'वीसी चयन प्रक्रिया में मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया जाना चाहिए', केरल के गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा - VICE CHANCELLOR SELECTION PROCESS

राज्यपाल की याचिका में तर्क दिया गया कि दोनों विश्वविद्यालयों में से किसी ने भी चयन प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं देखी.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : September 2, 2025 at 7:49 PM IST

नई दिल्ली: केरल के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और केरल डिजिटल विश्वविद्यालय के कुलपतियों की चयन प्रक्रिया से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को बाहर रखने की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को अपने पूर्व जज जस्टिस सुधांशु धूलिया को दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) के चयन के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और कहा कि उनके चयन में मुख्यमंत्री की भूमिका है.

राज्यपाल की याचिका में दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की पूरी चयन प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की भूमिका पर प्रकाश डाला गया और 'पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डॉ. सनत कुमार घोष एवं अन्य' मामले का हवाला दिया गया, जिसके निर्देश वर्तमान मामले में लागू किए गए थे.

राज्यपाल, जो दोनों सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, की याचिका में तर्क दिया गया कि दोनों विश्वविद्यालयों में से किसी ने भी चयन प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं देखी. याचिका में कहा गया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम, 1979 की धारा 8(1) के अनुसार, वहां चयन प्रक्रिया में राज्य के मंत्री की भूमिका होगी.

याचिका में तर्क दिया गया है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति में मंत्री चयन प्रक्रिया का हिस्सा हैं, इसलिए इस कोर्ट ने मुख्यमंत्री को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है. हालांकि, याचिका में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय अधिनियमों, ए पी जे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम और केरल डिजिटल विश्वविद्यालय अधिनियम में कुलपतियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा हेतु चयन प्रक्रिया में उच्च शिक्षा मंत्री या राज्य सरकार को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है.

आवेदन में कहा गया है, "मुख्यमंत्री राज्य के कार्यकारी प्रमुख होने के नाते सरकार द्वारा प्रबंधित और विश्वविद्यालय से संबद्ध कई सरकारी कॉलेजों से जुड़े हैं. इसलिए, यूजीसी विनियमों के अनुसार, कुलपतियों की नियुक्ति में उनकी कोई भी भूमिका नहीं हो सकती." मई में, केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल जज के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें दो विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की अस्थायी नियुक्तियों को अस्थिर घोषित किया गया था.

इस फैसले के खिलाफ कुलाधिपति और अन्य ने अपील दायर की थी. यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुलाधिपति ने 27 नवंबर, 2024 को जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से दो व्यक्तियों, सीजा थॉमस को केरल डिजिटल विश्वविद्यालय और के शिवप्रसाद को एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कुलपति के अस्थायी पदों पर नियुक्त किया. राज्य सरकार ने इन नियुक्तियों को चुनौती दी.

ये भी पढ़ें: क्या अदालत अनुच्छेद 142 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए तयशुदा फार्मूला बना सकती है?: सुप्रीम कोर्ट

ये भी पढ़ें: क्या अदालत अनुच्छेद 142 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए तयशुदा फार्मूला बना सकती है?: सुप्रीम कोर्ट

