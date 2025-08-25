नई दिल्ली: भारत भर में खनन से प्रभावित भूमि को वाइब्रेंट ग्रीन जोन में बदलने के प्रयास में, केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कोयला सार्वजनिक उपक्रमों ने 2025-29 तक 12,750 हेक्टेयर प्लांटेशन का टारगेट रखा है. वनरोपण, बंजर भूमि, विशेष रूप से कोयला खनन से प्रभावित भूमि के पुनर्वास के लिए एक आवश्यक उपाय है.

यह भूमि कटान को रोकने, क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन में योगदान देने, वन्यजीवों की रक्षा करने और वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक है. यह पहल पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है.

उल्लेखनीय है कि भारत साल 2070 तक नेट-जीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि COP-26 शिखर सम्मेलन में घोषणा की गई थी. हालांकि, सरकार ने कोयला कंपनियों के लिए नेट-जीरे टारगेट निर्धारित नहीं किया है.

कोयला सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने राष्ट्रीय स्थिरता एजेंडे के साथ अपने कार्यों को सक्रिय रूप से जोड़ा है और इंटेंसिल प्लांटेशन और वनीकरण अभियान के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक लगभग 13,400 हेक्टेयर भूमि को ग्रीन कवर के अंतर्गत लाया है.

कम्युलेटिव प्लांटेशन लक्ष्य निर्धारित

केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अनुसार कोयला पब्लिक PSUs ने वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2028-29 की अवधि के लिए 12,750 हेक्टेयर का कम्युलेटिव प्लांटेशन लक्ष्य निर्धारित किया है. मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, कोयला सार्वजनिक उपक्रमों ने 2,800 हेक्टेयर, 2026-27 के लिए 3,100 हेक्टेयर, 2027-28 के लिए 3,300 हेक्टेयर और 2028-29 के लिए 3,550 हेक्टेयर प्लांटेशन का लक्ष्य रखा है.

वाइब्रेंट ग्रीन जोन में बदली जा रही भूमि

एक अधिकारी ने कहा, "कोयला मंत्रालय न केवल एनर्जी का खनन कर रहा है, बल्कि प्रकृति का पोषण भी कर रहा है. व्यापक वनरोपण और पर्यावरण-पुनर्स्थापन परियोजनाओं के माध्यम से मंत्रालय खनन-रहित भूमि को वाइब्रेंट ग्रीन जोन में बदल रहा है. ये पहल इको सिस्टम को पुनर्जीवित कर रही हैं, जैव विविधता को बढ़ा रही हैं, वायु गुणवत्ता में सुधार कर रही हैं और स्वस्थ, टिकाऊ समुदायों का निर्माण कर रही हैं."

मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति

कोयला सेक्टर की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति जैसी नवीन वृक्षारोपण तकनीकों को अपनाया गया है. केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अनुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) ने एक हेक्टेयर में लगभग 8,000 तेजी से बढ़ने वाले पौधे लगाकर ऐसी ही पहल की है.

मियावाकी वृक्षारोपण की एक जापानी तकनीक है, जो बंजर भूमि पर शीघ्रता से घना वन क्षेत्र बनाने के लिए सबसे प्रभावी वृक्षारोपण विधियों में से एक है.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) कोयला खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देते समय सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के एक भाग के रूप में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना, वनीकरण और हरित पट्टी विकास, सीएनजी/ई-वाहनों की नियुक्ति, मशीनीकृत परिवहन प्रणालियों जैसे पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है.

