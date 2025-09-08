ETV Bharat / bharat

Explainer: बिहार में कांग्रेस कैसे 239 सीटों से 4 तक पहुंची? विस्तार से समझिए सफरनामा और इनसाइड स्टोरी

जो कांग्रेस 1951 में बिहार में 239 सीटों पर जीती, 2010 में 4 सीटों पर सिमट कर रह गई. पढ़ें पार्टी के सफरनामा की कहानी.

Congress Downfall In Bihar
बिहार कांग्रेस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2025 at 1:51 PM IST

13 Min Read

रिपोर्ट : आदित्य कुमार झा

पटना : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद के दशकों तक कांग्रेस पार्टी पूरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रही. बिहार भी इससे अछूता नहीं था. बिहार की राजनीति में कांग्रेस का लगभग चार दशकों तक एकक्षत्र राज रहा. पर 1990 के दशक के बाद पार्टी का पतन शुरू हुआ और कांग्रेस बिहार की राजनीति में धीरे-धीरे हाशिए पर चली गई. अब 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि, क्या कांग्रेस अपने पुराने दौर को वापस ला पाएगी?

कांग्रेस का स्वर्णकाल, चार दशकों तक बिहार पर दबदबा : आजादी के बाद कांग्रेस पूरे देश में संगठन और कुशल नेतृत्व के दम पर शासन कर रही थी. बिहार में भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े बड़े नेता कांग्रेस से आते थे. डॉ. राजेंद्र प्रसाद (जो देश के पहले राष्ट्रपति बने), मौलाना मजरहरूल हक जैसे नेताओं ने बिहार में कांग्रेस की जड़ों को मजबूत किया. श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ललित नारायण मिश्र, कृष्ण बल्लभ सहाय जैसे नेताओं का बिहार की राजनीति पर गहरा असर था.

आजादी के बाद विधानसभा चुनाव में पहली सरकार : 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार की 330 में से 239 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल की. श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ. अनुग्रह नारायण सिंह भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे लेकिन विधायकों ने अपने नेता के रूप में श्री कृष्ण सिंह को चुना. श्री बाबू आजादी से पहले ही 1946 में बिहार राज्य के सीएम बन गये थे. लेकिन 1952 में आजादी के बाद पहली बार आम चुनाव हुआ था, जिसमें वे सीएम पद के लिए चुने गए. बिहार के सीएम के रूप में श्री बाबू 1961 तक रहे.

इमरजेंसी के बाद डबल डिजिट पर सिमटी : 1960 और 70 के दशक में कांग्रेस का दबदबा कायम रहा. मुख्यमंत्री पद पर के.बी. सहाय, दरोगा प्रसाद राय, जगन्नाथ मिश्र, बिंदेश्वरी दुबे जैसे नेता विराजमान होते रहे. इमरजेंसी के बाद बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई. कांग्रेस पहली बार 2 डिजिट में सिमट गई इस चुनाव में कांग्रेस को मात्र 57 सीट मिल सकी. लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने फिर वापसी की. 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में 196 सीटों पर कांग्रेस विधायकों का कब्जा हुआ.

5 साल में 5 सीएम : 1985 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नें 196 सीट जीत कर फिर से पूर्ण बतुमत की सरकार बनाई. लेकिन विडंबना ऐसी हुई कि इन पांच वर्षों की सरकार में 5 सीएम बिहार को मिला. चन्द्रशेखर सिंह, बिन्देश्वरी दूबे, भागवत झा आजाद, सत्येंन्द्र नाराण सिन्हा एवं जगन्नाथ मिश्र को बारी-बारी से सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

श्री बाबू के बाद किसी ने कार्यकाल पूरा नहीं किया : वरिष्ठ पत्रकार अरूण पांडेय का मानना है कि आजादी के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी नेहरू, इंदिरा के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ती रही. बिहार में श्री कृष्ण सिंह को धोड़ दें तो बिहार में जितने में कांग्रेस मुख्यमंत्री हुए वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके.

''इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के समय में भी कांग्रेस का यही कल्चर चलता रहा. सबसे ज्यादा प्रयोग 1985 से 1990 तक बिहार में कांग्रेस करती रही. इन 5 वर्षों में पार्टी ने 5 मुख्यमंत्री बदले. वैसे इससे पहले भी 1970 से 1975 तक कई मुख्यमंत्रियों को बदला गया."- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

Congress Downfall In Bihar
वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय (ETV Bharat)

कांग्रेस का सफरनामा : बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम के हिसाब से देखा जाए तो 1951 से 1990 तक कांग्रेस बिहार की राजनीति में केन्द्र में रही. हालांकि इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस 1977 से 1980 तक सत्ता से दूर रही. वैसे 1980 में कांग्रेस ने फिर से सत्ता में वापसी की जो 1990 तक रही.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

