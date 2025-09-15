ETV Bharat / bharat

पंजाब के दौरे पर राहुल गांधी, बाढ़ प्रभावित अमृतसर और गुरदासपुर इलाकों का कर रहे दौरा

पंजाब में बाढ़-बारिश से 56 लोगों की जान जा चुकी है और 4 लोग लापता हैं. इससे 15 जिले अधिक प्रभावित हैं.

RAHUL PUNJAB VISIT
बाढ़ प्रभावित पंजाब के दौरे पर राहुल गांधी. (ETV Bharat (File))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 12:30 PM IST

गुरदासपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर हैं. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं.

गौर करें तो बाढ़ के बाद, पंजाब में नेताओं के दौरों का सिलसिला जारी है. पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ ने 3 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है. इसके अलावा, पंजाब में बाढ़ और बारिश के कारण अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है और 4 लोग लापता हैं.

अब तक पंजाब के 15 जिले बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं. अगर पंजाब में अब तक फ़सल के नुकसान की बात करें तो कुल 1,98,525.6 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है.

पंजाब में इस बार बारिश और बाढ़ ने कई लोगों और उनके परिजनों के सिर से छत छीन ली है. 2300 से ज़्यादा गाँव प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा, अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 13 सितंबर तक का मीडिया बुलेटिन जारी किया है.

पंजाब के 15 जिलों में बाढ़ के कारण अब तक 56 मौतें हो चुकी हैं. अमृतसर में 7, बरनाला में 5, बठिंडा में 4, होशियारपुर में 7, गुरदासपुर में 2, फाजिल्का में 3, लुधियाना में 5, मानसा में 5, पठानकोट में 6, पटियाला में 2, रूपनगर में 2, मोहाली में 2 और संगरूर में 1 व्यक्ति की मौत हुई है. इसके अलावा, पठानकोट में 3 और जालंधर में 1 व्यक्ति लापता है.

मीडिया बुलेटिन के अनुसार, पंजाब के 23 जिलों के 2384 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. अगर पूरे पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की गिनती करें, तो 3 लाख 89 हज़ार 176 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों से कुल 23,340 लोगों को सुरक्षित निकाला गया.

पंजाब में अब तक फसल नुकसान की बात करें तो कुल 1,98,525.6 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी हैं. सबसे ज़्यादा नुकसान वाले जिले हैं फाजिल्का, मानसा, कपूरथला, होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला, पठानकोट और तरनतारन.

