नई दिल्ली: विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर कांग्रेस नाराज है. पार्टी का कहना है कि पुलिस उन्हें हिरासत में ले सकती है, लेकिन 'वोट चोरी' के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन नहीं रुकेगा.

21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र से ही इंडिया ब्लॉक संसद के अंदर और बाहर आंदोलन कर रहा है और चुनावी राज्य बिहार में विवादास्पद वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन एनडीए सरकार इसके लिए तैयार नहीं है.

अपने विरोध को और तेज करने के लिए इंडिया ब्लॉक ने तय किया था कि लगभग 300 विपक्षी सांसद 11 अगस्त को संसद से लगभग 1 किलोमीटर दूर भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय तक मार्च करेंगे. इंडिया ब्लॉक ने बिहार एसआईआर और अन्य संबंधित मुद्दों पर अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय भी मांगा था.

इंडिया ब्लॉक चाहता था सामूहिक बैठक

यह मार्च 11 अगस्त को सुबह साढ़े ग्यारह बजे शुरू होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने इंडिया ब्लॉक को दोपहर 12 बजे का समय दिया, जिससे विपक्षी समूह हैरान रह गया. इसके अलावा चुनाव आयोग चाहता था कि केवल 30 विपक्षी सांसद ही चुनाव आयोग कार्यालय आएं, लेकिन इंडिया ब्लॉक चाहता था कि यह एक सामूहिक बैठक हो, जहां विभिन्न दलों के प्रतिनिधि चुनाव आयोग के साथ अपने विचार साझा कर सकें.

जैसे ही विपक्षी सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय की ओर शांतिपूर्वक मार्च करने लगे, पुलिस द्वारा उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया गया, जिससे सड़क पर लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए गए.

पुलिस अधिकारियों से बहस

लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल की पुलिस अधिकारियों से बहस हुई, जबकि सपा सांसद अखिलेश यादव ने विरोध स्वरूप बैरिकेड्स को लांघ दिया. कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और टीएमसी की महुआ मोइत्रा सहित अन्य महिला सांसदों ने पुलिस की बर्बरता के विरोध में सड़क पर धरना दिया.

विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद संजना जाटव को कुछ चोटें आईं और उन्हें RML अस्पताल ले जाया गया. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और मिताली बैग गर्मी और उमस के कारण बेहोश हो गईं. जैसे ही सपा सांसद प्रिया सरोज ने मिताली बैग को पकड़ने की कोशिश की.राहुल गांधी तुरंत मौके पर पहुंचे और सुनिश्चित किया कि उन्हें अपनी कार में अस्पताल ले जाया जाएं.

कुछ घंटों बाद रिहा हुए सांसद

हिरासत में लिए गए सांसदों को बाद में बसों में पास के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया और कुछ घंटों बाद रिहा कर दिया गया. इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ अपनी बैठक में बाधा डालने की कोशिश के लिए मोदी सरकार की आलोचना की और आश्चर्य जताया कि केंद्र 'वोट चोरी' के मुद्दे पर क्यों चिंतित है.

'...लोकतंत्र खतरे में होगा'

AICC पदाधिकारी बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "यह राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई नहीं है. यह व्यक्ति के वोट देने के अधिकार से जुड़ी है, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है और संविधान द्वारा इसकी गारंटी दी गई है. एक व्यक्ति एक वोट का यह अधिकार भारत के विचार को दर्शाता है जो खतरे में है, जैसा कि हमारे नेता ने बताया है. एक साफ मतदाता सूची एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आधार है. अगर चुनावों से समझौता किया जाता है, तो लोकतंत्र खतरे में होगा."

उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी को हिरासत में ले सकते हैं, लेकिन वे सच्चाई को नहीं रोक सकते या उनके द्वारा प्रज्वलित आंदोलन को गिरफ्तार नहीं कर सकते. वोट चोरी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन नहीं रुकेगा. वास्तव में, यह एक आंदोलन बनने जा रहा है.

'लोकतंत्र के सामने संकट'

संदीप ने कहा, "इंडिया ब्लॉक नागरिकों के वोट की चोरी कभी नहीं होने देगी. हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक चुनाव आयोग एसआईआर को रोक नहीं देता और राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं देता. वोट चोरी आज हमारे लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा संकट है. सरकार सच्चाई का सामना नहीं कर सकती. वरना वे विपक्ष को चुनाव आयोग से क्यों नहीं मिलना चाहते थे?"

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार देश भर में वोटर लिस्ट में कथित अनियमितताओं के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की योजना पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सभी राज्यों के प्रभारी 11 अगस्त को चर्चा करने वाले थे, लेकिन अब रणनीति सत्र 12 अगस्त को होगा. हालांकि, खड़गे ने 11 अगस्त की शाम को इंडिया ब्लॉक सांसदों के लिए आयोजित डिनर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा.

विपक्षी दलों को एकजुट किया

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, जहां बिहार एसआईआर मुद्दे ने ब्लॉक सदस्यों के बीच संदेह के बीज बोए थे. वहीं, राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के खुलासे ने विपक्षी दलों को एकजुट होकर देश भर में मतदाता सूचियों में कथित हेराफेरी का विरोध करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे भाजपा को फायदा हो रहा था.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में ब्लॉक एकजुट होकर वोट चोरी के मुद्दे का विरोध करेगा. कांग्रेस के प्रबंधक और भी नाराज हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा के चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 7 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर उनसे हलफनामा मांगा था.

हलफनामा जमा करने की संभावना नहीं

अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि राहुल द्वारा कोई हलफनामा जमा करने की संभावना नहीं है क्योंकि उन्होंने केवल चुनाव आयोग के आंकड़ों का विश्लेषण किया और अनियमितताओं की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि अब यह चुनाव आयोग पर निर्भर है कि वह आरोपों की जांच करे या उन्हें खारिज करे.

'मतदान का अधिकार लोकतंत्र की नींव'

एआईसीसी पदाधिकारी चंदन यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "मतदान का अधिकार लोकतंत्र की नींव है. यह अधिकार कांग्रेस ने दिया था और भाजपा इसे छीन रही है. इसलिए कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है. जनता के नेता राहुल गांधी ने इस वोट चोरी को पकड़ लिया है. इसलिए, विपक्ष चुनाव आयोग से सभी चुनाव आंकड़ों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का आग्रह करना चाहता है, ताकि मतदाता और राजनीतिक दल इसका विश्लेषण कर सकें. इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बहाल होगी."

