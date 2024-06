MP के टीकमगढ़ की प्यास बुझाएगा यूपी, सीएम योगी ने मोहन यादव के अनुरोध पर दिया आदेश - Water Supply in Tikamgarh from UP

ETV Bharat / bharat

MP के टीकमगढ़ की प्यास बुझाएगा यूपी, सीएम योगी ने मोहन यादव के अनुरोध पर दिया आदेश - Water Supply in Tikamgarh from UP

Published : 17 hours ago | Updated : 14 hours ago

टीकमगढ़ शहर को पानी की सप्लाई जमरार बांध से होगी ( फोटो क्रेडिट- Etv Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उत्पन्न जल संकट को दूर करने का फैसला किया है. टीकमगढ़ की जनता की प्यास बुझाने के लिए उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की तरफ से जलापूर्ति करने का निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा था. इस पत्र में उन्होंने टीकमगढ़ में उत्पन्न जल संकट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश से पानी सप्लाई करने का अनुरोध किया था. इसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार करते हुए जलापूर्ति करने की आदेश दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पत्र भेज कर टीकमगढ़ शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए जमरार बांध से जल आपूर्ति करने की बात लिखी है. मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र भेजकर कहा है कि जामनी बांध वर्ष 1973 में निर्मित हुआ था और भौराट बांध वर्तमान में निर्माणाधीन है. अतः इन इन दोनों बांधों के कारण जामनी नदी के माध्यम से जाने वाला पानी अवरोध नहीं हुआ है. वर्तमान में टीकमगढ़ स्थित बरीघाट स्टॉपडैम की जल भंडारण क्षमता मात्र 1 एमसीएम होने के कारण वहां पर संभवत पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है. ऐसे में टीकमगढ़ में जल संकट और व्यापक जनहित में वहां के निवासियों के पेयजल संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष जून 2024 में जमरार बांध से 0.72 एमसीएम जल टीकमगढ़ शहर के पेयजल के के लिए देने का फैसला किया गया है इसको लेकर राज्य सरकार स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. ये भी पढ़ें- अमरोहा की सरकारी गोशाला में दफना दी जिंदा गायें, 2 को लोगों ने मिट्टी से बाहर निकाला, जमकर हंगामा - Cows buried alive in Amroha

