ETV Bharat / bharat

'निर्देशों का पालन करें, वरना...’, हिरासत में मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट की मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि अगर वह उसके निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसे अवमानना ​​याचिका के तहत परिणाम भुगतने होंगे. यह मामला हिरासत में मौत के एक मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद फरार चल रहे दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में है.

यह मामला न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने कहा, "हम केवल इतना कह रहे हैं कि देश की सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें. अन्यथा, हम जानते हैं कि इन निर्देशों का पालन कैसे करवाया जाता है."

पीठ ने आगे कहा, "अगर इनका पालन नहीं किया गया, तो अवमानना ​​याचिका के तहत परिणाम भुगतने होंगे. हम आरोप तय करेंगे और न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत परिणाम भुगतने होंगे." पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश के अनुपालन में कोई प्रगति न होने पर, वह एक कदम और आगे बढ़कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​के आरोप भी लगा सकती है.

जांच अधिकारी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि उन्होंने 30 जून को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी और 2 जुलाई को उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर हिरासत में यातना देने में शामिल था, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी के बयान में बताया गया है, जो वर्तमान में जेल में बंद है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केवल अपने निर्देश के अनुपालन से चिंतित है और हिरासत में हुई मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा, "आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं?" और कहा कि एक आरोपी की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह एक अवसर दे रही है और अवमानना ​​के आरोप तय करने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है. अदालत ने कहा, "आगामी छुट्टियों को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी इस न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें और 7 अक्टूबर तक या उससे पहले अनुपालन के संबंध में एक हलफनामा दायर करें, जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ता के वकील को दी जाए."