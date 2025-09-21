ETV Bharat / bharat

'H1B वीजा और किसानों की चिंता पर पीएम बोलेंगे या फिर बस GST का राग अलापेंगे?': कांग्रेस का वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे हैं.

PM Modi address nation
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 20 सितंबर को गुजरात के भावनगर में 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2025 at 4:19 PM IST

नयी दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 सितंबर की शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके संबोधन के विषय के बारे में कोई संकेत नहीं दिया. कयास यह लगाये जा रहे हैं कि पीएम मोदी सोमवार से लागू होने वाली जीसटी की नई दरों को लेकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी के संबोधन को लेकर राजनीति शुरू हो गयी. कांग्रेस ने कई सवाल उठाये.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले कांग्रेस ने रविवार को उन पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम के दावों और लाखों भारतीय एच1बी वीजा धारकों की चिंताओं पर बात करेंगे? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर पीएम मोदी से कई सवाल पूछे.

जयराम रमेश ने लिखा, "क्या प्रधानमंत्री इन दावों पर ध्यान देंगे और भारत-अमेरिका के बीच बढ़ते तनावपूर्ण संबंधों पर बात करेंगे? क्या वह लाखों भारतीय एच1बी वीजा धारकों की चिंताओं का समाधान करेंगे? क्या वह उन करोड़ों किसानों और श्रमिकों को कुछ आश्वासन देंगे, जो उनके अच्छे दोस्त के टैरिफ के कारण अपनी आजीविका खोने के कगार पर हैं? या फिर वह सिर्फ वही दोहराएंगे, जो हम सभी नई जीएसटी दरों के बारे में जानते हैं - जिन्हें हताशा में तैयार किया गया था और जो कल से प्रभावी हो जाएंगी?"

एच1बी वीजा पर क्यों उठाया सवालः

राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्षिक एच-1बी वीजा शुल्क को बढ़ाकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर करने का आदेश दिया है. पहले यह शुल्क एक हजार डॉलर था. ट्रंप के इस नये कानून का असर अमेरिका में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा. इस वक्त अमेरिका में एच-1बी वीजा पाने वालों में लगभग 70 प्रतिशत आबादी भारतीय है. इस आदेश के आने के बाद टेक कंपनियों में हलचल मची हुई है.

ट्रंप का टैरिफ कानूनः

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पदभार संभालने के बाद MAGA (अमेरिका को फिर से महान बनाओ ) नारे को बुलंद किया. इसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़ दिया. भारत भी इससे अछूता नहीं रहा. राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया.

इसके अलावा रूस और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया. इस तरह भारतीय सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू है, जिसका असर भारत से अमेरिका होने वाले निर्यात पर पड़ रहा है.

भारत-पाक के बीच मध्यस्थता का दावाः

इसके अलावा, ट्रंप ने अपने इस दावे को दोहराया है कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में व्यापार के ज़रिए भारत-पाकिस्तान संघर्ष का समाधान निकाला था. कहा कि "सात युद्धों को समाप्त करने" के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए. 10 मई को, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं.

तब से उन्होंने कई बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद की है. जबकि, भारत लगातार किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार करता रहा है.

