नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव में कथित धांधली के दावों को लेकर हमला तेज कर दिया है. इसी क्रम में कांग्रेस की ओर से एक वेब पोर्टल शुरू किया है. इसी के माध्यम से लोगों से जनसर्थन का आग्रह किया है.

पार्टी ने कहा कि वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराकर भारत के चुनाव आयोग से 'वोट चोरी' के खिलाफ जवाबदेही की मांग कर सकते हैं और विपक्ष के नेता की डिजिटल मतदाता सूची की मांग के प्रति समर्थन व्यक्त कर सकते हैं.

पोर्टल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ने कह, 'ये देशद्रोह है, ये राजद्रोह है, टाइम आएगा! हम आपको पकड़ेंगे! बचने वाले नहीं हो! यह महत्वपूर्ण है कि हम वोट चोरी का पर्दाफाश करें.' हिंदी में एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने कहा, 'वोट चोरी' 'एक व्यक्ति, एक वोट' के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है.' साथ ही जोर देकर कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक साफ मतदाता सूची आवश्यक है.

उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग से हमारी मांग स्पष्ट है. पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल स्वयं उसका ऑडिट कर सकें. राहुल गांधी ने लोगों से वोट चोरी पोर्टल पर पंजीकरण कराकर इस मांग का समर्थन करने का आग्रह किया. उन्होंने आगे कहा, 'यह लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है.' कोई भी पोर्टल लिंक पर क्लिक करके 'वोट चोरी का सबूत, चुनाव आयोग की जवाबदेही की मांग और वोट चोरी की रिपोर्ट' डाउनलोड कर सकता है.'

पोर्टल पर वीडियो में उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनावों में 'बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी' के अपने विस्फोटक दावों को दोहराया. कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर दावा किया गया है कि इसमें गड़बड़ी है. कहा, 'बेंगलुरु सेंट्रल के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में हमें एक लाख से अधिक फर्जी मतदाता मिले जिन्होंने भाजपा को यह लोकसभा सीट जीतने में मदद की.

आगे कहा, 'कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा 70-100 सीटों पर हो रहा होता तो यह स्वतंत्र चुनावों को बर्बाद कर देगा.' पोर्टल पर संदेश में लिखा है, 'कांग्रेस ने पहले भी महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर चिंता जताई है. अब हमारे पास सबूत है. हम इस वोट चोरी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे. हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमसे जुड़ें.' पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद उसके नाम से एक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि वह 'वोट चोरी' के खिलाफ है.

प्रमाणपत्र में लिखा है, 'मैं चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची की राहुल गांधी की मांग का समर्थन करता हूँ.' पोर्टल लोगों को एक नंबर पर कॉल करके और एसएमएस में दिए गए लिंक को भरकर पंजीकरण कराने का विकल्प भी देता है. इस प्रमाणपत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन के हस्ताक्षर हैं.

कई कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया और प्रमाणपत्रों को सोशल मीडिया पर साझा किया. कांग्रेस नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर 'वोट चोरी' के आरोप को जोर-शोर से उछाले जाने के बीच, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शनिवार को एक बार फिर विपक्ष के नेता पर दबाव डाला कि या तो वे अपने दावों के समर्थन में एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें या 'फर्जी' आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगें. कम से कम तीन राज्यों में कथित वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच तीखी नोकझोंक के एक दिन बाद, चुनाव अधिकारियों ने फिर से कांग्रेस नेता द्वारा अपने दावों की पुष्टि के लिए एक हस्ताक्षरित घोषणापत्र पर जोर दिया.