जगन्नाथ महापात्र की इस कला को दुनिया कर रही सलाम, शंख पर करते हैं कलाकारी

खुद को हस्तनिर्मित शंख उत्पाद के लिए समर्पित करने वाले जगन्नाथ प्रधान. ( ETV Bharat )

बता दें कि पुरी एक पर्यटन नगरी है. हर दिन, हजारों पर्यटक पुरी आते हैं और इन पारंपरिक हस्तशिल्पों को खरीदते हैं. इसलिए, शंख हस्तशिल्प की यहां काफी मांग है. पुरी ही नहीं, देश भर में इसकी अच्छी मांग है.

जगन्नाथ महापात्र को 2001 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. उन्हें उनकी अनूठी कलाकृति के लिए 2000 में राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार, 1996 में राज्य कौशल पुरस्कार और 2004 में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा कलाश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इससे पहले प्रधान पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से मिलकर शाबाशी बटोर चुके थे.

गौर करें तो जगन्नाथ महापात्र के पिता रघुनाथ महापात्र एक प्रसिद्ध शंख शिल्पकार थे. उन्होंने अपने पिता से शंख शिल्प सीखा. बाद में, जगन्नाथ ने शंखों से विभिन्न चित्र और घरेलू सजावट की वस्तुएं बनाईं. अपनी अनूठी शिल्पकला के लिए उन्होंने बहुत ही कम समय में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली. उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी अनूठी शंख शिल्प और हस्तशिल्प के लिए राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार जीते. इससे जगन्नाथ को बहुत प्रेरणा मिली.

जगन्नाथ महापात्र (48), पुरी शहर के एक प्रसिद्ध शंख शिल्पकार हैं. उन्होंने शंखों को एक नया रूप दिया है. वे 25 वर्षों से शंख शिल्प बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं.

पुरी: जगन्नाथ महापात्र के हस्तनिर्मित शंख ओडिशा के पुरी आनेवाले पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. उन्होंने अपना जीवन इस शिल्प को दुनिया भर में प्रचारित करने के लिए समर्पित कर दिया है.

जगन्नाथ महापात्र ने दिखाया है कि शंख शिल्प के जरिए आत्मनिर्भर बना जा सकता है. वह इसे और आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं. उनसे इस शंख शिल्प का प्रशिक्षण लेकर कई युवा और महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुके हैं.

जगन्नाथ महापात्र ने कहा, "मैं शंख से विभिन्न शिल्प बनाता हूं. शंख से विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं. शंख से घरेलू सामान, आभूषण और विभिन्न चित्र बनाए जाते हैं. मैंने देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनियों में भाग लिया है. मुझे इस हस्तशिल्प के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है. शंख शिल्प सीखकर युवा और महिलाएं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं."

जगन्नाथ ने इस अनूठी हस्तशिल्प को दुनिया भर में फैलाने के अपने प्रयास जारी रखे हैं. उन्होंने अपने घर पर ही स्थानीय युवाओं और महिलाओं को इस हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देना शुरू किया. उनसे इस शंख शिल्प का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद शहर के 50 से ज़्यादा परिवार आत्मनिर्भर बन चुके हैं. शंख से विभिन्न प्रकार की साड़ी पिन, हेयर क्लिप, आभूषण, लॉकेट, पेन स्टैंड, धूपबत्ती, मछली और पक्षियों की मूर्तियां बनाई जाती हैं और शंख पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं.

जगन्नाथ महापात्र की कलाकारी. (ETV Bharat)

शंख से बनी वस्तुओं की कीमत 5 से 40 हजार रुपये तक होती है. शंख हस्तशिल्प राजस्थान, दिल्ली और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में बिक्री के लिए भेजे जा रहे हैं. यह सच है कि शंख से आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन 1999 के चक्रवात के बाद से पुरी के समुद्र तट से शंख उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए जगन्नाथ रामेश्वर शंख और सीपियां लाते हैं.

जगन्नाथ से शंख शिल्प सीख रहे सत्यव्रत मोहंती ने कहा, "मैं जगन्नाथ सर से शंख शिल्प सीख रहा हूं. तरह-तरह के खिलौनों, मूर्तियों, सजावटी वस्तुओं और चित्रों की भारी मांग है. सबसे बड़ी समस्या यह है कि पुरी में शंखों की कमी है, इसलिए रामेश्वर आ रहे हैं. इसलिए खर्चा बहुत है. अगर सरकार शंख उपलब्ध कराने में मदद करे और कुछ ऋण उपलब्ध कराए, तो युवा इसे आजीविका के रूप में अपना सकते हैं."

पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के मिलते जगन्नाथ महापात्र. (ETV Bharat)

जगन्नाथ महापात्र की पत्नी पुष्पांजलि महापात्र कहती हैं, "मेरे पति ने यह शिल्प मेरे ससुर से सीखा था. शंखों से तरह-तरह के आभूषण और घर की सजावट का सामान बनाया जाता है. लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं."

शंख शिल्प सीख रही ममता महापात्र कहती हैं, "जगन्नाथ महापात्र 25 वर्षों से भी अधिक समय से शंख शिल्प बना रहे हैं. शंख शिल्प बहुत आकर्षक होता जा रहा है. यहां 100 से ज़्यादा लोग इस शंख शिल्प को सीख चुके हैं." शंख को सबसे पहले गर्म पानी में कॉस्टिक सोडा और चूने के पानी के साथ डुबोया जाता है.

इससे उस पर लगी परत साफ हो जाती है, फिर उसे पॉलिशिंग मशीन से पॉलिश किया जाता है. पॉलिश करने के बाद, उस पर एनामेल पेंट लगाया जाता है. फिर शंख को थोड़ी देर के लिए तेजाब में डुबोया जाता है. तेजाब के संपर्क में आने पर एनामेल का रंग उतर जाता है. शंख पर एनामेल रंग लगाने से जो छवि बनती है, वह तेजाब के संपर्क में आने पर हट जाती है. उसके बाद, शंख पर छवि आकार ले लेती है.