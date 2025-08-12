रांची: झारखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) भले ही अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर अभी से आंदोलन की पृष्ठभूमि बनने लगी है. इंडिया गठबंधन द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन का मुख्य फोकस बिहार के बाद झारखंड में होने वाले एसआईआर पर है. इंडिया गठबंधन राज्य में होने वाले एसआईआर का ना केवल विरोध करेगा बल्कि बीजेपी की सोची समझी चाल बताकर जनता के बीच जाने की तैयारी की गई है.

SIR से इंडिया गठबंधन पर क्या पड़ेगा असर

दरअसल, इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि झारखंड में एक बड़ी आबादी आदिवासी, ओबीसी और मुसलमानों की है, जो इंडिया गठबंधन के दलों के लिए वोटबैंक का काम करती है. कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के दलों को इस बात की चिंता अभी से सताने लगी है कि बीजेपी भले ही पिछले चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ और वोटर लिस्ट में अवैध नाम हटाने के मुद्दे पर वोट लाने में सफल नहीं हुई लेकिन चुनाव आयोग के माध्यम से इसे बड़ा हथियार बनाकर पिछले दरवाजे से बड़ा गेम प्लान किया है, जिससे इंडिया गठबंधन को हानि होगी. हालांकि झारखंड में होने वाला आंदोलन बिहार चुनाव के परिणाम पर निर्भर करेगा.

एसआईआर को लेकर बयान देते कांग्रेस नेता और बीजेपी विधायक (ETV BHARAT)

एसआईआर पर आमने सामने कांग्रेस-भाजपा

एसआईआर को लेकर राज्य में जमकर सियासत हो रही है. राजनेता एक दूसरे को चोर बताने में लगे हुए हैं. कांग्रेस के वोट चोर के नारे पर बीजेपी कांग्रेस शासन में हुए घोटाले की लंबी फेहरिस्त बताते हुए नेहरु से लेकर राहुल गांधी तक को चोर बता रहे हैं. कांग्रेस नेता आलोक दुबे कहते हैं कि पार्टी एक व्यक्ति एक वोट की पक्षधर है और इसी मांग को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का पार्टी विरोध करती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी इसमें ऐतराज जता रही है, उससे साफ लगता है कि राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया है, वह सच साबित हो रहा है.

उन्होंने कहा कि झारखंड में जोरदार ढंग से एसआईआर का विरोध होगा. उन्होंने कहा कि आज देश सवाल पूछ रहा है कि वोट चोरी में बीजेपी की पूरी तरह से संलिप्तता है और महज 25 सीट के कारण केंद्र में भाजपा सत्ता में है वरना उनकी सरकार नहीं बनती. यहां तक कि महाराष्ट्र में भी सरकार नहीं बनती. वोट चोरी का एटम बम जो राहुल गांधी ने देश के सामने रखा है, उससे बीजेपी में बेचैनी है और छटपटाहट है.

जिसका पूरा खानदान चोर है, वह क्या बोलेंगे: सीपी सिंह

इधर, रांची विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि चोर मचाए शोर. जो राहुल गांधी खुद नेशनल हेराल्ड मामले में बेल पर हैं, सोनिया गांधी बेल पर हैं, प्रियंका पर भी आरोप लग रहा है वह क्या बोलेंगे.

उन्होंने कहा कि पूरा खानदान चोर है और इंडिया गठबंधन के सारे के सारे चोर एकजुट हो रहे हैं. सीपी सिंह ने एसआईआर कराने का समर्थन करते हुए कहा कि खुद रांची विधानसभा में कई ऐसे वोटर हैं, जिनका निधन हो चुका है और कई लोगों का घर दूसरे जगह बन गया है और वहां वह रहते हैं. बहरहाल झारखंड में एसआईआर शुरू होने से पहले ही घमासान मचा हुआ है.

