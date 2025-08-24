ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी के खिलाफ अमित शाह की 'नक्सलवाद को बढ़ावा दिया' वाली टिप्पणी से कांग्रेस नाराज

गृह मंत्री ने आरोप लगाया था कि न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने 2011 में सलवा जुडूम पर फैसला दिया था.

कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार रेड्डी को लेकर अमित शाह की टिप्पणी पर नाराजगी जताई (IANS)
By Amit Agnihotri

Published : August 24, 2025 at 10:01 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ की गई 'नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली' टिप्पणी पर कांग्रेस नाराज है. पार्टी ने कहा यह टिप्पणी 'बुरी भावना' वाली है.

बता दें कि गृह मंत्री ने दो दिन पहले कोच्चि में एक मीडिया सम्मेलन में कहा, "वह ऐसे व्यक्ति हैं जो सलवा जुडूम पर निर्णय देने वाली विचारधारा से प्रेरित थे. सुदर्शन रेड्डी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की. उन्होंने सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया. अगर सलवा जुडूम पर फैसला नहीं सुनाया गया होता, तो नक्सल आतंकवाद 2020 तक खत्म हो गया होता."

उन्होंने न्यायमूर्ति रेड्डी द्वारा 2011 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने “सलवा जुडूम” की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके तहत आदिवासी युवकों को हथियारबंद किया जाता था और छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवादी समूहों से लड़ने के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में तैनात किया जाता था.

शीर्ष अदालत के आदेश में कहा गया था कि एसपीओ को तुरंत निरस्त्र कर दिया जाना चाहिए और कहा गया था कि माओवादी उग्रवाद से लड़ने के लिए नागरिकों का उपयोग करना अवैध और असंवैधानिक है. उस समय छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा का शासन था.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी आश्चर्यजनक और अभद्र है. सरकार के पास सारी जानकारी है और उसे इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी."

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए. इतना ही नहीं, वह विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हैं."

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अनुसार, यह सबसे पुरानी पार्टी हमेशा से ही "सलवा जुडूम" की प्रथा के खिलाफ रही है.

सिंहदेव ने कहा, "हम शुरू से ही नक्सली समस्या से लड़ने के लिए आदिवासियों के इस्तेमाल के खिलाफ थे. यह राज्य सरकार का कर्तव्य था, तथाकथित नक्सलियों का नहीं. सलवा जुडूम प्रथा के दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी युवक मारे गए."

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महेंद्र कर्मा, जिन्होंने सलवा जुडूम आंदोलन का नेतृत्व किया था और बाद में माकपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, 2013 में राज्य में हुए सबसे भीषण नक्सली हमले में मारे गए थे.

सिंहदेव ने कहा, "महेंद्र कर्मा 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले में मारे गए थे, जिसमें कांग्रेस का पूरा शीर्ष राज्य नेतृत्व मारा गया था. हमने नक्सली खतरे का खामियाजा भुगता और हिंसा में अपने साथियों को खोया. हम जानते हैं कि यह कितना दर्दनाक था."

नक्सलियों ने 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के झीरम घाटी में पार्टी की 'परिवर्तन रैली' के दौरान कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था, जिसमें तत्कालीन राज्य कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल सहित 29 लोग मारे गए थे.

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल के अनुसार, न्यायमूर्ति रेड्डी के खिलाफ गृह मंत्री की टिप्पणी न केवल अवांछनीय थी, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि सत्तारूढ़ एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चिंतित है.

यह उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार को बदनाम करने की कोशिश है. वह एक विद्वान व्यक्ति और शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश हैं, जिन्होंने जीवन भर संविधान का पालन किया है.

पटेल ने ईटीवी भारत से कहा, "विपक्ष ने उन्हें सोच-समझकर चुना है. अपनी साफ-सुथरी छवि के कारण अब उन्हें कई दलों का समर्थन मिल रहा है. इससे सत्तारूढ़ एनडीए चिंतित है. इसलिए वे उन्हें निशाना बना रहे हैं. लेकिन ऐसी कोशिशों का जस्टिस रेड्डी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. जनता समझ गई है कि एनडीए कैसे विपक्षी नेताओं को बदनाम करने और निशाना बनाने की कोशिश करती है."

पटेल ने आगे कहा कि विपक्षी उम्मीदवार को इसलिए भी निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उजागर की गई ‘वोट चोरी’ के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया था.

पटेल ने कहा, "पूरा विपक्ष हमारे नेता के पीछे एकजुट हो गया है, जो चल रही बिहार यात्रा में लोकप्रिय हो रहे हैं. ज़ाहिर है, एनडीए को यह पसंद नहीं है."

राज्य की कांग्रेस सरकार ने झीरम घाटी हमले की जांच के लिए एक पैनल नियुक्त किया था क्योंकि यह सबसे पुरानी पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व पर हुए नक्सली हमले के पीछे की सच्चाई का पता लगाना चाहती थी. रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गई है. न्यायमूर्ति रेड्डी ने गृह मंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है.

