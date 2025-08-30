ETV Bharat / bharat

मुश्किल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी मामले में परिवाद दायर - HATE SPEECH FOR PM MODI

मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट ने राहुल और तेजस्वी समेत कई पर परिवाद स्वीकार किया है. इससे दोनों पर कानूनी शिकंजा कसने से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं-

Etv Bharat
मुश्किल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 12:22 AM IST

3 Min Read

मुजफ्फरपुर : बिहार की सियासत में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कानूनी शिकंजा कस गया है. दरअसल, मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट ने इन दोनों नेताओं समेत कई अन्य के खिलाफ दर्ज परिवाद को स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई 11 सितम्बर 2025 को होगी. यह विवाद दरभंगा में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से हुई अभद्र टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है.

राहुल-तेजस्वी पर बढ़ी मुश्किलें : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर में बड़ा मामला दर्ज हुआ है. सीजेएम कोर्ट ने परिवाद स्वीकार करते हुए सुनवाई की तिथि 11 सितम्बर तय कर दी है. इससे दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है.

मुश्किल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव
मुश्किल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

भाजपा नेता ने कराया केस दर्ज : यह परिवाद अधिवक्ता और भाजपा नेता अनिल कुमार सिंह ने दायर किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिखे.

वीडियो देखकर हुए आहत : अनिल कुमार सिंह ने शिकायत में कहा कि 28 अगस्त की शाम वे अपने चैंबर में सोशल मीडिया पर वोटर अधिकार यात्रा का वीडियो देख रहे थे. इसी दौरान यह विवादित टिप्पणी सामने आई. उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है और इससे वे गहराई से आहत हुए हैं.

ETV Bharat
राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)

''यह टिप्पणी बेहद शर्मनाक है. इससे मैं काफी आहत हूं. इस संदर्भ में मैने परिवाद दायर किया है जिसमें कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के उकसावे व साजिश के तहत ही कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है.''- अनिल कुमार सिंह, शिकायतकर्ता

उकसावे और साजिश का आरोप : परिवाद में यह आरोप भी लगाया गया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के उकसावे और साजिश के तहत ही कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. अदालत ने इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए 11 सितम्बर को सुनवाई तय की है.

सियासत भी गर्म : इस मामले के सामने आने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है. एनडीए के नेताओं ने इसे विपक्ष की ओछी राजनीति करार दिया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी मांगने को कहा है. वहीं कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को उल्टे बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि जिसने गाली दी वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है. राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मामला चुनावी सियासत को और तेज कर सकता है.

ये भी पढ़ें-

मुजफ्फरपुर : बिहार की सियासत में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कानूनी शिकंजा कस गया है. दरअसल, मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट ने इन दोनों नेताओं समेत कई अन्य के खिलाफ दर्ज परिवाद को स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई 11 सितम्बर 2025 को होगी. यह विवाद दरभंगा में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से हुई अभद्र टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है.

राहुल-तेजस्वी पर बढ़ी मुश्किलें : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर में बड़ा मामला दर्ज हुआ है. सीजेएम कोर्ट ने परिवाद स्वीकार करते हुए सुनवाई की तिथि 11 सितम्बर तय कर दी है. इससे दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है.

मुश्किल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव
मुश्किल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

भाजपा नेता ने कराया केस दर्ज : यह परिवाद अधिवक्ता और भाजपा नेता अनिल कुमार सिंह ने दायर किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिखे.

वीडियो देखकर हुए आहत : अनिल कुमार सिंह ने शिकायत में कहा कि 28 अगस्त की शाम वे अपने चैंबर में सोशल मीडिया पर वोटर अधिकार यात्रा का वीडियो देख रहे थे. इसी दौरान यह विवादित टिप्पणी सामने आई. उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है और इससे वे गहराई से आहत हुए हैं.

ETV Bharat
राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)

''यह टिप्पणी बेहद शर्मनाक है. इससे मैं काफी आहत हूं. इस संदर्भ में मैने परिवाद दायर किया है जिसमें कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के उकसावे व साजिश के तहत ही कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है.''- अनिल कुमार सिंह, शिकायतकर्ता

उकसावे और साजिश का आरोप : परिवाद में यह आरोप भी लगाया गया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के उकसावे और साजिश के तहत ही कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. अदालत ने इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए 11 सितम्बर को सुनवाई तय की है.

सियासत भी गर्म : इस मामले के सामने आने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है. एनडीए के नेताओं ने इसे विपक्ष की ओछी राजनीति करार दिया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी मांगने को कहा है. वहीं कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को उल्टे बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि जिसने गाली दी वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है. राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मामला चुनावी सियासत को और तेज कर सकता है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

तेजस्वी और राहुल गांधी पर परिवादपीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणीMUZAFFARPUR CJM COURTRAHUL GANDHI AND TEJASHWI YADAVHATE SPEECH FOR PM MODI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

क्या है प्रियंका गांधी की 'M M M' पॉलिटिक्स, जिससे बिहार में मजबूत होगा कांग्रेस का 'हाथ'?

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.