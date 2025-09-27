ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा, कम आय वर्ग वालों पर टैक्स लगाया: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने ओडिशा में आज कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया.

PM MODI ATTACK CONGRESS
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में जनसभा को संबोथित करते हुए (ANI)
झारसुगुड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर देश के लोगों को लूटने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस सबसे पुरानी पार्टी ने निम्न आय वर्ग के लोगों पर भी कर लगाया. ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों को कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा की जा रही कथित लूट के प्रति आगाह किया.

पीएम मोदी ने कहा, 'कांग्रेस ने लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा और 2 लाख रुपये सालाना आय वालों पर कर लगा दिया. भाजपा सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये से ज्यादा कर दिया.' उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा जीएसटी व्यवस्था में सुधार और लोगों को राहत देने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार को गाली देना शुरू कर दिया.

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, 'जब हमारी सरकार ने सीमेंट की कीमतें कम कीं तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपना टैक्स लगा दिया. जब हमने जीएसटी दरें कम कीं तो पूरे देश में कीमतें कम हो गई लेकिन कांग्रेस आम लोगों को यह राहत नहीं देना चाहती.' उन्होंने जोर देकर कहा कि 'डबल इंजन' सरकार के तहत ओडिशा तेजी से प्रगति कर रहा है.

उन्होंने कहा, 'कई दशकों तक गरीबी झेलने वाला ओडिशा अब समृद्धि की राह पर है.' उन्होंने आगे कहा कि सरकार गरीबों, दलितों और आदिवासियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है. 'आत्मनिर्भर भारत' की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारा संकल्प है कि चिप से लेकर जहाज तक, भारत हर चीज में आत्मनिर्भर हो.'

पीएम मोदी ने बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सेवाओं के शुभारंभ की घोषणा की

पीएम मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा कि राज्य डबल इंजन की गति से आगे बढ़ रहा है और राज्य व देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये की नई परियोजनाएँ चल रही हैं. उन्होंने बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सेवाओं के शुभारंभ और नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंज़ूरी की भी घोषणा की.

पीएम मोदी ने कहा कि डेढ़ साल पहले विधानसभा चुनावों के दौरान ओडिशा के लोगों ने एक नई प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया था और वह प्रतिबद्धता थी विकसित ओडिशा. आज हम देख रहे हैं कि ओडिशा डबल इंजन की गति से आगे बढ़ रहा है. आज एक बार फिर ओडिशा के विकास के लिए देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है. आज से बीएसएनएल का एक नया अवतार भी सामने आया है. बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सेवाओं का शुभारंभ हो गया है.

