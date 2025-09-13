ETV Bharat / bharat

राहुल के डेटाबेस पर उठी उंगली को कांग्रेस ने बताया बकवास, बीजेपी को लताड़ा, कहा- अभी और होंगे महाखुलासे

कांग्रेस ने बीजेपी के इस आरोप का खंडन किया कि राहुल गांधी का 7 अगस्त का डेटा विदेश में बनाया गया था.

Rahul Gandhi
कांग्रेस सांसद और LoP राहुल गांधी. (ANI (File))
By Amit Agnihotri

Published : September 13, 2025 at 9:29 AM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस ने पिछले महीने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत किए गए वोट चोरी के आंकड़ों को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करने के लिए भाजपा की आलोचना की और कहा कि और भी खुलासे होने वाले हैं.

राहुल गांधी ने 7 अगस्त को ये खुलासे किए थे, जब उन्होंने आंकड़े पेश किए थे और दावा किया था कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा फर्ज़ी मतदाताओं के कारण 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई थी.

राहुल गांधी ने इससे पहले 7 अगस्त के अपने खुलासे को 'एटम बम' बताया था. पिछले कुछ दिनों में, कांग्रेस सांसद ने दोहराया है कि भाजपा द्वारा कथित वोट चोरी से जुड़ा एक 'हाइड्रोजन बम' आने वाला है. हालांकि कांग्रेस की विभिन्न राज्य इकाइयां वोट चोरी के आंकड़ों पर शोध कर रही हैं. हालांकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगले खुलासे 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों और प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट से संबंधित हो सकते हैं.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि 7 अगस्त के बाद से राहुल द्वारा बार-बार वोट चोरी के दावों ने भाजपा को इतना परेशान कर दिया कि भगवा पार्टी को यह आरोप लगाने पर मजबूर होना पड़ा कि महादेवपुरा के दस्तावेज वास्तव में विदेश में तैयार किए गए थे, और लोप (LoP) के खुलासे किसी साजिश का हिस्सा थे.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा ने कांग्रेस द्वारा साझा किए गए वोट चोरी के दस्तावेजों से संबंधित तकनीकी विवरणों का हवाला देते हुए कहा कि जानकारी विदेश में संकलित की गई थी, क्योंकि बनाई गई फाइलों में समय क्षेत्र का अंतर दिखाई दे रहा था.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि राहुल द्वारा दिखाया गया प्रेजेंटेशन भारत में बनाया गया था और समय क्षेत्र का अंतर सिर्फ एक सॉफ़्टवेयर गड़बड़ी थी. उन्होंने आगे दावा किया कि भगवा पार्टी पीडीएफ के मेटाडेटा (डेटा जानकारी) को ठीक से समझ नहीं पाई और एक "निर्माण तिथि" चुन ली, जबकि अन्य सभी तिथियां स्पष्ट रूप से भारतीय मानक समय से मेल खाती थीं.

अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि एक जगह केवल 1 घंटे का अंतर था, जो एडोब सॉफ्टवेयर की एक सामान्य गड़बड़ी थी और ऐसी विसंगतियां अक्सर सॉफ्टवेयर बग, सिस्टम सेटिंग्स या मैन्युअल घड़ी में बदलाव के कारण उत्पन्न होती हैं.

एआईसीसी पदाधिकारी बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "सच्चाई से इससे ज्यादा दूर कुछ भी नहीं हो सकता. महादेवपुरा का डेटा चुनाव आयोग का था और कांग्रेस टीम ने इसका विश्लेषण किया था. इसे नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रीय मीडिया के सामने पेश किया था. नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने के बजाय, चुनाव आयोग चुप हो गया है, लेकिन भाजपा प्रतिक्रिया दे रही है. वे वोट चोरी के और खुलासे होने से चिंतित हैं और हमारे नेता को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह काम नहीं करेगा."

संदीप महाराष्ट्र का प्रभार संभालते हैं, जहां 2024 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने शुरुआती वोट चोरी के आरोप लगाए थे. कांग्रेस-शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी-सपा सहित विपक्षी गठबंधन को केवल 46 सीटें मिलीं, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन जिसमें भाजपा-शिवसेना-एनसीपी शामिल थी, ने 288 में से 230 सीटें जीतीं.

कांग्रेस नेताओं ने आश्चर्य जताया कि एक महीने बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग की ओर से राहुल के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई, जबकि तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने एक मीडिया कॉन्क्लेव के दौरान कहा था कि चुनाव आयोग को उनके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त से हलफनामा मांगने के बजाय उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करनी चाहिए थी.

एआईसीसी पदाधिकारी जितेंद्र बघेल ने ईटीवी भारत को बताया, "वोट चोरी के नारे ने लोगों का ध्यान खींचा है, इसलिए नहीं कि यह महज एक आरोप है, बल्कि इसलिए कि मतदाता इससे जुड़ते हैं. विभिन्न राज्यों से मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की खबरें आ रही हैं. हम उनकी जांच कर रहे हैं. मुझे नहीं पता कि वोट चोरी के बारे में क्या जानकारी आ रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जब भी हमारे नेता ने कुछ कहा, उन्होंने वही किया. वोट चोरी के आरोप आगामी बिहार चुनावों में भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं." उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग चुप है और भाजपा हमारे नेता पर हमला कर रही है, यह उनकी सांठगांठ को दर्शाता है."

हरियाणा का प्रभार संभालने वाले बघेल ने स्वीकार किया कि इस उत्तरी राज्य की मतदाता सूचियों में कई अनियमितताएं थीं और आरोप लगाया कि भगवा पार्टी ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में सत्ता बरकरार रखने के लिए वोटों की चोरी की. कांग्रेस ने हरियाणा में कुल 90 में से 37 सीटें जीतीं, जो साधारण बहुमत से 9 कम थीं, और वह भी सिर्फ़ 22,000 वोटों के अंतर से.

