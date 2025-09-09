ETV Bharat / bharat

राहुल-खड़गे का बिहार नेताओं के साथ मंथन, बोले अल्लावरु- सीट बंटवारा जल्द करने का प्रयास

किसको मिलेगी कितनी सीटें : पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल को 135 से 140 सीट, कांग्रेस को 55-60 सीट ,सीपीआईएमएल 25-27, सीपीआई 6-8 सीट, सीपीएम 4 से 6 सीट, वीआईपी 18-20 सीट, पशुपति पारस 3 से चार सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 से 3 सीट और आईपी गुप्ता की पार्टी को दो सीटें मिल सकती हैं. गठबंधन के तमाम बड़े नेता सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भोलानाथ का मानना है कि महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती है. राष्ट्रीय जनता दल अपने आंकड़े कम करना नहीं चाहेगी. कांग्रेस पर कम सीटों पर लड़ने के लिए दबाव होगा. महागठबंधन में नए दलों की एंट्री के बाद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को अपनी हिस्सेदारी कम करनी होगी, तभी बीच की स्थिति निकल सकती है.

सभी दलों को समझौता करना चाहिए- RJD : राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक है. समय रहते सीट शेयरिंग कर लिया जाएगा. महागठबंधन में कुछ नए दल आए हैं. ऐसे में नए दलों को भी सम्मान देना है और हमारे बड़े नेता इस पर मंथन कर रहे हैं. सभी दलों को समझौता करना चाहिए. हमारा कुनबा बढ़ा है और हमें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है.

''बैठक में कैम्पेन, घोषणापत्र, सीट बंटवारा, उम्मीदवार चयन, इन सभी पर मुद्दों पर चर्चा हुई. सभी ने अपनी राय दी. सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत चल रही है. यह सकारात्मक चल रही है, अच्छी प्रगति है. इसे जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है.'' - कृष्णा अल्लावरु, बिहार कांग्रेस प्रभारी

राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं से लिया फीडबैक : मीटिंग के बाद बाहर निकलने पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक की. अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई.

नई दिल्ली/पटना : दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक हुई है. जहां एक ओर बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए. वहीं बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह, पप्पू यादव, रंजीत रंजन, कन्हैया कुमार के अलावा कई नेता मौजूद रहे. बैठक में पार्टी की रणनीति और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई. किन-किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए और कौन-कौन सी सीटें पार्टी जीत सकती है. इसका फीडबैक राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं से लिया.

दलों में द्वंद की स्थिति : दरअसल, वोटर अधिकार यात्रा के बाद महागठबंधन के नेता उत्साहित हैं. वैसे महागठबंधन में चार नए घटक दलों की एंट्री हुई है. ऐसे में पहले से महागठबंधन में शामिल दल द्वंद की स्थिति में हैं. नए दलों की एंट्री के बाद सीट शेयरिंग महागठबंधन के लिए चुनौती बन गई है. सवाल यह उठता है कि कौन दल कितनी सीट छोड़ सकता है.

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

9 घटक दलों के साथ चुनावी समर में जाएगा महागठबंधन : विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन के पांच घटक दल थे. अब संख्या बढ़कर 9 तक पहुंच गई है. 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 9 घटक दलों के साथ चुनावी समर में कूदने की तैयारी कर रहा है.

2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीएम महागठबंधन के हिस्सा थे. 2025 विधानसभा चुनाव में चार और घटक दल एंट्री ले चुके हैं . घटक दलों की संख्य बढ़कर 9 हो चुकी है. नौ दलों के बीच 243 सीटों का बंटवारा होना है. इसमें बार वीआइपी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP), रालोजपा और जेएमएम की एंट्री नये दलों के रूप में हुई है . ये दल भी सम्मान जनक हिस्सेदारी चाहते हैं.

2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लें तो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में 143 सीटें थी, कांग्रेस के खाते में 70 सीटें थी. दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली पार्टी सीपीआईएमएल के खाते 19 सीटें गयी थी. जिसमें कि 12 सीटों पर सीपीआईएमएल को जीत हासिल हुई थी. सीपीआई को 6 सीटें मिली और सीपीआई को दो सीटों पर जीत हासिल हुई. सीपीएम को चार सीटें मिली थी और सीपीएम को दो सीटों पर जीत हासिल हुई. सभी दल अधिक से अधिक सीटों के लिए रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं.

वाम की बदौलत महागठबंधन ने किया बेहतर प्रदर्शन : वाम दल 2020 विधानसभा चुनाव से पहले अलग-अलग लड़ते थे. लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में वाम दलों की एंट्री हुई. वाम दल के एंट्री से महागठबंधन की ताकत बढ़ी और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन का हिस्सा हुई. वाम दलों को 2020 के चुनाव में 16 सीटों पर जीत हासिल हुई. इस बार उत्साहित वाम दल अधिक हिस्सेदारी चाहते हैं.

भाकपा माले का 40 सीटों पर है दावा : वाम दल विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित है. तमाम दल स्ट्राइक रेट की बदौलत अधिक सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं. वाम दल के नेताओं का मानना है कि बड़े दलों को अपनी हिस्सेदारी कम करनी चाहिए, जो छोटे दल हैं उनकी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी होनी चाहिए. वाम दल कम सीटों पर समझौते के लिए तैयार नहीं है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वाले ने 40 विधानसभा सीट पर दावा कर रखा है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 24 सीटों पर दावा है, सीपीएम ने 12 सीटों पर दावा कर रखा है.

कांग्रेस की उम्मीद 65 सीट : राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस ने माहौल बदला है. पार्टी नेताओं को बिहार में कांग्रेस का भविष्य बेहतर नजर आ रहा है. इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने 80 सीटों को शॉर्ट लिस्ट किया है. ऐसे में नए दलों की एंट्री के लिए कांग्रेस को कुछ सीट छोड़ना होगा. ऐसे में कांग्रेस पार्टी 5 सीट छोड़ सकती है. कांग्रेस पार्टी 65 सीट से कम पर समझौता करना नहीं चाहेगी. कांग्रेस पार्टी को वही सीट चाहिए जिसे पार्टी ने पहले से शॉर्ट लिस्ट कर रखा है. सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को 55 या 56 सीट के आसपास देने के मूड में है.

2020 में मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए थे बाहर : विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 60 सीट पर लड़ने का प्रस्ताव पारित किया था लेकिन अब पार्टी समझौते के मूड में है. पार्टी को उम्मीद है कि उनके खाते में 30 विधानसभा की सीटें जाएंगी. जानकारी के मुताबिक मुकेश साहनी को 15 या 16 सीटें दी जा सकती है. आपको बता दें कि मुकेश साहनी 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बाहर निकल गए थे और तेजस्वी यादव पर पीठ में छूरा भोंकने का आरोप लगाया था.

