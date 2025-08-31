नई दिल्ली: देश की जनता के लिए राहत की खबर है. तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 51.50 रुपये की कटौती की है. नई कीमतें 1 सितंबर 2025 से लागू होंगी.
तेल विपणन कंपनियों द्वारा की गई नवीनतम मासिक समीक्षा के बाद कीमतों में यह कटौती की गई. इससे देश भर के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
1 सितंबर यानी सोमवार से, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1580 रुपये होगी.
Oil marketing companies have revised the prices of commercial LPG gas cylinders. The rate of 19 kg commercial LPG gas cylinders has been reduced by Rs 51.50, effective from tomorrow. In Delhi, the retail sale price of a 19 kg commercial LPG cylinder will be Rs 1580 from September…— ANI (@ANI) August 31, 2025
हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम होने से व्यवसायों, खासकर रेस्टोरेंट्स मालिकों को राहत मिलेगी.
तेल विपणन कंपनियों ने 1 अगस्त को भी वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 33.50 रुपये की कटौती की थी. इससे पहले, 1 जुलाई को भी कीमतों में 58.50 रुपये की कमी की थी.
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती का यह सिलसिला जून महीने से जारी है, जब तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक सिलेंडरों की कीमत में 24 रुपये की कटौती की घोषणा की थी और इसकी कीमत 1,723.50 रुपये हो गई थी. अप्रैल में, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1,762 रुपये थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कुल एलपीजी का लगभग 90 प्रतिशत घरेलू खाना पकाने में उपयोग किया जाता है. शेष 10 प्रतिशत वाणिज्यिक, औद्योगिक और मोटर वाहन क्षेत्रों में उपयोग होता है.
पिछले एक दशक में, भारत में घरेलू एलपीजी कनेक्शन अप्रैल 2025 तक दोगुने होकर लगभग 33 करोड़ हो गए हैं.
