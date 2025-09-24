ETV Bharat / bharat

'नहीं.. नहीं.. अभी नहीं', तेजस्वी के CM फेस पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने काटी कन्नी

पटना : बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) की बैठक हुई. पार्टी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे. हालांकि जब संवाददाताओं ने तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर पूछा तो सभी नेताओं ने कन्नी काट ली.

सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, 'ये बैठक कांग्रेस पार्टी की है. महागठबंधन की नहीं. इसलिए इस सलाव को यहां उठाना उचित नहीं है.'

सचिन पायलट भी टाल गए : इसके बाद जब राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी तेजस्वी यादव के CM फेस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इससे किनारा कर लिया. कहा कि आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा, अभी सही समय नहीं है. मतलब कोई भी कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव के नाम को लेकर हामी नहीं भर रहे हैं.

कृष्णा अल्लावरु को संभालना पड़ा मोर्चा : CWC की बैठक जब खत्म हुई तो जयराम रमेश, पवन खेड़ा सहित तमाम दिग्गज नेता प्रेस कॉफ्रेंस करने पहुंचे. यहां पर भी संवाददाताओं ने वही सवाल दोहराया. सवाल सुनते ही नेता अगल-बगल झांकने लगे. आखिरकार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु को जवाब देना पड़ा. उन्होंने संवाददाताओं की ओर ही गेंद उछाल दिया.

''आपलोग मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत कीजिए. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वोट चोरी जैसे कई मुद्दे हैं. उसपर आपलोग कभी सवाल नहीं करते हैं.''- कृष्णा अल्लावरु, बिहार कांग्रेस प्रभारी

सब ठीक.. बस सीएम फेस पर पेंच : दरअसल, महागठबंधन में सबकुछ हो रहा है. वोटर अधिकार यात्रा जैसा बड़ा कार्यक्रम भी किया जा रहा है, पर कांग्रेस की ओर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जा रहा है. वैसे तेजस्वी यादव खुद को राहुल गांधी के सामने सीएम उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं. लालू यादव भी बेटे का नाम ले चुके हैं लेकिन कांग्रेसी नेता टस-से-मस नहीं हो रहे हैं.