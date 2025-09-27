कांग्रेस ने लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा, कम आय वर्ग वालों पर टैक्स लगाया: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने ओडिशा में आज कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया.
Published : September 27, 2025 at 2:00 PM IST
झारसुगुड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर देश के लोगों को लूटने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस सबसे पुरानी पार्टी ने निम्न आय वर्ग के लोगों पर भी कर लगाया. ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों को कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा की जा रही कथित लूट के प्रति आगाह किया.
पीएम मोदी ने कहा, 'कांग्रेस ने लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा और 2 लाख रुपये सालाना आय वालों पर कर लगा दिया. भाजपा सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये से ज्यादा कर दिया.' उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा जीएसटी व्यवस्था में सुधार और लोगों को राहत देने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार को गाली देना शुरू कर दिया.
#WATCH | Jharsuguda, Odisha | Prime Minister Narendra Modi says, " india's companies have got india a position among the top 5 countries of the world that have indigenous technology to start 4g services... it is because of bsnl that india is moving towards becoming a global… pic.twitter.com/75kfx46pgL— ANI (@ANI) September 27, 2025
प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, 'जब हमारी सरकार ने सीमेंट की कीमतें कम कीं तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपना टैक्स लगा दिया. जब हमने जीएसटी दरें कम कीं तो पूरे देश में कीमतें कम हो गई लेकिन कांग्रेस आम लोगों को यह राहत नहीं देना चाहती.' उन्होंने जोर देकर कहा कि 'डबल इंजन' सरकार के तहत ओडिशा तेजी से प्रगति कर रहा है.
उन्होंने कहा, 'कई दशकों तक गरीबी झेलने वाला ओडिशा अब समृद्धि की राह पर है.' उन्होंने आगे कहा कि सरकार गरीबों, दलितों और आदिवासियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है. 'आत्मनिर्भर भारत' की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारा संकल्प है कि चिप से लेकर जहाज तक, भारत हर चीज में आत्मनिर्भर हो.'
#WATCH | Jharsuguda, Odisha | Prime Minister Narendra Modi says, " ... when 2g, 3g, and 4g services began in the telecom sector, india was way behind. we all know the kind of jokes that were going on social media. '2g, 3g, aur fir pata nahi kya kya likha jata tha.'.. we decided… pic.twitter.com/waFJNQNFRC— ANI (@ANI) September 27, 2025
पीएम मोदी ने बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सेवाओं के शुभारंभ की घोषणा की
पीएम मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा कि राज्य डबल इंजन की गति से आगे बढ़ रहा है और राज्य व देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये की नई परियोजनाएँ चल रही हैं. उन्होंने बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सेवाओं के शुभारंभ और नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंज़ूरी की भी घोषणा की.
#WATCH | Jharsuguda, Odisha | Prime Minister Narendra Modi says, " any country that wants to be economically empowered, focuses on shipbuilding... the bjp government has taken a major step. to promote shipbuilding, we have approved a package of rs 70000 crores. this will bring in… pic.twitter.com/HDeqmOr1ww— ANI (@ANI) September 27, 2025
पीएम मोदी ने कहा कि डेढ़ साल पहले विधानसभा चुनावों के दौरान ओडिशा के लोगों ने एक नई प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया था और वह प्रतिबद्धता थी विकसित ओडिशा. आज हम देख रहे हैं कि ओडिशा डबल इंजन की गति से आगे बढ़ रहा है. आज एक बार फिर ओडिशा के विकास के लिए देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है. आज से बीएसएनएल का एक नया अवतार भी सामने आया है. बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सेवाओं का शुभारंभ हो गया है.
#WATCH | Jharsuguda, Odisha | Prime Minister Narendra Modi says, " odisha has been immensely gifted by nature. odisha has seen many decades of suffering, but this decade will take odisha towards prosperity. this decade is very important for odisha... the central government has… pic.twitter.com/5W2ks7bnbW— ANI (@ANI) September 27, 2025