'J&K को पूर्ण राज्य का दर्जा' की मांग को लेकर कांग्रेस की भूख हड़ताल, NC-PDP ने बनाया दूरी - CONGRESS HUNGER STRIKE

कांग्रेस ने भूख हड़ताल कार्यक्रम की घोषणा की थी तब नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP समेत अन्य क्षेत्रीय दलों को भी शामिल होने का न्योता दिया था.

श्रीनगर में कांग्रेस की भूख हड़ताल में शामिल पवन खेड़ा व अन्य. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2025 at 6:38 PM IST

मीर फरहत

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की कांग्रेस इकाई पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए "श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल" कर रही है. रविवार को कांग्रेस पार्टी की भूख हड़ताल का दूसरा दिन था. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा भी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में धरना में शामिल हुए. जेके कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने शनिवार 9 अगस्त को भूख हड़ताल का नेतृत्व किया था. 12 दिवसीय भूख हड़ताल की तैयारी है.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं संचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने कहा कि जो भूख हड़ताल चल रही है वह "हमारी रियासत हमारा हक" का हिस्सा है. उन्होंने कहा, "इस आंदोलन का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग को बढ़ाना तथा वहां के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है."

श्रीनगर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस की भूख हड़ताल. (ETV Bharat)

पिछले हफ़्ते जब कांग्रेस ने भूख हड़ताल कार्यक्रम की घोषणा की थी तब कर्रा ने सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय दलों को भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया था. इनमें से किसी भी दल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जबकि ये सभी दल भी पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की भूख हड़ताल में शामिल क्यों नहीं हुई इस सवाल के जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ताहिर सैयद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना "खुद का" विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, जो इंडिया ब्लॉक का कार्यक्रम नहीं है.

सैयद ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारी पार्टी इस मुद्दे को ज़ोरदार तरीक़े से उठा रही है. सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, मुख्यमंत्री ने 42 राजनीतिक दलों को पत्र लिखा और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाक़ात की. हमारा संघर्ष राज्य का दर्जा बहाली के लिए चल रहा है."

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने कहा कि पार्टी की प्राथमिक मांग विशेष दर्जा बहाल करने की है, जो भारत के संविधान द्वारा जम्मू-कश्मीर के लोगों को प्रदान किया गया था. पीडीपी प्रवक्ता नजमु साजिक ने ईटीवी भारत से कहा, "हम आसान नतीजों से संतुष्ट नहीं हो सकते. हमारी बड़ी लड़ाई विशेष दर्जे की बहाली है. भारत का संविधान हमें यही देता है. अगर हम लक्ष्य बदलते हैं, तो हम मौन स्वीकृति दे रहे हैं, जो 5 अगस्त, 2019 को हमसे छीन लिया गया था."

कांग्रेस नेता सुरिंदर सिंह चन्नी ने कहा कि पार्टी अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों के लिए लड़ रही है. उन्होंने कहा, "हम किसी भी पार्टी को शामिल होने से मना नहीं कर रहे हैं. अभी देर नहीं हुई है. वे आकर हमसे जुड़ सकते हैं."

