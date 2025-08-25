ETV Bharat / bharat

भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पर JPC में शामिल होना है या नहीं, इसको लेकर कांग्रेस कर रही विचार - CONGRESS ON WHETHER TO JOIN JPC

भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पर जेपीसी में शामिल होना है या नहीं, इसको लेकर कांग्रेस विचार कर रही है.

Congress debating whether to join jpc on anti-corruption bill or not
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, फाइल फोटो (ANI)
By Amit Agnihotri

Published : August 25, 2025 at 8:55 PM IST

नई दिल्ली: आपराधिक मामलों में कम से कम 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाले बिलों पर विचार करने के लिए बनने वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में शामिल होना या नहीं, इसको लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है.

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को पेश किया था, जो संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त को समाप्त होने से एक दिन पहले था.

शॉर्ट नोटिस (अल्प सूचना) पर पेश किए गए इस विधेयक पर केंद्र और विपक्ष के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया. सरकार ने दावा किया कि संविधान (130वां संशोधन) विधेयक का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस विधेयक का भ्रष्टाचार से लड़ने से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सरकारें गिराना, पार्टियों को तोड़ना, विधायकों की खरीद-फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाना, उन्हें जेल भेजना और उनसे इस्तीफा दिलवाना है.

इसके बाद, इस विवादास्पद विधेयक को आगे की जाँच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया और बाद में संसद में इस पर मतदान होगा. इंडिया ब्लॉक की तृणमूल कांग्रेस, आप, सपा और शिवसेना जैसी पार्टियों ने कहा है कि वे संविधान (130वां संशोधन) विधेयक की जाँच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में शामिल नहीं होंगी. इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कर रही है और उचित समय पर निर्णय लेगी.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में 31 सांसद होने की संभावना है, जिनमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होंगे. नामों की घोषणा लगभग दो सप्ताह में होने की संभावना है. राज्यसभा सांसद और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य सैयद नसीर हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया कि, इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर चर्चा हो रही है. उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने शुरू में इस विधेयक का विरोध किया था.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के भीतर इस विवादास्पद विधेयक के खिलाफ व्यापक राय थी और सहयोगियों के साथ जाना एक कड़ा संदेश देने के लिए एक तार्किक कदम लग रहा था, लेकिन यह भी चिंता थी कि जेपीसी के भीतर किसी भी असहमति की अनुपस्थिति सरकार को एकतरफा सिफारिशें देगी. गृह मंत्री ने आगे दावा किया कि यह विधेयक सभी दलों पर लागू होगा, लेकिन विपक्ष को लगता है कि झूठे मामलों और गिरफ्तारी के जरिए प्रतिद्वंद्वी सरकारों को गिराने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाएगा.

एआईसीसी पदाधिकारी चंदन यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "ऐसे कई मामले हैं जहां कुछ विपक्षी नेताओं पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में जब वे भाजपा में शामिल हुए, तो वे बेदाग निकले. साथ ही, हमने देखा है कि केंद्रीय एजेंसियों की सारी कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ रही है और भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. यह भ्रष्टाचार पर उनके रुख को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि, ऐसे में क्या गारंटी है कि नए विधेयक का प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ दुरुपयोग नहीं किया जाएगा. मेरे विचार से यह विधेयक वोट चोरी के मुद्दे का मुकाबला करने का एक प्रयास है, जो लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. नया विधेयक अन्य तरीकों से वोट चोरी करने जैसा है."

पिछले दिनों, भाजपा नेताओं ने यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्ट नेताओं को बचाने के उद्देश्य से लाए गए एक अध्यादेश का राहुल गांधी द्वारा विरोध किया था. लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि यूपीए अध्यादेश केवल तब तक सुरक्षा प्रदान करता है जब तक व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता है, न कि केवल आरोप लगने पर.

उन्होंने आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया, जिन्हें कथित शराब घोटाले में महीनों तक जेल में रहना पड़ा था. उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी उदाहरण दिया, जिन्हें पहले कार्यकाल में भ्रष्टाचार के एक मामले में निशाना बनाया गया था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने ईटीवी भारत से कहा, "आज स्थिति ऐसी है कि अगर सरकार को किसी निर्वाचित प्रतिनिधि की बात पसंद नहीं आएगी, तो निर्वाचित प्रतिनिधि पर ईडी-सीबीआई लगा दी जाएगी और 30 दिन के भीतर निर्वाचित नेता को उनके पद से हटा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि, यह विधेयक स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है.

