नई दिल्ली : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार की शाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ डिनर मीटिंग की. इस दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दिखाया. इस दौरान चुनाव की कथित गड़बड़ियों को लेकर साझा रणनीति बनाना था.
राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन के नेताओं को 'वोट चोरी' पर प्रेजेंटेशन दी. साथ ही बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव में कैसे धांधली कर रहे हैं, इसका पूरा खेल उन्होंने सबूतों के साथ समझाया. राहुल ने कहा, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर कीमत पर इसे खत्म होने से बचाएंगे.
LoP Shri @RahulGandhi briefs INDIA alliance leaders on #VoteChori, sharing key insights and evidence.— Congress (@INCIndia) August 7, 2025
A united front against electoral manipulation!
📍 New Delhi pic.twitter.com/UhJfROz92L
बैठक के बारे में जानकारी देते हुए गौरव गोगोई ने बताया कि राहुल गांधी ने पुख्ता सबूतों के साथ वोटिंग में धांधली किए जाने के बारे में बताया. राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में इंडिया गठबंधन के लगभग 25 पार्टियों के 50 नेता ने भाग लिया. इसमें कांग्रेस के तीन राज्य हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्रमश: सुखविंदर सिंह सुक्खू, रेवंत रेड्डी और सिद्धारमैया शामिल हुए.
इनके अलावा शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव और आदित्य ठाकरे, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव, तेजस्वी यादव और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुए. प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बैठक का हिस्सा थीं.
August 7, 2025
राहुल का 'इलेक्टोरल फ्रॉड' पर प्रेजेंटेशन
गौरव गोगोई के मुताबिक राहुल गांधी ने 'इलेक्टोरल फ्रॉड' के बारे में सबूतों के साथ प्रेजेंटेशन दिया. इसमें उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से वोटिंग में धांधली की जा रही है. उन्होंने बताया कि बैठक का माहौल अच्छा था और सभी नेताओं ने इस मसले पर गंभीरता से विचार किया. इस प्रेजेंटेशन के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए दबाव बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया.
A distinguished gathering of leaders united in their commitment to upholding the Constitution and safeguarding our democracy.— Congress (@INCIndia) August 7, 2025
An evening of camaraderie and mutual respect, reaffirming our collective resolve, as Leader of the Opposition, Shri @RahulGandhi, hosted INDIA alliance… pic.twitter.com/yunIvOeLp4
11 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च का निर्णय
राहुल गांधी के द्वारा प्रेजेंटेशन दिए जाने और आपसी मंथन के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 11 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का निर्णय लिया है. इस दौरान नेताओं ने एक-दूसरे के विचारों को सुनने के बाद इस मुद्दे पर मिलकर आगे बढ़ने को लेकर सहमति जताई.
राहुल गांधी द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक में डिजिटल मतदाता सूची की मांग पर सभी दल एकमत, उपराष्ट्रपति चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई.
ये भी पढ़ें- 'महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की चोरी की गई', राहुल गांधी ने पेश किए सबूत