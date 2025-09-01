नई दिल्ली: बिहार में मतदाता सूची की विवादास्पद संशोधन प्रक्रिया के बाद कांग्रेस सतर्क हो गई है और उसने असम में जल्द ही शुरू होने वाली इसी तरह की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने देने का निर्णय लिया है.

पूर्वोत्तर राज्य असम में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे. कांग्रेस 2016 से विपक्ष में है और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को हटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. साथ ही कांग्रेस दो कार्यकाल के बाद राज्य सरकार के खिलाफ स्वाभाविक सत्ता विरोधी लहर पर भरोसा कर रही है.

कुछ महीने पहले, कांग्रेस ने भाजपा का मुकाबला करने के लिए लोकसभा सांसद गौरव गोगोई को असम इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था. बाद में, कांग्रेस आलाकमान ने नए पदाधिकारियों की एक टीम को भी मंजूरी दे दी ताकि गोगोई अगले साल के चुनाव से पहले अपने अभियान की योजना बना सकें.

हालांकि, बिहार (जहां अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे) में विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जून से शुरू हुआ और इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताओं की खबरें आईं, तो असम में भी इसी तरह के मतदाता सूची पुनरीक्षण की घोषणा के बाद कांग्रेस के नेता सतर्क हो गए.

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग ने असम में मतदाता सूची के संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है, जो एक हफ्ते में शुरू होने की संभावना है. इस चुनौती का सामना करने के लिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्य में लगभग 29,000 बूथ स्तरीय एजेंटों को प्रशिक्षित किया है कि वे अपने क्षेत्र की मतदाता सूचियों की जांच कैसे करें और यह सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची में कोई अवांछित नाम न काटे जाएं या न जोड़े जाएं.

असम कांग्रेस के प्रभारी महाचसिव जितेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारे बूथ स्तरीय एजेंटों को प्रशिक्षित और तैनात किया गया है. उन्हें मतदाता सूची संशोधन के दौरान सतर्क रहने को कहा गया है. वे चुनाव आयोग के बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे, जो इस प्रक्रिया का संचालन करेंगे."

पार्टी सूत्रों के अनुसार, विभिन्न राज्यों में कांग्रेस इकाइयां 7 अगस्त को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए कथित वोट चोरी के खुलासे से सतर्क हो गईं. राहुल ने चुनाव आयोग से प्राप्त दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से अधिक फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया था, जिसे कांग्रेस 2024 में भाजपा से हार गई थी.

सिंह ने कहा, "कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार के साथ-साथ असम में भी वोट चोरी की बात सामने आई है. हमने बीटीआर क्षेत्र की मतदाता सूची का विश्लेषण किया है. चुनाव आयोग की वेबसाइट से प्राप्त मतदाता सूची में भारी अनियमितताएं हैं. हर घर में कई मतदाता और कई जातियों के वोटर होना संदेह पैदा करता है. आखिर एक ही घर में अलग-अलग जातियां और अलग-अलग उपनाम कैसे हो सकते हैं? यह लगभग असंभव स्थिति है. यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं है. घरों के पते देखिए, मकान नंबर 0 और 00! यह कैसे संभव है? भाजपा जनता के समर्थन से सरकार नहीं बना सकती; चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी उनके साथ है. हम जनादेश की इस चोरी और लूट की राजनीति को अब और नहीं चलने देंगे."

असम के प्रभारी कांग्रेस सचिव मनोज चौहान ने कहा कि हालांकि उन्हें असम की कई संसदीय सीटों पर संदेह है, लेकिन उन्हें यकीन है कि करीमगंज सीट पर वोट चोरी हुई है, जिसकी वजह से कांग्रेस को 2024 में भाजपा के हाथों हार का सामना करना पड़ा. चौहान ने ईटीवी भारत से कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि करीमगंज सीट पर वोटों की चोरी हुई है. हमारे पास वहां लगभग 2 लाख अल्पसंख्यक वोट थे, फिर भी हम चुनाव हार गए. इस बात पर यकीन करना मुश्किल है."

उन्होंने कहा, "अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद असम में होने वाला पहला चुनाव होगा. हम यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि मतदाता सूची शुद्ध हो. अगर मतदाताओं का अधिकार छीना गया तो हम इसके लिए लड़ने को तैयार हैं. हमने बिहार में ऐसा होते देखा है, जहां एसआईआर के बाद 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं को हटा दिया गया था. हम असम में ऐसा नहीं होने देंगे. हमें उम्मीद है कि बिहार की तरह आधार कार्ड को मतदाता प्रमाण के रूप में स्वीकार करने को लेकर कोई भ्रम नहीं होगा. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आधार कार्ड को स्वीकार किया था."

2024 के आम चुनाव में असम की कुल 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 9, कांग्रेस को 3, यूपीपीएल को 1 और एजीपी को 1 सीट मिली थी. 2021 के असम विधानसभा चुनावों में कुल 126 सीटों में से भाजपा को 60, कांग्रेस को 29, एआईयूडीएफ को 16, एजीपी को 9, यूपीपीएल को 6 और अन्य को 6 सीटें मिली थीं.

यह भी पढ़ें- दावे और आपत्तियां 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दाखिल की जा सकती हैं: ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया