राहुल गांधी का वोट चोरी विरोधी कैंपेन, कांग्रेस ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान...5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दो वोट चोरी के खुलासों को खारिज कर दिया. इससे कांग्रेस नाराज है . लेकिन पार्टी इससे हार नहीं मानते हुए देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली कथित मतदाता सूची में हेराफेरी के खिलाफ 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने के लिए देशव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू किया है.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो, कांग्रेस ने सभी राज्य इकाइयों और पार्टी सांसदों को इस अभियान में भाग लेने का निर्देश दिया है, जो इस साल चुनाव होने वाले बिहार जैसे राज्यों और 2026 और 2027 में चुनाव होने वाले राज्यों पर केंद्रित होगा.

2025 में बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में और 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब में चुनावों का सामना करेगी. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाताओं से संबंधित खुलासे किए थे, जिसके कारण 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में कर्नाटक की बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत हुई थी. 18 सितंबर को उसी राज्य के अलंद विधानसभा क्षेत्र से संबंधित दूसरे खुलासे किए गए, जहां कांग्रेस नेता ने मतदाता सूची से नामों के कथित तौर पर हटाए जाने का मुद्दा उठाया था. चुनाव आयोग ने दोनों आरोपों को खारिज कर दिया है.

पिछले कुछ हफ्तों से, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देश भर में मतदाता सूची में हेराफेरी हुई है और चुनाव आयोग द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए. उन्होंने 17 अगस्त से 1 सितम्बर तक बिहार भर में एक यात्रा भी निकाली. इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर वोट चोरी की कथित घटना को उजागर करना था, जो राज्य की मतदाता सूची के संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण के रूप में हुई थी, जिसके कारण 65 से अधिक नाम हटा दिए गए थे.

अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि, चुनाव आयोग से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का फैसला किया और 15 अक्टूबर तक कम से कम 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने की कोशिश करेगी. बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया कि, वोट चोरी हमारे लोकतंत्र के लिए एक वास्तविक खतरा है. उन्होंने कहा कि, अकेले उनके संसदीय क्षेत्र में एसआईआर के दौरान लगभग 1.45 लाख नाम हटा दिए गए हैं और बिहार के सभी 38 जिलों में ऐसा ही हुआ है. उन्होंने कहा कि, पूरी प्रक्रिया अव्यवस्थित तरीके से की गई और अब लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि, सभी राज्य इकाइयां हस्ताक्षर अभियान में शामिल हैं. सांसदों से भी योगदान देने के लिए कहा गया है. सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि, भाजपा और चुनाव आयोग की सांठगांठ फिर से सामने आई है. उनके नेता ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे, लेकिन भाजपा जवाब दे रही है. तमिलनाडु में, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे, कांग्रेस ने राज्य इकाई को वोट चोरी के खिलाफ 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य दिया है.