दिल्ली में भी कोल्ड्रिफ सिरप पर प्रतिबंध, सरकार ने जारी किए आदेश, देखें क्या दिए निर्देश

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत मामले में दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सिरप को दिल्ली में बैन कर दिया. डिप्टी ड्रग कंट्रोलर के द्वारा आदेश जारी कर इस सिरप में मिलावट पाए गए बैच के बारे में जानकारी देते हुए बैन किया गया है. आदेश के अनुसार, दिल्ली में इस सिरप की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

जारी आदेश में लिखा है कि संज्ञान में आया है कि सरकारी विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक चार अक्टूबर की परीक्षण रिपोर्ट संख्या 68N के अनुसार कोल्ड्रिफ सिरप को गुणवत्ता मानक का नहीं घोषित किया गया है. कोल्ड्रिफ सिरप (पेरासिटामोल, फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट सिरप) बैच संख्या एसआर-13 जिसके निर्माण की तारीख मई 2025 और एक्सपायरी अप्रैल 2027 है. इसका निर्माण श्रीसन फार्मास्युटिकल कांचीपुरम जिला तमिलनाडु के द्वारा किया गया है.

डिप्टी ड्रग कंट्रोलर की ओर से कहा गया है कि इस ड्रग का निर्माण मिलावटी बताया गया है. क्योंकि इसमें डायएथिलीन ग्लाइकॉल (46.28%) है, जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है. इसे देखते हुए, एहतियात के तौर पर, सभी स्टेक होल्डर्स को तत्काल प्रभाव से कोल्ड्रिफ कफ सिरप के व्यापार से दूर रहने और इस कफ सिरप की खरीद, बिक्री और वितरण में शामिल न होने का निर्देश दिया जाता है. आम जनता को भी इस कफ सिरप के उपयोग से परहेज करने के लिए जागरूक किया जाता है. आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक सूचना के सख्त कार्यान्वयन और व्यापक प्रसार में सभी हितधारकों का सहयोग अत्यंत अपेक्षित है.