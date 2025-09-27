ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा, कम आय वर्ग वालों पर टैक्स लगाया: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में जनसभा को संबोथित करते हुए ( ANI )

Published : September 27, 2025 at 2:00 PM IST

झारसुगुड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर देश के लोगों को लूटने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस सबसे पुरानी पार्टी ने निम्न आय वर्ग के लोगों पर भी कर लगाया. ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों को कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा की जा रही कथित लूट के प्रति आगाह किया. पीएम मोदी ने कहा, 'कांग्रेस ने लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा और 2 लाख रुपये सालाना आय वालों पर कर लगा दिया. भाजपा सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये से ज्यादा कर दिया.' उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा जीएसटी व्यवस्था में सुधार और लोगों को राहत देने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार को गाली देना शुरू कर दिया. प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, 'जब हमारी सरकार ने सीमेंट की कीमतें कम कीं तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपना टैक्स लगा दिया. जब हमने जीएसटी दरें कम कीं तो पूरे देश में कीमतें कम हो गई लेकिन कांग्रेस आम लोगों को यह राहत नहीं देना चाहती.' उन्होंने जोर देकर कहा कि 'डबल इंजन' सरकार के तहत ओडिशा तेजी से प्रगति कर रहा है.