'नहीं.. नहीं.. अभी नहीं', तेजस्वी के CM फेस पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने काटी कन्नी
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिलहाल तेजस्वी यादव पर अपना पत्ता नहीं खोलना चाह रहे हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो इससे कन्नी काट रहे हैं.
Published : September 24, 2025 at 5:58 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) की बैठक हुई. पार्टी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे. हालांकि जब संवाददाताओं ने तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर पूछा तो सभी नेताओं ने कन्नी काट ली.
सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, 'ये बैठक कांग्रेस पार्टी की है. महागठबंधन की नहीं. इसलिए इस सलाव को यहां उठाना उचित नहीं है.'
सचिन पायलट भी टाल गए : इसके बाद जब राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी तेजस्वी यादव के CM फेस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इससे किनारा कर लिया. कहा कि आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा, अभी सही समय नहीं है. मतलब कोई भी कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव के नाम को लेकर हामी नहीं भर रहे हैं.
कृष्णा अल्लावरु को संभालना पड़ा मोर्चा : CWC की बैठक जब खत्म हुई तो जयराम रमेश, पवन खेड़ा सहित तमाम दिग्गज नेता प्रेस कॉफ्रेंस करने पहुंचे. यहां पर भी संवाददाताओं ने वही सवाल दोहराया. सवाल सुनते ही नेता अगल-बगल झांकने लगे. आखिरकार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु को जवाब देना पड़ा. उन्होंने संवाददाताओं की ओर ही गेंद उछाल दिया.
''आपलोग मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत कीजिए. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वोट चोरी जैसे कई मुद्दे हैं. उसपर आपलोग कभी सवाल नहीं करते हैं.''- कृष्णा अल्लावरु, बिहार कांग्रेस प्रभारी
सब ठीक.. बस सीएम फेस पर पेंच : दरअसल, महागठबंधन में सबकुछ हो रहा है. वोटर अधिकार यात्रा जैसा बड़ा कार्यक्रम भी किया जा रहा है, पर कांग्रेस की ओर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जा रहा है. वैसे तेजस्वी यादव खुद को राहुल गांधी के सामने सीएम उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं. लालू यादव भी बेटे का नाम ले चुके हैं लेकिन कांग्रेसी नेता टस-से-मस नहीं हो रहे हैं.
''ये सबकुछ सीट शेयरिंग को लेकर हो रहा है. जब तक सीट बंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा. ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है.''- संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
दरअसल, कांग्रेस 2020 चुनाव की तरह इस बार भी 70 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है. कहा तो यह भी जाता है कि कांग्रेस अपने मनमुताबिक सीट पर भी अड़ी है. वैसे भी वोटर अधिकार यात्रा से उत्साहित कांग्रेस इसबार बैकफुट पर नहीं जाना चाहती है. ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आखिर आगे क्या होता है?
