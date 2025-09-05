नई दिल्ली: बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है. हाल ही में बिहार में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के भी कई नेताओं की सहभागिता रही. इसके साथ ही बिहार चुनाव के लिए दिल्ली प्रदेश के भी कई नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है. इनमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता गर्वित सिंघवी को भी बिहार चुनाव में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आब्जर्वर बनाया गया है.

गर्वित सिंघवी हाल ही में संपन्न राहुल गाधी की वोटर अधिकार यात्रा में भी शामिल रहे. साथ ही बिहार चुनाव के लिए ऑब्जर्वर के तौर पर चौबीस दिन काम करके दिल्ली लौटे हैं. इस दौरान बिहार चुनाव को लेकर ईटीवी भारत के संवाददाता राहुल चौहान ने गर्वित सिंघवी से खास बतचीत की. गर्वित सिंघवी ने बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की चुनावी तैयारी को लेकर विस्तृत बातचीत की.

कांग्रेस नेता गर्वित सिंघवी ने बताई बिहार चुनाव की क्या है तैयारी (ETV Bharat)

गर्वित सिंघवी ने बताया कि अभी बिहार में कांग्रेस ने दो महीने पहले अपने घोषणा पत्र को लॉन्च किया था. अब कांग्रेस का फोकस घोषणापत्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने पर है. उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव के लिए हाल ही में राहुल गांधी की संपन्न हुई वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में चुनाव का माहौल एकदम से बदल गया है. मार्च-अप्रैल तक हमें लग रहा था एनडीए का पलड़ा कुछ भारी है. लेकिन अब यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनना शुरू हुआ है.

बिहार चुनाव के लिए किया जा रहा घोषणा पत्र के वायदों का प्रचार

गर्वित सिंह सिंघवी ने कहा कि दो महीने पहले जो बिहार कांग्रेस ने अपने प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम से जो बिहार चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जनता के मुद्दों को लेकर. उन मुद्दों से जनता जुड़ रही है. सिंघवी ने कहा कि इस समय बिहार में कांग्रेस का मुख्य फोकस 'माई बहन योजना' जो महिलाओं लिए शुरू करने का कांग्रेस ने वादा किया है, उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताने का है. अभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस योजना को लेकर 25 लाख परिवारों तक पहुंचे हैं. इसका मतलब है एक परिवार में अगर चार सदस्य हैं तो करीब एक करोड़ लोगों तक 'माई बहन योजना' का प्रचार प्रसार हुआ है.

बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिल्ली प्रदेश के नेता गर्वित सिंघवी को बनाया है आब्जर्वर (ETV Bharat)

गर्वित सिंघवी ने कहा कि इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बिहार के सभी भूमिहीन परिवारों को तीन से पांच डिसमिल जमीन देने का भी वायदा किया है. इसका मतलब है कि प्रत्येक भूमिहीन को 150 से 200 गज जमीन देने का काम किया जाएगा.

राहुल गांधी की यात्रा से वोट चोरी को लेकर जागरूक हुई बिहार की जनता

गर्वित सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही लोगों के अधिकार और न्याय की बात करती आई है. इसके अलावा राहुल गांधी ने एक जो बड़ा खुलासा किया है वोट चोरी को लेकर उससे भी जनता में एक संदेश गया है. किस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार वोट चोरी करके सत्ता हथियाने का काम कर रही है. जिस तरीके से बिहार में एसआईआर करके 65 लाख से ज्यादा वोट कटवाए गए हैं और 90 लाख से ज्यादा वोट जोड़े गए हैं, वह भी एक वोट चोरी का ही प्रमाण है. हमारी कोशिश है कि हम इस वोट चोरी को रोकें और लोगों को जागरूक करें. लगातार कांग्रेस पार्टी इसके लिए अभियान चला रही है. बिहार में भी इस अभियान का असर देखने को मिला है. गर्वित सिंघवी ने कहा; ''बिहार चुनाव में आब्जर्वर के तौर पर अभी फिलहाल हमारा फोकस पार्टी के घोषणा पत्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का है. जब जनता तक योजनाएं पहुंच जाती हैं तो जनता उन मुद्दों के साथ जुड़ती है, जिसका चुनाव में फायदा मिलता है.''

बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और चुनाव से संबंधित कामों के चलते 22 दिन रहकर दिल्ली लौटे हैं गर्वित सिंघवी (ETV Bharat)

बिहार चुनाव में बिल्कुल साफ सुथरे प्रत्याशियों को मिलेगा टिकट

कांग्रेस नेता गर्वित सिंघवी ने कहा कि बिहार चुनाव इस बार बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है. उन्होंने बताया; ''चुनाव के लिए प्रत्याशियों के स्क्रीनिंग का काम भी चल रहा है. हमारे दिल्ली और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन को बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. इस बार के बिहार चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ सुथरे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा. कांग्रेस के सभी प्रत्याशी ऐसे होंगे जिनके दामन पर दाग नहीं होगा.''

गर्वित सिंघवी ने दिल्ली में भी कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा निकालने के सवाल पर कहा; ''यह तो सभी जगह जरूरी है. मैं खुद दिल्ली में फरवरी में संपन्न चुनाव ग्रेटर कैलाश विधानसभा से लड़ा था. चुनाव के बाद भी हमने अपनी वोटर लिस्ट को चेक किया तो उसमें देखा कि एक-एक एड्रेस पर 200-200 लोगों के वोट बने हुए हैं. दिल्ली में भी बीजेपी ने इस तरीके से वोट चोरी का काम किया. दिल्ली में एक मकान के पते पर 256 लोगों के वोट बने हुए हैं. क्या एक मकान में इतने लोगों का रहना संभव है. लेकिन, इस बार के बिहार चुनाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर उभरेगी.

बिहार में पलायन रोकने के लिए भी काम करेगी कांग्रेस

गर्वित संघवी ने कहा कि बिहार में पलायन रोकने के लिए भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तैयारी की है. इसके लिए बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया जाएगा. सिंघवी ने कहा कि जिन राज्यों कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर लगातार रोजगार देने का काम किया जा रहा है. हमारी पार्टी के घोषणा पत्र के वायदे झूठे और हवा हवाई नहीं होते. कांग्रेस जहां सत्ता में है वहां हर वायदे को पूरा किया जा रहा है. इसी तरह बिहार में भी पलायन को रोकने के लिए कांग्रेस की सरकार काम करेगी.

गर्वित सिंघवी ने कहा; ''अभी पिछले महीनो में जो हमने दिल्ली में रोजगार मेला लगाया था, उसमें कांग्रेस के माध्यम से साढे चार हजार लोगों को रोजगार मिला. जबकि हम केंद्र और राज्य में कहीं भी सत्ता में नहीं हैं.'' वहीं, दिल्ली के बाद जब बिहार में रोजगार मेला लगाया गया था तो वहां 7500 लोगों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित रोजगार मेले में रोजगार मिला. इससे साफ है कि कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के प्रति भाजपा या एनडीए की सरकार की तरह झूठे वादे नहीं करती है. बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने भी हर साल युवाओं को रोजगार देने का बड़ा वायदा किया था. इस वायदे के साथ ही वह सत्ता में आई थी कि हर साल लोगों को रोजगार देंगे लेकिन वायदा पूरा नहीं किया गया.

ये भी पढ़ें: