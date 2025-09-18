ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी का वोट चोरी विरोधी कैंपेन, कांग्रेस ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान...5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार करार दिया.

Congress launches mass contact drive
राहुल गांधी का वोट चोरी विरोधी कैंपेन (ANI)
author img

By Amit Agnihotri

Published : September 18, 2025 at 8:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दो वोट चोरी के खुलासों को खारिज कर दिया. इससे कांग्रेस नाराज है . लेकिन पार्टी इससे हार नहीं मानते हुए देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली कथित मतदाता सूची में हेराफेरी के खिलाफ 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने के लिए देशव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू किया है.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो, कांग्रेस ने सभी राज्य इकाइयों और पार्टी सांसदों को इस अभियान में भाग लेने का निर्देश दिया है, जो इस साल चुनाव होने वाले बिहार जैसे राज्यों और 2026 और 2027 में चुनाव होने वाले राज्यों पर केंद्रित होगा.

2025 में बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में और 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब में चुनावों का सामना करेगी. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाताओं से संबंधित खुलासे किए थे, जिसके कारण 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में कर्नाटक की बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत हुई थी. 18 सितंबर को उसी राज्य के अलंद विधानसभा क्षेत्र से संबंधित दूसरे खुलासे किए गए, जहां कांग्रेस नेता ने मतदाता सूची से नामों के कथित तौर पर हटाए जाने का मुद्दा उठाया था. चुनाव आयोग ने दोनों आरोपों को खारिज कर दिया है.

पिछले कुछ हफ्तों से, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देश भर में मतदाता सूची में हेराफेरी हुई है और चुनाव आयोग द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए. उन्होंने 17 अगस्त से 1 सितम्बर तक बिहार भर में एक यात्रा भी निकाली. इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर वोट चोरी की कथित घटना को उजागर करना था, जो राज्य की मतदाता सूची के संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण के रूप में हुई थी, जिसके कारण 65 से अधिक नाम हटा दिए गए थे.

अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि, चुनाव आयोग से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का फैसला किया और 15 अक्टूबर तक कम से कम 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने की कोशिश करेगी. बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया कि, वोट चोरी हमारे लोकतंत्र के लिए एक वास्तविक खतरा है. उन्होंने कहा कि, अकेले उनके संसदीय क्षेत्र में एसआईआर के दौरान लगभग 1.45 लाख नाम हटा दिए गए हैं और बिहार के सभी 38 जिलों में ऐसा ही हुआ है. उन्होंने कहा कि, पूरी प्रक्रिया अव्यवस्थित तरीके से की गई और अब लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि, सभी राज्य इकाइयां हस्ताक्षर अभियान में शामिल हैं. सांसदों से भी योगदान देने के लिए कहा गया है. सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि, भाजपा और चुनाव आयोग की सांठगांठ फिर से सामने आई है. उनके नेता ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे, लेकिन भाजपा जवाब दे रही है. तमिलनाडु में, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे, कांग्रेस ने राज्य इकाई को वोट चोरी के खिलाफ 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य दिया है.

तमिलनाडु के एआईसीसी प्रभारी गिरीश ने ईटीवी भारत को बताया, "हम इस अभियान में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं. यह चुनावी धोखाधड़ी को उजागर करने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा है."भाजपा शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसी तरह के अभियान शुरू किए गए हैं.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने ईटीवी भारत को बताया, "कोरबा में जो मशाल जलाई गई है, वह अब हर दिल तक पहुंचेगी. छत्तीसगढ़ की जनता अब वोट चोरों को सबक सिखाएगी. हमने पूरे राज्य में वोट अधिकार रैलियों, मशाल जुलूसों और हस्ताक्षर अभियानों की श्रृंखला शुरू कर दी है. वोट चोरों का अहंकार नहीं चलेगा. देश में वोट चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. रायगढ़ में मिले जनसमर्थन ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा और चुनाव आयोग के गठबंधन को अब देश चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी."

राजस्थान से कांग्रेस के लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह ओला ने ईटीवी भारत को बताया, "वोट चोरी के जरिए आई मोदी सरकार का सिंहासन हिल रहा है. लोकतंत्र को लूटने वालों को अब करारा जवाब मिलेगा. आज वोट चोरी का नारा हर युवा की जुबान पर है. हस्ताक्षर अभियान हर पार्टी नेता की जिम्मेदारी है."

आने वाले दिनों में, हस्ताक्षर अभियान राज्यों में जारी रहेगा. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही, विभिन्न इकाइयों द्वारा कथित मतदाता हेरफेर पर भी शोध किया जाएगा और राहुल गांधी द्वारा इसे चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि इस मुद्दे को जीवित रखा जा सके और चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग की जा सके.

ये भी पढ़ें: राहुल का बड़ा आरोप, 'कांग्रेस के वोटर्स के नाम किए जा रहे डिलीट, वोट चोरों को बचा रहे मुख्य चुनाव आयुक्त'

For All Latest Updates

TAGGED:

5 CRORE SIGNATURESRAHUL GANDHIELECTION COMMISSIONANTI VOTE THEFT CAMPAIGNRAHUL ANTI VOTE THEFT CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.