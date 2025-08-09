नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति के पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद से ही जगदीप धनखड़ सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखाई पड़े हैं. इसके बाद से अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका है और न ही उनका कोई बयान सामने आया है. इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार से जवाब मांगा है.

सिब्बल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा है. इस बारे में उन्होंने पूछा है कि क्या हमें बताया जा सकता है कि जगदीप धनखड़ कहां हैं? उन्होंने पूछा है कि, 'क्या वह सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है?'

इतना ही नहीं कपिल सिब्बल ने आगे लिखा है, ''अमित शाह जी को पता होना चाहिए! वह हमारे उपराष्ट्रपति थे. देश को चिंतित होना चाहिए.''

सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने पहले 'लापता लेडीज' के बारे में तो सुना था, लेकिन 'लापता' उपराष्ट्रपति के बारे में पहली बार सुन रहा हूं. उन्होंने कहा कि अब लगता है कि विपक्ष को उन्हें बचाना होगा. मैंने पहले उन्हें फोन किया था लेकिन उन्होंने नहीं उठाया बल्कि उनके पीए ने फोन उठाया और कहा कि वह आराम कर रहे हैं. इसके बाद, कोई फोन नहीं उठा रहा है. कई नेताओं ने यह भी कहा कि वह फोन नहीं उठा रहे हैं. ऐसे में हम क्या करें?

धनखड़ के इस्तीफा देने पर तब क्या बोले थे कपिल सिब्बल?

उपराष्ट्रपति के पद से धनखड़ द्वारा इस्तीफा देने पर कपिल सिब्बल ने तब दुख जताया था. उन्होंने कहा था कि वह धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से याद करेंगे. उन्होंने धनखड़ को देशभक्त और राष्ट्रवादी बताया था.

बता दें कि जगदीप धनखड़ के द्वारा स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दिए जाने के बाद 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो गया था. धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था. हालांकि इसके बाद से ही नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर सरगर्मी का दौर शुरू हो चुका है.

दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए नौ सितंबर को होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त होगी. वहीं नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है.

