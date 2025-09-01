श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुई मौसमी आपदाओं में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है. इसको लेकर कांग्रेस ने किश्तवाड़ के चसोती और वैष्णो देवी में तीर्थयात्रियों की मौत का कारण बनी व्यवस्थागत चूक और लापरवाही की पूरी जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि वैष्णो देवी और चसोती में दिल दहला देने वाली आपदाओं में 100 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हुई. कर्रा ने एक बयान में कहा कि, कांग्रेस वैष्णो देवी और चसोती में हुई हृदय विदारक त्रासदियों का कारण बनी व्यवस्थागत चूक और लापरवाही की पूरी जांच के लिए एक स्वतंत्र, उच्च स्तरीय जांच की जाए.

उन्होंने कहा कि, इन आपदाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है. ऐसे में पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि, सरकार को लोगों की जान बचाने और भविष्य में ऐसी विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े निवारक उपाय लागू करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

जांच की मांग ऐसे समय में आई है जब केंद्रीय गृह मंत्री आज जम्मू क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद पैदा हुई स्थिति का आकलन करने के लिए जम्मू के दौरे पर हैं. कांग्रेस ने प्रभावित समुदायों की सहायता और उनके जीवन को सम्मानपूर्वक फिर से बनाने के लिए तत्काल, व्यापक और पर्याप्त धन से युक्त राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण पैकेज की मांग की है.

बुधवार को कटरा में अर्धकुमारी के पास माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन में 35 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 14 अगस्त को बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण किश्तवाड़ के चस्तोई में 65 तीर्थयात्री मारे गए और 32 अभी भी लापता हैं.

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने वैष्णो देवी में हुई मौतों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को लापरवाही के लिए दोषी ठहराया था. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष एलजी सिन्हा ने जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया. गठित समिति में जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और पुलिस महानिरीक्षक बी एस तूती इसके सदस्य हैं.

समिति को इस दुखद भूस्खलन की घटना के कारणों की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपने का काम सौंपा गया है. अगस्त में जम्मू प्रांत बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ गया था. इस घटना में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और क्षेत्र में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था.

ये भी पढ़ें: वैष्णो देवी भूस्खलन में अब तक 35 की मौत, जम्मू में बारिश का रिकॉर्ड टूटा, नेशनल हाईवे बंद