नई दिल्ली: भाजपा द्वारा चुनाव आयोग की मिलीभगत से कथित वोट चोरी के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' को मिले समर्थन से उत्साहित कांग्रेस ने दावा किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव इंडिया ब्लॉक के पक्ष में एकतरफा हो गया है.

कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, यात्रा के प्रभाव के कारण बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 150 सीटें इंडिया ब्लॉक को मिलने की संभावना है, जिससे सत्तारूढ़ एनडीए को भारी नुकसान होगा.

243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है. चुनाव के मद्देनजर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक ने 17 अगस्त से 1 सितंबर तक 1,300 किलोमीटर लंबी यात्रा की, जो 110 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी.

बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "यात्रा बेहद सफल रही है. जनता का समर्थन जबरदस्त रहा. वास्तव में, यह एक आंदोलन जैसा था. इस यात्रा ने निश्चित रूप से आगामी चुनाव को इंडिया ब्लॉक के पक्ष में एकतरफा कर दिया है. हमारे आकलन के अनुसार, इंडिया ब्लॉक मिलकर लगभग 150 सीटें जीतेगा. कांग्रेस की सीटें भी 2020 में मिली 19 सीटों से दोगुनी से भी अधिक होने की संभावना है."

उन्होंने कहा, "यात्रा का संदेश बिहार के मतदाताओं तक पहुंच गया है. अब ज्यादातर मतदाताओं का मानना ​​है कि विवादास्पद एसआईआर (मतदाता सूची संशोधन) के पीछे भाजपा का हाथ है, जिसने 65 लाख से ज्यादा लोगों के मताधिकार छीन लिए. इससे भाजपा को कड़ी टक्कर मिलेगी क्योंकि उसने राज्य में इतनी बड़ी संख्या में वोटों में कमी का कभी विरोध नहीं किया."

कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, पार्टी के भीतर सफल यात्रा को लेकर उत्साह है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के सामने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव तक इस बढ़त को बनाए रखने की चुनौती भी है.

इसके लिए, कांग्रेस नेताओं ने जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर सहमति बनाने का सुझाव दिया है. इसके अलावा, यह भी तय किया गया है कि जिन 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है, उन पर एक केंद्रित और आक्रामक अभियान चलाया जाएगा.

कांग्रेस ने 2020 के चुनावों में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी. पार्टी सूत्रों ने कहा कि जिसके कारण, इस बार कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को समायोजित करने के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है.

कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने ईटीवी भारत से कहा, "मेरे लिए मुख्य चिंता यह है कि हम आगे क्या करें. अगर हमारी चलती, तो हम गठबंधन से सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते. हम उन सीटों पर आक्रामक अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिन पर हमें जीत का भरोसा है. गठबंधन के बीच सभी सीटों के लिए एक रणनीति भी होनी चाहिए और किसी भी तरह की कलह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जानी चाहिए. हम गठबंधन के लिए कुछ सीटें छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम उन सीटों को नहीं छोड़ेंगे, जिन पर हमें जीत का भरोसा है."

खान के अनुसार, वोट चोरी के मुद्दे के अलावा, कांग्रेस आने वाले दिनों में अपने प्रचार अभियान में इंडियन ब्लॉक के सामाजिक कल्याण एजेंडे पर भी जोर देगी. खान ने कहा, "मतदाताओं के बीच वोट चोरी का संदेश पहुंच गया है. लेकिन उन्हें यह भी बताना होगा कि गठबंधन का क्या उद्देश्य है और अगर वे इंडिया ब्लॉक को चुनते हैं तो उनके लिए क्या है. महिलाओं के भत्ते, युवा पीढ़ी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, राजस्व सृजन और कड़ी कानून-व्यवस्था जैसे ठोस मुद्दों को मतदाताओं को समझाना होगा. इस तरह हम इस बार निश्चित रूप से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं. पूरे गठबंधन को भी यही करना होगा."

विपक्षी इंडिया गठबंधन बिहार में मतदाता सूची के विवादास्पद संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ है, जिसके कारण 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची में 65 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य के कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 7.2 करोड़ के गणना फॉर्म 25 जुलाई को समाप्त हुई एसआईआर प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हुए थे. चुनाव आयोग अब व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की पुष्टि करने की प्रक्रिया में है.

कांग्रेस नेता चंदन यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने अपना कर्तव्य निभाया है. यात्रा को लेकर हलचल मची हुई है. अब राज्य टीम पर निर्भर है कि वह इस स्थिति का पूरा फायदा उठाए."

