भारत और चीन के बीच जल्द शुरू होगी सीधी उड़ान, पीएम मोदी ने किया ऐलान - PM MODI XI JINPING

भारत- चीन के बीच आज आज कई अहम मुद्दों पर बड़ी सहमति हुई है. दोनों देशों के संबंध हुए प्रगाढ़.

PM MODI XI JINPING
चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। (IANS)
Published : August 31, 2025 at 1:51 PM IST

तियानजिन: भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से संबंध बेहतर हो रहे हैं. इस बीच ट्रंप के टैरिफ ने दोनों देशों को और करीब ला दिया है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. इस दौरान भारत चीन के बीच जल्द सीधी उड़ान समेत कई अहम मुद्दों पर सहमति हुई.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चीनी समकक्ष के साथ बैठक में तीन बातों पर खासा जोर दिया जिसमें विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता शामिल है. इन शब्दों के जरिए उन्होंने चीन को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि वह दोस्ती को इसी आधार पर आगे बढ़ाने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं.

चीन के पूर्व की हरकतों के मद्देनजर उन्होंने पहले ही इन चीजों को स्पष्ट कर दिया है. साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रिश्तों के बीच सम्मान रखने पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है. भारत अब किसी दबाव में नहीं आ सकता है. इसी के साथ ही संवेदनशीलता पर भी जोर दिया. इसके जरिए उन्होंने पाकिस्तान जैसे मुद्दे पर संजीदगी बरतने का संकेत दिया.

प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा चौकियों से सैनिकों की वापसी के बाद संबंधों और शांति के विभिन्न मोर्चों पर हुई प्रगति की सराहना की. उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान संपर्क की शुरुआत का भी जिक्र किया.

पीएम मोदी ने सीमा विवाद के निपटान में प्रगति का इशारा किया. उन्होंने कहा कि इस दिशा में एक समझौता हुआ है. जिनपिंग और पीएम मोदी ने पिछले साल कजान में हुई वार्ता को सफल बताया. उनका मानना है कि इससे दोनों देशों के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली.

इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है. दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू की जा रही है. पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की सफलतापूर्वक अध्यक्षता करने के लिए चीन को बधाई दी.

प्रधानमंत्री मोदी करीब सात साल से अधिक समय बाद चीन यात्रा पर गए. हाल ही में भारत और चीन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुचारू बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला दर्रा और सिक्किम में नाथू ला दर्रा के माध्यम से व्यापार को फिर से शुरू करना शामिल है.

इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए थे. उन्होंने चीन और भारत के बीच सीधी उड़ान सेवा जल्द बहाल करने के संकेत दिए थे. उन्होंने दोनों दिशाओं से आने वाले पर्यटकों, व्यवसायों, मीडिया और अन्य आगंतुकों के लिए वीजा सुविधा पर भी सहमति व्यक्त की.

वहीं, जुलाई में विदेश मंत्री जयशंकर ने बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की और कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली की भारत में व्यापक सराहना की जा रही है. अपने धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्त्व, प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांचक प्राकृतिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध, कैलाश मानसरोवर यात्रा हर साल कई लोगों द्वारा की जाती है.

कोविड-19 के प्रकोप और उसके बाद चीनी पक्ष द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं का नवीनीकरण न करने के कारण 2020 से यह यात्रा नहीं हुई थी. इस बीच आज शाम, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का शिखर सम्मेलन तियानजिन के मीजियांग कन्वेंशन एंड एक्जिबिशन सेंटर में शुरू होगा. स्वागत समारोह और फोटोग्राफी सत्र के बाद नेता एक स्वागत समारोह और एक संगीत कार्यक्रम में शामिल होंगे.