लोकसभा में भी कांग्रेस का प्रदर्शन : बिहार में कांग्रेस का दबदबा न केवल विधानसभा चुनाव में रहा बल्कि आजादी के बाद से 90 के दशक तक लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तूती बोलती रही. सीट के साथ-साथ वोट प्रतिशत में भी कांग्रेस के आसपास कोई नजर नहीं आता था.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

90 के बाद कांग्रेस कमजोर हुई : 1990 के बाद बिहार में कांग्रेस ने धीरे-धीरे अपनी राजनीतिक जमीन खोना शुरू कर दिया. वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का मानना है कि कांग्रेस की कमजोरी के पीछे कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण रहे. सबसे बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस आलाकमान ने कभी भी बिहार में श्री बाबू के बाद किसी बड़े नेता को प्रदेश में उभरने नहीं दिया.

वैसे ललित नारायण मिश्र की धमक बहुत दिनों तक केन्द्र की राजनीति में देखने को मिली. उनकी हत्या के बाद उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र को सीए बनाया गया. 3 बार वे बिहार के सीएम बने लेकिन किसी भी टर्म में वे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किये.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

''1990 में लालू प्रसाद की राजनीति में उभार के बाद कांग्रेस के जनाधार में कमी होने लगी. इसके अलावे देश में मंडल और कमंडल की राजनीति के कारण कांग्रेस बिहार में कमजोर होती गई."- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

मंडल बनाम कमंडल की राजनीति : वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय बिहार में कांग्रेस के कमजोर होने का मुख्य कारण देश में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को मानते हैं. 1990 का दशक बिहार और पूरे उत्तर भारत की राजनीति के लिए ऐतिहासिक मोड़ था.

मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से पिछड़े वर्गों में एक नई राजनीतिक चेतना आई. लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय और यादव-मुस्लिम समीकरण के बल पर कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक पर कब्जा कर लिया. दूसरी ओर भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन के जरिए सवर्ण और हिंदू वोटरों को आकर्षित किया.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

''राममंदिर को लेकर लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को लालू प्रसाद ने बिहार में रोक दिया. आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया. लालू प्रसाद के इस फैसले के बाद अलपसंख्यक वोटरों का एकतरफा झुकाव लालू प्रसाद की तरफ हो गया. इस तरह कांग्रेस का पारंपरिक आधार (दलित, पिछड़ा और सवर्ण का मिश्रण) टूट गया और बिहार में कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

'करिश्माई नेतृत्व का अभाव' : वरिष्ठ पत्रकार कौशलेन्द्र प्रियदर्शी का मानना है कि बिहार में कांग्रेस के कमजोर होने के अनेक कारण हैं.1989 के बाद जगन्नाथ मिश्र के बाद बिहार कांग्रेस से ऐसा कोई मजबूत नेता सामने नहीं आया जो पूरे राज्य में पार्टी का चेहरा बन सके.

लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के सामने कांग्रेस कमजोर साबित हुई. कांग्रेस का संगठन जमीनी स्तर पर बिखर गया. जिला और पंचायत स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की पकड़ कमजोर होती चली गई. कांग्रेस के स्थानीय नेता टिकट के समय बगावत करने लगे.

Congress Downfall In Bihar
कौशलेन्द्र प्रियदर्शी (ETV Bharat)

''कांग्रेस सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और पार्टी के भीतर गुटबाजी ने संगठन को कमजोर कर दिया.1990 के दशक में केंद्र में भी कांग्रेस कमजोर होती गई. गठबंधन युग की राजनीति में कांग्रेस के लिए बिहार प्राथमिकता नहीं रहा."- कौशलेन्द्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

'राजद के साथ गठबंधन कांग्रेस की भूल' : बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि जेपी आंदोलन कांग्रेस के सत्ता से बेदखल होने का पहला कारण बना. इसके बाद 1980 में फिर कांग्रेस की वापसी हुई और 1990 तक बिहार में कांग्रेस का शासन रहा. लेकिन राजनीति में यह पहली बार देखा गया कि जिस पार्टी ने सत्तारूढ़ दल को सत्ता से हटाया उसी के साथ कोई गठबंधन कर रहा हो. कांग्रेस के इक्के-दुक्के नेता इसके समर्थन में थे. बिहार में राजद से गठबंधन कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूल थी.

लहटन चौधरी का विरोध : प्रो. रामजतन सिन्हा ने बताया कि बिहार में गठबंधन का फैसला सीताराम केसरी ने लिया था. जब पार्टी का यह निर्णय हुआ उसका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लटकन चौधरी ने विरोध किया. उन्होंने सीताराम केसरी को फोन कर कहा कि आप हमसे उम्र में 1 साल बड़े या छोटे होंगे. हमको कास्ट की राजनीति नहीं करनी है. हम जाति की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं.

