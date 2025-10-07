महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस?
बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने कहा कि, कुछ सीटों को छोड़कर अधिकांश सीटों का बंटवारा हो चुका है.
Published : October 7, 2025 at 7:18 PM IST
नई दिल्ली: चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई है. घोषणा के एक दिन बाद, कांग्रेस ने भारतीय ब्लॉक के बीच सीटों के बंटवारे और पार्टी के भीतर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है.
बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. विपक्षी इंडिया ब्लॉक को इस बार आशा है कि, वह पिछले दशकों से सत्ता पर काबिज सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी.
इसके अलावा, आलाकमान ने एआईसीसी प्रबंधकों के साथ-साथ राज्य के नेताओं से सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत को आगे बढ़ाने और जल्द से जल्द समझौता करने को कहा है. जिसके मुताबिक, बिहार के लिए इंडिया ब्लॉक समन्वय समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक मंगलवार रात को होगी और अंतिम फॉर्मूले की घोषणा एक-दो दिन में की जाएगी.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि विपक्ष पिछले कुछ महीनों से विधानसभा चुनावों के लिए आक्रामक रूप से प्रचार कर रहा है और खुद को सत्तारूढ़ एनडीए के विकल्प के रूप में पेश कर रहा है. इसलिए, ब्लॉक को आंतरिक मुद्दों पर तेजी से आगे बढ़ते हुए और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर चल रही कलह के बजाय एकता की तस्वीर पेश करते हुए देखा जाना चाहिए.
बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "कुछ सीटों को छोड़कर अधिकांश सीटों का बंटवारा हो चुका है. हमें नए सहयोगियों के लिए कुछ सीटें छोड़नी होंगी. हमें उम्मीद है कि जल्द ही सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. केंद्रीय चुनाव समिति 8 अक्टूबर को बैठक करेगी और कांग्रेस की अधिकांश सीटों को अंतिम रूप देगी, लेकिन उनकी घोषणा बाद में की जाएगी."
INDIA ब्लॉक के भीतर बनी नई समझ के अनुसार, 2020 के विधानसभा चुनावों में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को इस बार लगभग 60 सीटें मिलने की संभावना है, लेकिन सीटों के उदार वितरण के साथ, कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त है. कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थीं, लेकिन वर्तमान में उसके 17 विधायक हैं. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, कुछ को छोड़कर, अधिकांश विधायकों को टिकट मिलने की संभावना है. राज्य इकाई के प्रमुख राजेश कुमार राम कुटुम्बा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान कदवा सीट से मैदान में उतरेंगे.
2020 में 140 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राजद को 130-135 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वीआईपी को लगभग 15 सीटें, झामुमो को 3 सीटें, आरएलजेपी को 2 सीटें और वामपंथी दलों को 35-40 सीटें मिल सकती हैं. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी अधिक सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन राजद नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें इसके लिए मना लिया.
कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने पिछले हफ्तों में राज्य भर का दौरा किया था ताकि स्थानीय कार्यकर्ताओं से संभावित उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक लिया जा सके. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि संभावित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए संबंधित जिला इकाई प्रमुखों की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखा गया. उन्होंने आगे बताया कि टिकट चाहने वालों से लगभग 1500 आवेदन आए हैं, जो पिछले चुनाव की तुलना में वृद्धि दर्शाता है.
एआईसीसी पदाधिकारी चंदन यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "टिकट चयन कांग्रेस के साथ-साथ गठबंधन सहयोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा. जातिगत समीकरणों को संतुलित करना और अच्छे उम्मीदवार उतारना निश्चित रूप से हमें चुनावों में जीत हासिल करने में मदद करेगा क्योंकि मतदाता बदलाव की तलाश में हैं. कांग्रेस को इस बार अपनी सीटों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए क्योंकि पार्टी जमीन पर सक्रिय रही है."
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के तुरंत बाद, कांग्रेस के प्रबंधकों ने विपक्षी भारतीय ब्लॉक दलों के बीच सीटों के बंटवारे और अपने उम्मीदवारों के चयन सहित दो प्रमुख प्रक्रियाओं को तेज करने का फैसला किया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 8 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें उन सीटों पर मुहर लगाई जाएगी जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी.
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस और प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी राजद दोनों ने झामुमो, वीआईपी और आरएलजेपी जैसे नए सहयोगियों को शामिल करने के लिए अपने कोटे से कुछ सीटें छोड़ने पर सहमति जताई है.
