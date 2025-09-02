रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिले. सीएम विष्णु देव साय के साथ कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवान भी दिल्ली गए हैं. सीएम साय ने कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों का परिचय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कराया. अमित शाह ने कर्रेगुट्टा ऑपरेशन में शामिल जवानों के साहस और पराक्रम की जमकर तारीफ की.

अमित शाह से मिले सीएम विष्णु देव साय: मुलाकात के दौरान विष्णु देव साय ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन की विस्तार से जानकारी दी. सीएम ने बताया कि जवान लगातार नक्सल विरोधी अभियान में सफलता हासिल कर रहे हैं. नक्सलियों का जो पहले कोर एरिया हुआ करता था वो अब लगातार सिमटते जा रहा है. कई इलाके तो नक्सल मुक्त हो चुके हैं. सीएम विष्णु देव साय ने एंटी नक्सल ऑपरेशन के साथ बस्तर में चलाए जा रहे विकास कार्यों की भी जानकारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को दी.

एंटी नक्सल ऑपरेशन की दी जानकारी: सीएम ने बस्तर सहित नक्सल प्रभावित जिलों में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान में मिल रही सफलता के बारे में अमित शाह को बताया. आने वाले वक्त में एंटी नक्सल ऑपरेशन में कैसे तेजी लाई जाएगी और आगे की क्या रणनीति होगी इसपर भी विस्तार से बातचीत की.

कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात: कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में चले लंबे नक्सली ऑपरेशन के बारे में भी सीएम ने गृहमंत्री को बताया. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कर्रेगुट्टा ऑपरेशन में शामिल जवानों और अफसरों की हौसला अफजाई की. अमित शाह ने जवानों को सम्मानित भी किया. इस मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे.

453 माओवादी न्यूट्रलाइज़, 1616 गिरफ्तार, 1666 सरेंडर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को सीएम ने बताया कि बताया कि दिसंबर 2023 से अब तक सुरक्षा बलों की आक्रामक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 453 माओवादी न्यूट्रलाइज़ किए गए. इसी अवधि में 1616 माओवादियों की गिरफ्तारी हुई. 1666 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया. राज्य में 65 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए. नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, पुल-पुलिया तथा मोबाइल नेटवर्क जैसी आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया.

बस्तर में बाढ़ से हुई बर्बादी पर हुई बातचीत: इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने बस्तर में आए बाढ़ की गंभीर स्थिति पर भी चर्चा की. सीएम ने गृह मंत्री को राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी दी. सीएम ने बताया कि प्रभावित इलाकों में प्रशासन लगातार राहत सामग्री पहुंचाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और विस्थापित परिवारों के लिए सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था करने में जुटा है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सीएम ने अमित शाह को बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज तथा अतिरिक्त संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं.

माओवाद के खात्मे की डेडलाइन: 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाए की डेडलाइन तय की गई है. तय समय सीमाके भीतर माओवादियों का खात्मा करने के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज किया जा रहा है.

