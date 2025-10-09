ETV Bharat / bharat

पवन खेड़ा बोले: महागठबंधन में सब कुछ ठीक, बिहार बदलाव के लिए तैयार

खेड़ा ने महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर कहा कि भाजपा को विवाद पैदा नहीं करना चाहिए. भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव में वादा किया था कि वह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे और वही हमारे चुनाव के चेहरे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें एक कोने में बैठा दिया गया.

जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को जयपुर में दावा किया कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और बिहार बदलाव के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि भाजपा को आगामी चुनावों में निराशा हाथ लगेगी. उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर 'हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा' पूरा किया जाएगा. खेड़ा यहां पूर्व सांसद अश्क अली टांक को श्रद्धांजलि देने आए थे. बाद में पत्रकारों से बातचीत में खेड़ा ने कहा कि बिहार में सरकार बनने पर तेजस्वी यादव द्वारा सरकारी नौकरी देने की घोषणा सही कदम है. वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं. इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी.

पाकिस्तान को दुनिया में अलग-थलग किया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर खेड़ा ने कहा कि पूर्व गृहमंत्री चिदंबरम ने ही अपने इस बयान से इनकार कर दिया है, इसलिए प्रधानमंत्री को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए. मुंबई आतंकी हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग-थलग कर दिया था और उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद वह ब्लैक लिस्ट सूची से बाहर आ गया. उन्होंने तंज कसा कि अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनालंड ट्रंप पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मुनीर को बार-बार बुलाकर दावत दे रहे हैं.

भाजपा शासित राज्यों में बढ़ रहे अपराध: कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा ने राजस्थान में भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि भाजपा शासित अन्य राज्यों में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है. दलितों पर अत्याचार हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया. इतनी हिम्मत इन लोगों में इसलिए आ गई है क्योंकि इन्हें पता है कि उन्हें एक पावरफुल व्यक्ति का सानिध्य मिला हुआ है. खेड़ा ने राजस्थान सरकार को लेकर कहा कि नई सरकार बनने पर दो ढाई साल तक उसका हनीमून पीरियड होता है, लेकिन राजस्थान में तो 6 महीने में ही यह पीरियड समाप्त हो गया. राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. एसएमएस हॉस्पिटल में हादसा हो गया. कफ सिरप पीकर बच्चे मर रहे हैं. मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री को प्रशासनिक अनुभव नहीं है. यह सरकार चुनाव से पहले ही अपना बहुमत खो देगी.