बिहार में NDA सरकार पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस आरोपपत्र जारी करेगी

नई दिल्ली : कांग्रेस जल्द ही बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ एक विस्तृत आरोपपत्र जारी करेगी. ताकि 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों का ध्यान इस पिछड़े राज्य में कथित विकास की कमी पर केंद्रित रखा जा सके.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, आरोप-पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार, प्रवासन और कानून-व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक कल्याण संकेतकों का उल्लेख किया गया है. इससे विपक्ष के इस हमले को बल मिल सके कि डबल इंजन वाली एनडीए सरकार पिछले दशकों में अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बिहार के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन पूर्वी राज्य की स्थिति के बारे में लोग कई सवाल पूछना चाहते थे, जहां एनडीए दशकों से सत्ता में है.

आरोप-पत्र एक तथ्यात्मक दस्तावेज होगा जिसे कांग्रेस द्वारा तैयार किया जाएगा, जो जेडी-यू-बीजेपी सहित सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा अर्थव्यवस्था और सामान्य प्रशासन से संबंधित किए जा रहे दावों का मुकाबला करेगा, लेकिन मुख्य ध्यान स्पष्ट रूप से युवाओं पर होगा, जिन्होंने पिछले महीनों में नौकरियों की कमी और पलायन की समस्या पर कांग्रेस के अभियानों पर प्रतिक्रिया दी थी.

कांग्रेस नेताओं का मानना ​​है कि बिहार के युवा चुनावी राज्य में बदलाव लाएंगे और उन्हें आरोपपत्र में उल्लिखित बिंदुओं के बारे में शिक्षित किया जाएगा.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, 2025-26 का राज्य शिक्षा बजट 60954 करोड़ रुपये था, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया.

उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 से पता चला कि राज्य में सकल नामांकन अनुपात केवल 17 प्रतिशत था, जिसका अर्थ था कि 18-23 वर्ष आयु वर्ग के युवा लगभग 1.36 करोड़ थे, लेकिन केवल 23 लाख छात्र स्नातक कार्यक्रमों में नामांकित थे या 1.13 करोड़ युवा उच्च शिक्षा से वंचित थे.

बिहार में प्रति लाख छात्र जनसंख्या सबसे कम थी, जहां विश्वविद्यालय 37, कॉलेज 1092, स्वतंत्र संस्थान 315 थे.

राज्य में कुल उच्च शिक्षा संस्थान 1387 हैं, लेकिन प्रति लाख छात्रों पर केवल 7 कॉलेज हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 30 है. इसके अलावा, बिहार के युवा परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार के कारण लगातार पेपर लीक से प्रभावित थे.

राज्य में पेपर लीक उद्योग हजारों करोड़ रुपये का था और 2017 पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, 2019 और 2021 पुलिस भर्ती पेपर लीक, 2022 बीपीएससी पीटी पेपर लीक, 2023 पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, 2023 नीट पेपर लीक, 2023 अमीन पेपर लीक, 2024 बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक और 2024 स्वास्थ्य विभाग सीएचओ भर्ती घोटाले से पीड़ित उम्मीदवारों से भारी मात्रा में धन एकत्र किया गया था.