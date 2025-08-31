ETV Bharat / bharat

जनता को बड़ी राहत, 51.50 रुपये सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर - COMMERCIAL GAS CYLINDER PRICE

तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की है. इससे देश भर के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.

commercial LPG gas cylinder price reduced by Oil marketing companies
जनता को बड़ी राहत, 51.50 रुपये सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2025 at 11:40 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: देश की जनता के लिए राहत की खबर है. तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 51.50 रुपये की कटौती की है. नई कीमतें 1 सितंबर 2025 से लागू होंगी.

तेल विपणन कंपनियों द्वारा की गई नवीनतम मासिक समीक्षा के बाद कीमतों में यह कटौती की गई. इससे देश भर के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.

1 सितंबर यानी सोमवार से, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1580 रुपये होगी.

हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम होने से व्यवसायों, खासकर रेस्टोरेंट्स मालिकों को राहत मिलेगी.

तेल विपणन कंपनियों ने 1 अगस्त को भी वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 33.50 रुपये की कटौती की थी. इससे पहले, 1 जुलाई को भी कीमतों में 58.50 रुपये की कमी की थी.

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती का यह सिलसिला जून महीने से जारी है, जब तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक सिलेंडरों की कीमत में 24 रुपये की कटौती की घोषणा की थी और इसकी कीमत 1,723.50 रुपये हो गई थी. अप्रैल में, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1,762 रुपये थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कुल एलपीजी का लगभग 90 प्रतिशत घरेलू खाना पकाने में उपयोग किया जाता है. शेष 10 प्रतिशत वाणिज्यिक, औद्योगिक और मोटर वाहन क्षेत्रों में उपयोग होता है.

पिछले एक दशक में, भारत में घरेलू एलपीजी कनेक्शन अप्रैल 2025 तक दोगुने होकर लगभग 33 करोड़ हो गए हैं.

यह भी पढ़ें- कच्छ रण बना भारत की ग्रीन एनर्जी का नया केंद्र, अदाणी-अंबानी ने लगाए अरबों डॉलर

नई दिल्ली: देश की जनता के लिए राहत की खबर है. तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 51.50 रुपये की कटौती की है. नई कीमतें 1 सितंबर 2025 से लागू होंगी.

तेल विपणन कंपनियों द्वारा की गई नवीनतम मासिक समीक्षा के बाद कीमतों में यह कटौती की गई. इससे देश भर के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.

1 सितंबर यानी सोमवार से, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1580 रुपये होगी.

हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम होने से व्यवसायों, खासकर रेस्टोरेंट्स मालिकों को राहत मिलेगी.

तेल विपणन कंपनियों ने 1 अगस्त को भी वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 33.50 रुपये की कटौती की थी. इससे पहले, 1 जुलाई को भी कीमतों में 58.50 रुपये की कमी की थी.

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती का यह सिलसिला जून महीने से जारी है, जब तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक सिलेंडरों की कीमत में 24 रुपये की कटौती की घोषणा की थी और इसकी कीमत 1,723.50 रुपये हो गई थी. अप्रैल में, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1,762 रुपये थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कुल एलपीजी का लगभग 90 प्रतिशत घरेलू खाना पकाने में उपयोग किया जाता है. शेष 10 प्रतिशत वाणिज्यिक, औद्योगिक और मोटर वाहन क्षेत्रों में उपयोग होता है.

पिछले एक दशक में, भारत में घरेलू एलपीजी कनेक्शन अप्रैल 2025 तक दोगुने होकर लगभग 33 करोड़ हो गए हैं.

यह भी पढ़ें- कच्छ रण बना भारत की ग्रीन एनर्जी का नया केंद्र, अदाणी-अंबानी ने लगाए अरबों डॉलर

For All Latest Updates

TAGGED:

LPG GAS CYLINDERGAS CYLINDER PRICE TODAYOIL MARKETING COMPANIESCOMMERCIAL GAS CYLINDER PRICE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.