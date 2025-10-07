ETV Bharat / bharat

महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस?

नई दिल्ली: चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई है. घोषणा के एक दिन बाद, कांग्रेस ने भारतीय ब्लॉक के बीच सीटों के बंटवारे और पार्टी के भीतर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है.

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. विपक्षी इंडिया ब्लॉक को इस बार आशा है कि, वह पिछले दशकों से सत्ता पर काबिज सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी.

इसके अलावा, आलाकमान ने एआईसीसी प्रबंधकों के साथ-साथ राज्य के नेताओं से सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत को आगे बढ़ाने और जल्द से जल्द समझौता करने को कहा है. जिसके मुताबिक, बिहार के लिए इंडिया ब्लॉक समन्वय समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक मंगलवार रात को होगी और अंतिम फॉर्मूले की घोषणा एक-दो दिन में की जाएगी.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि विपक्ष पिछले कुछ महीनों से विधानसभा चुनावों के लिए आक्रामक रूप से प्रचार कर रहा है और खुद को सत्तारूढ़ एनडीए के विकल्प के रूप में पेश कर रहा है. इसलिए, ब्लॉक को आंतरिक मुद्दों पर तेजी से आगे बढ़ते हुए और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर चल रही कलह के बजाय एकता की तस्वीर पेश करते हुए देखा जाना चाहिए.

बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "कुछ सीटों को छोड़कर अधिकांश सीटों का बंटवारा हो चुका है. हमें नए सहयोगियों के लिए कुछ सीटें छोड़नी होंगी. हमें उम्मीद है कि जल्द ही सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. केंद्रीय चुनाव समिति 8 अक्टूबर को बैठक करेगी और कांग्रेस की अधिकांश सीटों को अंतिम रूप देगी, लेकिन उनकी घोषणा बाद में की जाएगी."

INDIA ब्लॉक के भीतर बनी नई समझ के अनुसार, 2020 के विधानसभा चुनावों में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को इस बार लगभग 60 सीटें मिलने की संभावना है, लेकिन सीटों के उदार वितरण के साथ, कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त है. कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थीं, लेकिन वर्तमान में उसके 17 विधायक हैं. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, कुछ को छोड़कर, अधिकांश विधायकों को टिकट मिलने की संभावना है. राज्य इकाई के प्रमुख राजेश कुमार राम कुटुम्बा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान कदवा सीट से मैदान में उतरेंगे.