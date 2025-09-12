ETV Bharat / bharat

गौ सेवा पर बवाल; मध्य प्रदेश में कांग्रेस चलाएगी गौ संरक्षण आदोलन

जीतू पटवारी ने कहा, पिछले 6 महीने में विभिन्न जिलों में 1000 से ज्यादा गायों की हो चुकी है हत्या. 10 दिन बाद एक सप्ताह तक कांग्रेस करेगी गौशालाओं का औचक निरीक्षण.

JITU PATWARI ON COW PROTECTION
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 4:42 PM IST

3 Min Read
इंदौर: मध्य प्रदेश में गोवंश को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमा रही है. हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा खुद को गोसेवक बताए जाने पर कांग्रेस ने प्रदेश के गोवंश और गौशालाओ की स्थिति उजागर करने के लिए बाकायदा आंदोलन करने की घोषणा की है.

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के गोपालन करने सबंधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा "बीते 6 महीने में विभिन्न जिलों में 1000 से ज्यादा गायों की हत्या हो चुकी है. यदि मुख्यमंत्री खुद गाय पालने वाले हैं तो फिर इन हत्याओं को रोकना किसकी जवाबदारी है?" पटवारी ने कहा, कांग्रेस ने सरकार को 10 दिन का समय दिया है. उसके बाद पूरे 1 सप्ताह तक कांग्रेस गौशालाओ का औचक निरीक्षण करेगी.

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (ETV Bharat)

जीतू पटवारी बोले, प्रदेश की जनता को गायों की स्थिति बताना विपक्ष की जिम्मेदारी

पटवारी ने कहा "मुख्यमंत्री से आग्रह है कि आगामी 10 दिन में गौशालाओं और गायों की वास्तविक स्थिति में सुधार करने की कोशिश करें. इस दौरान गायों को सुरक्षा देने के साथ ही चारा, दाना-पानी की व्यवस्था करें. यदि 10 दिन के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस सभी गौशालाओं में पहुंचकर वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री को भेजेगी. प्रदेश की जनता को गायों की स्थिति बताना विपक्ष की जिम्मेदारी है."

Jitu Patwari on cow protection
गौशाला में गायों की स्थिति (ETV Bharat)

गौरतलब है कि बीते दिनों राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि प्रदेश में यदि राजमार्गों पर कहीं भी बेसहारा, अपाहिज या वृद्ध गौमाता मिलेंगी, तो उन्हें सम्मानपूर्वक गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा. सभी योजनाओं के आधार पर हम अगले एक वर्ष में प्रदेश की सड़कों और खेतों के पास बेसहारा गायें न दिखें, यह सुनिश्चित करेंगे.

सचिन पायलट बोले- मोदी ने लोकतंत्र को खोखला किया

राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सचिन पायलट आज उज्जैन में 'वोट चोर गाड़ी छोड़ यात्रा' को लेकर आयोजित सभा में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे. एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा- मोदी सरकार ने वोट चोरी करके लोकतंत्र को कमजोर किया है. राहुल गांधी ने जो प्रमाण दिए हैं उससे स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग ने गड़बड़ी की है. जिसको रोकना हम सब जिम्मेदारी है. इसलिए उज्जैन में आज कांग्रेस सड़क पर उतरने जा रही है. उन्होंने नेपाल की घटना का जिक्र करते हुए कहा, नेपाल में भी शांति कायम रहे, यह हम सब की जिम्मेदारी होना चाहिए.