आप जो चाह रहे हैं की जाति के आधार पर लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री रहने दिया जाए हम इससे सहमत नहीं है. लटकन चौधरी ने सीताराम केसरी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आप कोई संघर्ष करके कांग्रेस के बड़े नेता नहीं बने हैं. आप किसी दूसरे केस में जेल गए थे. लेकिन लहटन चौधरी के विरोध के बावजूद बिहार में राजद के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ जो धीरे-धीरे जकड़ता चला गया.

''कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इस गठबंधन के खिलाफ थे, लेकिन उन लोगों की अनदेखी होते हुए राजद के साथ गठबंधन हुआ. जिसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस का जो भी मूल वोट बैंक था वह धीरे-धीरे बीजेपी में शिफ्ट कर गया. लालू प्रसाद से गठबंधन के बाद जो कांग्रेस के विधायक चुनाव जीते थे वही केवल इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे ताकि वह विधायक बन सके.''- प्रोफेसर रामजतन सिन्हा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

रामजतन सिन्हा से खास बातचीत (ETV Bharat)

2000 का दुष्प्रभाव : प्रो रामजतन सिन्हा ने कहा कि 2000 में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, कांग्रेस 23 सीटों पर चुनाव जीती थी. राबड़ी देवी की सरकार थी, सदानंद सिंह विधानसभा के स्पीकर बने. कांग्रेस के जितने भी विधायक थे उन्हें उस मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया. इसी तरीके से गलती होती गई और आज स्थिति यह है कि कांग्रेस बिहार में कमजोर हो चुकी है.

रामजतन सिन्हा आगे कहते हैं कि डॉ जगन्नाथ मिश्र बिहार में कांग्रेस के बड़े चेहरे थे, वह पार्टी को खड़ा करने के लिए बहुत परिश्रम करते थे. वह पूरे बिहार (उस समय बिहार और झारखंड संयुक्त था) के सभी जिला के नेताओं यहां तक कि पंचायत तक के नेताओं को नाम के साथ पहचानते थे. लेकिन उन्हें भी बिहार के पॉलिटिक्स में स्थिर नहीं रहने दिया गया.

कांग्रेस का एक ग्रुप हमेशा जगन्नाथ मिश्र को कमजोर करने में लग रहा. दूसरी तरफ मंडल कमीशन के आने के बाद उच्च वर्ग के लोग कांग्रेस से खफा हो गए. पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट लालू प्रसाद के साथ शिफ्ट कर गया. यही कारण है कि कांग्रेस का वोट बैंक ही बिहार में खत्म हो गया. कांग्रेस का जो सवर्ण वोट बैंक था (भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ) सभी धीरे-धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया.

कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत : प्रो रामजतन सिन्हा का कहना है कि दलित, सवर्ण और मुस्लिम का कॉबीनेशन कांग्रेस के साथ था जो धीरे-धीरे पार्टी से दूर हो गई. दूसरी बात है कि बिहार में कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा उभर कर सामने नहीं आया जो पार्टी को प्रदेश में लीड कर सके. 90 के बाद बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स हावी हुआ. हर कास्ट का अलग-अलग नेता बने. पासवान रामविलास पासवान के साथ चले गए, दलित और मुसहर जीतन राम मांझी के साथ और रविदास का एक बड़ा वर्ग बसपा के साथ चला गया. जो कुछ बचे हुए हैं वह हम लोगों के साथ हैं.

''बिहार में कांग्रेस के कमजोर होने का मुख्य कारण है कि पार्टी में नए कैडर नहीं जुट पा रहे हैं. कांग्रेस में जो अंतिम युद्ध के रूप में जुटे थे उनकी भी उम्र 50 से ऊपर की हो गई है. नई जेनरेशन के युवा पार्टी से नहीं जुड़ पा रहे हैं. चाहे वह यूथ कांग्रेस हो या NSUI बिहार में बहुत कमजोर हो गई है."- प्रोफेसर रामजतन सिन्हा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

राहुल गांधी से उम्मीद : प्रो रामजतन सिन्हा का कहना है कि राहुल गांधी पार्टी को फिर से एक्टिव करने में लगे हुए हैं. यदि वह पार्टी के अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेते हैं और यदि उनको सही फीडबैक मिले तो कांग्रेस फिर से बिहार में मजबूत हो सकती है.

Congress Downfall In Bihar
जब वोटर अधिकार यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी (ETV Bharat)

''वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मैंने दो-तीन दिन राहुल गांधी के साथ बिताया. उसमें जो भीड़ जुटी उससे एक बार फिर से उम्मीद जगी है. ऐसी भीड़ जयप्रकाश आंदोलन के बाद पहली बार देखी गई. संगठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी को सही फीडबैक राहुल गांधी को देना चाहिए, क्योंकि हमलोगों की सीधे राहुल गांधी से बातचीत नहीं हो पाती है. राहुल गांधी में क्षमता है कि वह पार्टी को फिर से बिहार में मजबूत कर सकते हैं."- प्रोफेसर रामजतन सिन्हा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

