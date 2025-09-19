ETV Bharat / bharat

एअर इंडिया दुर्घटना की SC की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका में कहा गया, ‘पूरा डेटा उपलब्ध होना चाहिए’

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर 12 जून को अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर विमान हादसे की निगरानी और नियंत्रण में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे. यह याचिका सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन द्वारा दायर की गई है, जो कैप्टन अमित सिंह द्वारा स्थापित एक विमानन सुरक्षा एनजीओ है. याचिका में दुर्घटनाग्रस्त एअर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर (जिसका पंजीकरण VT-ANB है) से प्राप्त संपूर्ण डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में एक भीषण दुर्घटना का शिकार हुआ था. याचिका में जांच की निगरानी के लिए स्वतंत्र पेशेवरों को नियुक्त करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी का चयनात्मक और अपूर्ण प्रकटीकरण, साथ ही प्रणालीगत दोषों की अनदेखी करते हुए पायलट त्रुटि के लिए समय से पहले आरोपण के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 का निरंतर उल्लंघन हुआ है. याचिका में कहा गया है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट अधूरी, चयनात्मक और पारदर्शिता से रहित है, जिससे जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता और यात्रा करने वाले लोगों का भरोसा कम हो रहा है. याचिका में कहा गया है कि जब नागरिक अपना जीवन हवाई यात्रा के लिए सौंपते हैं, तो वे इस विश्वास के साथ ऐसा करते हैं कि राज्य दुर्घटनाओं की जांच में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा. एक चयनात्मक या समझौतापूर्ण जांच न केवल पीड़ितों को न्याय से वंचित करती है, बल्कि भविष्य के यात्रियों को भी उसी प्रणालीगत जोखिम के प्रति उजागर करती है. याचिका में कहा गया है, "इसलिए इस याचिका का महत्व न केवल वर्तमान आपदा के लिए जवाब ढूंढने में है, बल्कि उन अनगिनत लोगों के जीवन की रक्षा करने में भी है जो इस विश्वास के साथ उड़ान भरते रहते हैं कि आसमान सुरक्षित है."