ETV Bharat / bharat

'निर्देशों का पालन करें, वरना...’, हिरासत में मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट की मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में हुई मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

SC
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 5:15 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 5:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि अगर वह उसके निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसे अवमानना ​​याचिका के तहत परिणाम भुगतने होंगे. यह मामला हिरासत में मौत के एक मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद फरार चल रहे दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में है.

यह मामला न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने कहा, "हम केवल इतना कह रहे हैं कि देश की सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें. अन्यथा, हम जानते हैं कि इन निर्देशों का पालन कैसे करवाया जाता है."

पीठ ने आगे कहा, "अगर इनका पालन नहीं किया गया, तो अवमानना ​​याचिका के तहत परिणाम भुगतने होंगे. हम आरोप तय करेंगे और न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत परिणाम भुगतने होंगे." पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश के अनुपालन में कोई प्रगति न होने पर, वह एक कदम और आगे बढ़कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​के आरोप भी लगा सकती है.

जांच अधिकारी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि उन्होंने 30 जून को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी और 2 जुलाई को उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर हिरासत में यातना देने में शामिल था, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी के बयान में बताया गया है, जो वर्तमान में जेल में बंद है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केवल अपने निर्देश के अनुपालन से चिंतित है और हिरासत में हुई मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा, "आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं?" और कहा कि एक आरोपी की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह एक अवसर दे रही है और अवमानना ​​के आरोप तय करने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है. अदालत ने कहा, "आगामी छुट्टियों को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी इस न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें और 7 अक्टूबर तक या उससे पहले अनुपालन के संबंध में एक हलफनामा दायर करें, जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ता के वकील को दी जाए."

पीठ ने कहा कि अनुपालन की स्थिति में, याचिकाकर्ता के वकील इसका उल्लेख कर सकते हैं ताकि मामले को 8 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जा सके. पीठ ने राज्य और डीजीपी को सीबीआई को सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि यदि उसके निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो वह अवमानना ​​के आरोप तय करने की कार्यवाही कर सकती है.

इससे पहले 25 सितंबर को, अदालत ने हिरासत में मौत के एक मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने पर सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. राज्य सरकार से सवाल करते हुए पीठ ने पूछा, "अधिकारी इतने महीनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं और आप चुप हैं?"

गौरतलब है कि 24 वर्षीय देवा पारधी को उसके चाचा के साथ पुलिस अधिकारियों ने 14 जुलाई, 2024 को उसके विवाह समारोह से जबरन उठा लिया और दावा किया कि वे चोरी के एक मामले में शामिल हैं. उसके चाचा, गंगाराम पारधी, जो एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी थे,. उन्होंने बताया कि देवा को एक ऐसे पुलिस थाने में, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे,. उसे लगातार हिरासत में यातनाएं दी गईं, उसे रस्सियों से पीटा गया, और छत से उल्टा लटका दिया गया. उसका दम घोंटने की कोशिश में बार-बार पानी डाला गया.

उसके चाचा ने दावा किया कि पुलिस अधिकारी उसमें मौत का डर पैदा करना चाहते थे, उससे जुर्म कबूल करवाना चाहते थे, और उन्होंने उसे लगभग तीन घंटे तक यातनाएं दीं. पारधी यातनाएं सहन नहीं कर सका और पुलिसकर्मियों के सामने ही उसने दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 2 लाख का जुर्माना भी लगा, जानिए मामला

Last Updated : September 26, 2025 at 5:21 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHYA PRADESHMP CUSTODIAL DEATH CASECUSTODIAL DEATH CASECONTEMPT ACTSUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.