कमी कहां रह गई, यह भी देखना होगा. आत्मविश्लेषण जरूर करना होगा.