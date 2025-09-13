ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव में इस बार ओवैसी को सबक सिखाएगी जनता, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं: अली मेहंदी

कांग्रेस द्वारा बिहार चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए अली मेहंदी ने कहा पिछले चुनाव में ओवैसी ने बिगाड़ा था महागठबंधन का खेल.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस नेता अली मेहंदी से बातचीत
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस नेता अली मेहंदी से बातचीत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2025 at 8:46 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 9:04 PM IST

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी तैयारी में जुटी हुई है. करीब 20 पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर) की टीम कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में लगा रखी है. पर्यवेक्षकों के द्वारा लगातार बिहार में कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र के वादों को लेकर जनता के बीच प्रचार-प्रचार किया जा रहा है. इन ऑब्जर्वर में देश के अलग-अलग राज्यों के कांग्रेस नेता शमिल हैं. इनमें से एक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता अली मेहंदी भी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी मिलने के बाद बिहार चुनाव की तैयारी में जुटे हैं. हाल ही में राहुल गांधी की बिहार में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा से लौटे अली मेहंदी ने ईटीवी भारत के रिपोर्टर राहुल चौहान से खास बातचीत की.

बिहार कांग्रेस पूरे करेगी घोषणा पत्र के वायदे
अली मेहंदी ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अपने काम में जुटे हैं. राहुल गांधी बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं. उन्होंने बिहार को एक नई उम्मीद की किरण दी है. युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं. हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं. इससे साफ है कि यहां पर रोजगार की कमी है.

अली मेहंदी बोले- बिहार चुनाव में इस बार ओवैसी को सबक सिखाएगी जनता (ETV Bharat)

अली मेहंदी ने कहा कि बिहार के लोगों को भी हमारे कार्यकर्ता घर-घर जाकर तेलंगना, कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेसी सरकार द्वारा पूरे किए गए वायदों के बारे में बता रहे हैं. चाहे माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया महीना देने की बात हो या युवाओं को रोजगार देने की बात हो और युवाओं को काम के लिए जमीन देने की बात हो, बिहार में सरकार बनने पर कांग्रेस अपने इन सभी वायदों को अन्य राज्यों की तरह लागू करेगी.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस नेता अली मेहंदी
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस नेता अली मेहंदी (ETV Bharat)

अररिया जिले का ऑब्जर्वर है अली मेहंदी
अली मेहंदी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार से बिहार की जनता ऊब चुकी है. इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. उन्होंने बताया कि उनको बिहार चुनाव के लिए अररिया जिले का ऑब्जर्वर बनाया गया है. जिले में कांग्रेस पार्टी पहले से ही मजबूत है और हम उसे और मजबूत करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा जिले की कई सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है. आने वाले चुनाव में हमारी कोशिश रहेगी कि सभी सीटों पर कांग्रेस या महागठबंधन का कब्जा हो. अररिया सीमांचल के इलाके में आता है.

ओवैसी को सबक सिखाएगी बिहार की जनता
बिहार के सीमांचल के इलाके में पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था. ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पांच सीटों पर जीत भी दर्ज की थी. इस बार उनको रोकने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है. इसको लेकर अली मेहंदी ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग ओवैसी को जान चुके हैं. जब उनको लगता है कि भाजपा चुनाव में कमजोर पड़ रही है तो वह वहां से चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं. जनता अब यह समझ चुकी है. इस बार के बिहार चुनाव में ओवैसी साहब की दाल नहीं गलने वाली है. वह वोट कटवा साबित होते रहे हैं. हमेशा वह बजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं. लोग उनकी बातों में अब नहीं आएंगे. अल्पसंख्यक वर्ग के लोग पूरी तरह महागठबंधन और कांग्रेस के साथ हैं.

ओवैसी पर कांग्रेस का आरोप
ओवैसी पर कांग्रेस का आरोप (ETV Bharat)

ओवैसी के भाई पर नहीं होती कार्रवाई
अली मेहंदी ने ओवैसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बड़े-बड़े बयान देते हैं. उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो विधायक हैं वह भी ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं. लेकिन, उनके ऊपर कोई ईडी सीबीआई की छापेमारी नहीं होती है, जबकि विपक्ष के अन्य सभी नेताओं पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो जाती है. इससे साफ है कि उनकी बीजेपी के साथ मिली भगत है. अली ने कहा कि ओवैसी भाजपा के एजेंट हैं. लेकिन अब मुस्लिम समाज के लोग ओवैसी को अच्छी तरह जान चुके हैं वे इस बार के चुनाव में ओवैसी को सबक सिखाएंगे.

बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी
बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (ANI)

दिल्ली चुनाव में भी ओवैसी ने दिया भाजपा का साथ
अली मेहंदी ने कहा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने जानबूझकर भाजपा को फायदा पहुंचान के लिए अपने कैंडिडेट लड़ाए. उन्होंने कहा कि मुझे हराने के लिए उन्होंने मुस्तफाबाद से अपनी पार्टी से ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाया था. ओवैसी साहब ने ऐसा इसलिए किया ताकि भाजपा को फायदा सके. अली ने कहा कि वह मुझे चुनाव भी हराना चाहते थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव मैंने भी उनके गढ़ हैदराबाद में उनके खिलाफ जमकर चुनाव प्रचार किया था.

मेहंदी ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का जो काम हो रहा है उसके माध्यम से पात्र लोगों के भी वोट काटे जा रहे हैं. इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है. हमने पात्र लोगों के वोटो को जुड़वाने के लिए बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की बीएलए-2 की ड्यूटी लगाई. हर बूथ पर पर हमारे कार्यकर्ता पात्र लोगों के वोटों को जुड़वाने का काम कर रहे हैं. बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा 65 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं. अली मेहंदी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी कहते हैं कि हम लोगों को फ्री राशन में चावल और गेहूं दे रहे हैं. मैं कहना चाहता हूं इससे लोगों का कब तक गुजारा चलेगा. सबसे मुख्य काम तो लोगों को रोजगार देने का होना चाहिए.

