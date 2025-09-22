ETV Bharat / bharat

'फिलिस्तीन' को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कांग्रेस नेताओं ने किया समर्थन

वायनाड में ओमन चांडी मेमोरियल ऑडिटोरियम के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रियंका गांधी. ( IANS )

"नवंबर 1988 में फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले दुनिया के पहले कुछ देशों में भारत भी शामिल था. उस समय, और वास्तव में, फ़िलिस्तीनी लोगों के वीरतापूर्ण संघर्ष के दौरान, हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सही के लिए खड़े होकर और मानवता और न्याय के मूल्यों को कायम रखकर दुनिया को राह दिखाई. और अब हम यहां हैं... पिछले बीस महीनों में फ़िलिस्तीन के प्रति हमारी नीति शर्मनाक और नैतिक शुद्धता से रहित रही है. यह पहले के साहसी रुख का एक दुखद ह्रास है."

नई दिल्ली: इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगभग 22 महीने से संघर्ष चल रहा है. कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 12 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर इस मामले में केंद्र सरकार की चुप्पी पर निशाना साधा था. 21 सितंबर रविवार को प्रियंका ने एक बार फिर पोस्ट डालकर फिलिस्तीन के प्रति भारत की विदेश नीति की आलोचना की है. इसे शर्मनाक और नैतिक साहस की कमी वाला बताया.

कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका गांधी के रुख का समर्थन किया. सोमवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी द्वारा केंद्र की आलोचना का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि भारत की कूटनीति का क्षरण हो चुका है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा, "सऊदी अरब और पाकिस्तान ने समझौता किया था; यह वाकई शर्मनाक है. यह शर्मनाक है कि भारत अपने दोस्तों के साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि आखिरकार उसे फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हुए अपने पुराने रुख पर लौटना पड़ा. भाजपा नेता यहां इज़राइल के समर्थन में नारे लगाते हैं, लेकिन इज़राइल कभी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, पूरी विदेश नीति ही ध्वस्त हो गई है."

कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने भी प्रियंका गांधी के बयान का बचाव करते हुए केंद्र की चुप्पी पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "सरकार को जवाब देना चाहिए कि हम 20 महीने तक चुप क्यों रहे. जब पूरा देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा था, तो भारत इतने लंबे समय तक इससे दूर क्यों रहा? हमारी नेता प्रियंका गांधी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है."

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने आगे आरोप लगाया कि विश्व मंच पर भारत की विश्वसनीयता खत्म हो गई है. प्रियंका गांधी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, "भारत की विदेश नीति अब लगभग खत्म हो चुकी है. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का बयान फिलिस्तीन पर भारत के मूल रुख को दर्शाता है और एनडीए सरकार पर देश की वैश्विक स्थिति को कमजोर करने का आरोप लगाया.

