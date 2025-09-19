एअर इंडिया दुर्घटना की SC की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका में कहा गया, ‘पूरा डेटा उपलब्ध होना चाहिए’
यह याचिका सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन द्वारा दायर की गई है, जो कैप्टन अमित सिंह द्वारा स्थापित एक विमानन सुरक्षा एनजीओ है.
By Sumit Saxena
Published : September 19, 2025 at 8:47 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर 12 जून को अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर विमान हादसे की निगरानी और नियंत्रण में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे.
यह याचिका सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन द्वारा दायर की गई है, जो कैप्टन अमित सिंह द्वारा स्थापित एक विमानन सुरक्षा एनजीओ है.
याचिका में दुर्घटनाग्रस्त एअर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर (जिसका पंजीकरण VT-ANB है) से प्राप्त संपूर्ण डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में एक भीषण दुर्घटना का शिकार हुआ था.
याचिका में जांच की निगरानी के लिए स्वतंत्र पेशेवरों को नियुक्त करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी का चयनात्मक और अपूर्ण प्रकटीकरण, साथ ही प्रणालीगत दोषों की अनदेखी करते हुए पायलट त्रुटि के लिए समय से पहले आरोपण के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 का निरंतर उल्लंघन हुआ है.
याचिका में कहा गया है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट अधूरी, चयनात्मक और पारदर्शिता से रहित है, जिससे जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता और यात्रा करने वाले लोगों का भरोसा कम हो रहा है.
याचिका में कहा गया है कि जब नागरिक अपना जीवन हवाई यात्रा के लिए सौंपते हैं, तो वे इस विश्वास के साथ ऐसा करते हैं कि राज्य दुर्घटनाओं की जांच में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा. एक चयनात्मक या समझौतापूर्ण जांच न केवल पीड़ितों को न्याय से वंचित करती है, बल्कि भविष्य के यात्रियों को भी उसी प्रणालीगत जोखिम के प्रति उजागर करती है.
याचिका में कहा गया है, "इसलिए इस याचिका का महत्व न केवल वर्तमान आपदा के लिए जवाब ढूंढने में है, बल्कि उन अनगिनत लोगों के जीवन की रक्षा करने में भी है जो इस विश्वास के साथ उड़ान भरते रहते हैं कि आसमान सुरक्षित है."
“प्रारंभिक रिपोर्ट विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के नियम 2(25) का पालन करने में विफल रही है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी रिपोर्ट जांच के प्रारंभिक चरणों के दौरान प्राप्त सभी डेटा को प्रसारित करने के उद्देश्य से काम करती है.
इसके बजाय, रिपोर्ट में चुनिंदा खुलासे शामिल हैं, जैसे कि बिना टाइमस्टैम्प, पूर्ण प्रतिलेख या पुष्टिकारक संदर्भ के कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग के संदर्भ."
याचिका में कहा गया है कि कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग के अधूरे और असत्यापित अंश जारी करके, प्रतिवादी ने एक ऐसा सूचना वातावरण बनाया है जो ऑपरेटर और निर्माता के पक्ष में कहानी को गलत तरीके से झुकाता है, जो निष्पक्षता, पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के सिद्धांतों के विपरीत है, जिसे हवाई दुर्घटना की जांच को नियंत्रित करना चाहिए.
याचिका में कहा गया है कि महत्वपूर्ण डेटा को रोककर, सुरक्षा सिफारिशों को छोड़कर, दस्तावेज में दर्ज तकनीकी विसंगतियों की अनदेखी करके, तथा समय से पहले ही पायलटों को दोषी ठहराकर, प्रतिवादी ने एक विकृत कहानी गढ़ी है, जो हवाई दुर्घटना जांच के निवारक उद्देश्य को पूरा करने में विफल रही है.
याचिका में कहा गया है कि इस तरह के आचरण से जनता का विश्वास खत्म होता है, नागरिकों को सच्ची जानकारी प्राप्त करने के उनके अधिकार से वंचित किया जाता है, तथा इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का निरंतर उल्लंघन होता है, जो निष्पक्षता, समानता और जीवन एवं सुरक्षा के अधिकार को सुरक्षित करता है.
इसमें कहा गया है, "अतः इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है ताकि विमान से प्राप्त सभी आंकड़ों का पूर्ण खुलासा सुनिश्चित किया जा सके और जांच की स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित की जा सके, ताकि जोखिमों की उचित पहचान की जा सके, निवारक उपाय अपनाए जा सकें और भावी यात्रियों के जीवन की सुरक्षा की जा सके."
ये भी पढ़ें- अहमदाबाद विमान दुर्घटना : मारे गए पायलट के बुजुर्ग पिता ने केंद्र को लिखा भावुक पत्र