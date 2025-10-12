RTI कानून कमजोर कर रही मोदी सरकार, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को खोखला कर रही: कांग्रेस
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर RTI अधिनियम कमजोर करने, लोकतंत्र खोखला करने और नागरिक अधिकारों पर अंकुश लगाने का आरोप लगाया.
Published : October 12, 2025 at 7:05 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने रविवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 को “संगठित रूप से कमजोर” किया है और लोकतंत्र व नागरिक अधिकारों को खोखला किया है.
खड़गे ने X (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा कि 20 साल पहले कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व में, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए RTI अधिनियम लागू किया था. उन्होंने कहा, “पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने RTI अधिनियम को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया, जिससे लोकतंत्र और नागरिक अधिकार खोखले हुए हैं.”
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 2019 में मोदी सरकार ने RTI कानून में कटौती की, सूचना आयुक्तों की अवधि और वेतन पर नियंत्रण किया, और स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं को अधीनस्थ कार्यकर्ता में बदल दिया. उन्होंने कहा कि Digital Personal Data Protection Act, 2023 ने RTI के सार्वजनिक हित से जुड़े प्रावधानों को कमजोर किया और भ्रष्टाचार छिपाने और जांच को रोकने के लिए निजता का हथियार बनाया.
खड़गे ने यह भी कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग लंबे समय से बिना मुख्य सूचना आयुक्त के काम कर रहा है. यह महत्वपूर्ण पद पिछले 11 वर्षों में सातवीं बार रिक्त है, और आयोग में कुल 8 पद खाली हैं, जो 15 महीनों से नहीं भरे गए हैं. इस वजह से अपील प्रक्रिया ठप हो गई है और हजारों लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि अब एक भयावह “कोई डेटा उपलब्ध नहीं” नीति प्रचलित है, जिसके तहत सरकार COVID के दौरान हुई मौतों, NSSO 2017-18, ASUSE 2016–2020, PM CARES और अन्य मामलों में जानकारी छिपा रही है, ताकि जवाबदेही से बचा जा सके.
खड़गे ने दावा किया कि 2014 के बाद से 100 से अधिक RTI कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जिससे सच बोलने वालों को डराया गया और असहमति की आवाज को दबाया गया है.
उन्होंने सरकार से मांग की कि RTI कानून की पूर्ण रक्षा और मजबूत कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक अधिकार सुरक्षित रह सकें.
