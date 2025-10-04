ETV Bharat / bharat

Coldrif कफ सिरप में मिला जहरीला पदार्थ, बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ सिरप (बैच संख्या एसआर-13) के पीने से छह बच्चों की संदिग्ध मौत के बाद यह कदम उठाया गया.

Coldrif cough syrup found containing DEG beyond permissible limit manufactured at Sresan Kanchipuram
कफ सिरप (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 5:25 PM IST

चेन्नई/नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी द्वारा निर्मित कफ सिरप कोल्ड्रिफ पर बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. औषधि नियंत्रण विभाग ने कोल्ड्रिफ सिरप के बैच संख्या एसआर-13 (मैन्युफैक्चरिंग डेट मई 2025, एक्सपाइरी डेट अप्रैल 2027) के संबंध में तत्काल नियामक कार्रवाई की है. इसका फॉर्मूलेशन पैरासिटामोल, फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट सिरप है. इस बैच के सिरप की मैन्युफैक्चरिंग श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, बिल्डिंग नंबर 787, बैंगलोर हाईवे, सुंगुवरचथिरम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु-602106 में हुई है.

आधिकारिक बयान में कहा गया कि तमिलनाडु सरकार को 1 अक्तूबर 2025 को, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 1 से 7 वर्ष की आयु के छह बच्चों की मौत में कोल्ड्रिफ सिरप (बैच संख्या एसआर-13) की संदिग्ध भूमिका के बारे में मध्य प्रदेश औषधि नियंत्रण प्राधिकरण से सूचना प्राप्त हुई. बताया गया है कि बच्चों की अचानक किडनी फेल हो गई थी और प्रारंभिक विष विज्ञान से पता चला कि सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) का कॉन्टेमिनेशन (दूषित) था. यानी कफ सिरप दूषित था.

Coldrif cough syrup found containing DEG beyond permissible limit manufactured at Sresan Kanchipuram
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, बिल्डिंग नंबर 787, बैंगलोर हाईवे, सुंगुवरचथिरम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु-602106 (ETV Bharat)

बयान में आगे कहा कि हालांकि, 01 और 02 अक्टूबर 2025 को सरकारी अवकाश था, फिर भी मामले की गंभीरता और जन सुरक्षा के हित में, तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग ने, औषधि नियंत्रण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण-सह-नियंत्रण प्राधिकरण के उप निदेशक डॉ. एस. गुरुभारती के निर्देशों के तहत 01 अक्टूबर को ही शाम 4 बजे तत्काल जांच शुरू कर दी. श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाई गईं. यह पाया गया कि कथित बैच में गैर-औषधीय ग्रेड प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया गया था, जो संभवतः डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल (Ethylene Glycol), दोनों विषैले और नेफ्रोटॉक्सिक पदार्थों से दूषित था. निरीक्षण के दौरान कुल 39 महत्वपूर्ण और 325 प्रमुख ऑब्जर्वेशन दर्ज किए गए.

नियामक कार्रवाई

कोल्ड्रिफ सिरप (बैच SR-13) और चार अन्य सिरप तत्काल विश्लेषण के लिए निकाले गए:

  1. रेस्पोलाइट D सिरप (बैच SR-30)
  2. रेस्पोलाइट GL सिरप (बैच SR-45)
  3. रेस्पोलाइट ST सिरप (बैच SR-22)
  4. हेपसैंडिन सिरप (बैच SR-46)

परिसर में उपलब्ध सभी स्टॉक तुरंत सीज कर दिए गए.

नमूनों को DEG और एथिलीन ग्लाइकॉल परीक्षण के लिए तत्काल अनुरोध के साथ सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई भेजा गया.

प्रयोगशाला परिणाम
24 घंटे के भीतर, सरकारी विश्लेषक ने रिपोर्ट दी कि कोल्ड्रिफ सिरप (बैच SR-13) मानक गुणवत्ता (NSQ) का नहीं है और इसमें 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मिलावट है, जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाती है. अन्य चार सिरप मानक गुणवत्ता के पाए गए.

नियंत्रण उपाय
बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु भर में थोक और खुदरा स्तर पर कोल्ड्रिफ सिरप के स्टॉक को फ्रीज करने के लिए राज्यव्यापी अलर्ट जारी किया गया. वितरण विवरण ओडिशा और पुडुचेरी के साथ साझा किए गए, जहां भी इस उत्पाद की आपूर्ति की जा रही थी.

श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के अन्य प्रोडक्ट्स
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स से जुड़े अन्य प्रोडक्ट्स (ETV Bharat)

राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 2025 को, जनहित में कंपनी को तत्काल उत्पादन बंद करने का आदेश जारी किया. निर्माता का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया.

जनता के लिए सलाह
औषधि नियंत्रण विभाग ने जनता और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को सख्त सलाह दी है कि वे कोल्ड्रिफ सिरप, बैच संख्या SR-13 का उपयोग न करें. इस बैच के किसी भी स्टॉक या उपलब्धता की सूचना तुरंत निकटतम औषधि नियंत्रण अधिकारी को दें.

बयान में कहा गया कि तमिलनाडु का औषधि नियंत्रण विभाग जन स्वास्थ्य और रोगी सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराता है. किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कड़ी नियामक और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. यह मामला देश में पहला ऐसा मामला है जहां अंतरराज्यीय सूचना प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर निरीक्षण, नमूना जांच, प्रयोगशाला विश्लेषण और उत्पादन रोकने के आदेश सहित नियामक कार्रवाई की गई.

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर, तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित मेसर्स श्रीसन फार्मा के विनिर्माण परिसर से कोल्ड्रिफ कफ सिरप के नमूने लिए हैं. इन नमूनों की जांच के परिणाम 3 अक्टूबर 2025 को देर शाम हमारे साथ साझा किए गए. नमूनों में डीईजी की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है."

इस बीच, शुक्रवार को 6 राज्यों में फैली सभी 19 दवाओं के विनिर्माण परिसरों में जोखिम आधारित निरीक्षण शुरू कर दिया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, "इससे दवा के नमूनों की गुणवत्ता में कमी के कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रक्रिया में सुधार का सुझाव मिलेगा."

इसके अलावा, एनआईवी, आईसीएमआर, नीरी, सीडीएससीओ और एम्स नागपुर के विशेषज्ञों की एक टीम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और उसके आसपास बच्चों की मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न नमूनों और कारकों का विश्लेषण कर रही है.

कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बाद, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम ने हाल ही में मध्य प्रदेश का दौरा किया और राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय में विभिन्न कफ सिरप के नमूनों सहित विभिन्न नमूने एकत्र किए. नीरी, एनआईवी पुणे और अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा पानी, कीट विज्ञान संबंधी वेक्टर और श्वसन नमूनों की आगे की जांच की जा रही है.

