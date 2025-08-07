Essay Contest 2025

'डिनर पॉलिटिक्स' : राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को प्रेजेंटेशन में बताई चुनावी धोखाधड़ी - RAHUL GANDHI DINNER MEETING

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने 'इलेक्टोरल फ्रॉड' पर एक प्रेजेंटेशन दी.

Congress MP Rahul Gandhi giving a presentation to the leaders of the India Alliance
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के समक्ष प्रजेंटेशन देते हुए (@INCIndia)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 11:40 PM IST

नई दिल्ली : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार की शाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ डिनर मीटिंग की. इस दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दिखाया. इस दौरान चुनाव की कथित गड़बड़ियों को लेकर साझा रणनीति बनाना था.

राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन के नेताओं को 'वोट चोरी' पर प्रेजेंटेशन दी. साथ ही बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव में कैसे धांधली कर रहे हैं, इसका पूरा खेल उन्होंने सबूतों के साथ समझाया. राहुल ने कहा, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर कीमत पर इसे खत्म होने से बचाएंगे.

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए गौरव गोगोई ने बताया कि राहुल गांधी ने पुख्ता सबूतों के साथ वोटिंग में धांधली किए जाने के बारे में बताया. राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में इंडिया गठबंधन के लगभग 25 पार्टियों के 50 नेता ने भाग लिया. इसमें कांग्रेस के तीन राज्य हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्रमश: सुखविंदर सिंह सुक्खू, रेवंत रेड्डी और सिद्धारमैया शामिल हुए.

इनके अलावा शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव और आदित्य ठाकरे, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव, तेजस्वी यादव और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुए. प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बैठक का हिस्सा थीं.

राहुल का 'इलेक्टोरल फ्रॉड' पर प्रेजेंटेशन
गौरव गोगोई के मुताबिक राहुल गांधी ने 'इलेक्टोरल फ्रॉड' के बारे में सबूतों के साथ प्रेजेंटेशन दिया. इसमें उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से वोटिंग में धांधली की जा रही है. उन्होंने बताया कि बैठक का माहौल अच्छा था और सभी नेताओं ने इस मसले पर गंभीरता से विचार किया. इस प्रेजेंटेशन के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए दबाव बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया.

11 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च का निर्णय
राहुल गांधी के द्वारा प्रेजेंटेशन दिए जाने और आपसी मंथन के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 11 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का निर्णय लिया है. इस दौरान नेताओं ने एक-दूसरे के विचारों को सुनने के बाद इस मुद्दे पर मिलकर आगे बढ़ने को लेकर सहमति जताई.

राहुल गांधी द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक में डिजिटल मतदाता सूची की मांग पर सभी दल एकमत, उपराष्ट्रपति चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई.

