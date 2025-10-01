ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी अकेले नहीं, लाखों कार्यकर्ता उनके पीछे मजबूती से खड़े हैं: सिद्धारमैया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 1, 2025 at 1:19 PM IST 3 Min Read

बेंगलुरु : केरल में एक भाजपा नेता द्वारा राहुल गांधी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता अब अकेले नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ लाखों कार्यकर्ताओं का समर्थन है जो उनके पीछे मजबूती से खड़े हैं. सोशल मीडिया पर एक्स पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "एक भाजपा प्रवक्ता ने खुलेआम जान से मारने की धमकी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि "हम राहुल गांधी की छाती में गोली मार देंगे, खबरदार..!!" उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता लगातार भाजपा और संघ परिवार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. इस तरह के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठाती है कि क्या वे भी इससे सहमत हैं. उन्होंने कहा, "वैचारिक विरोधियों को चुप कराने के लिए धमकियां देना और जब वे विफल हो जाएं तो उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना भाजपा और संघ परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है." अतीत में वे पर्दे के पीछे रहकर अपने विरोधियों की हत्याओं में सहयोग करते थे, लेकिन अब वे सीधे अखाड़े में उतर आए हैं. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "जो लोग संवाद और बहस के माध्यम से वैचारिक रूप से अपने विरोधियों का सामना नहीं कर सकते, उनका शारीरिक उन्मूलन करना उनके बौद्धिक दिवालियापन को ही उजागर करता है." क्या संघ परिवार के गुंडों के शिकार सिर्फ एक या दो लोग हैं? महात्मा गांधी से शुरू हुई हत्याओं का यह सिलसिला गोविंद पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर, एम.एम. कलबुर्गी और गौरी लंकेश तक जारी है - यह सूची लंबी है.