UKSSSC पेपर लीक केस: धरना स्थल पर युवाओं से मिले सीएम धामी, CBI जांच के लिए भरी हामी

सीएम पुष्कर धामी ने उत्तराखंड पेपर लीक की सीबीआई जांच की सिफारिश की. ( PHOTO- ETV Bharat )

Published : September 29, 2025 at 3:32 PM IST | Updated : September 29, 2025 at 3:53 PM IST

देहरादून: यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण पर आंदोलनरत युवाओं के समर्थन में फैसला आ गया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद देहरादून धरना स्थल पर जाकर आंदोलन पर बैठे युवाओं से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति दी. पेपर लीक प्रकरण पर भारी संख्या में युवा पिछले 8 दिनों से देहरादून के परेड ग्राउंड धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं. युवा, पेपर लीक की सीबीआई जांच, लिक हुए पेपर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. जिसमें सीबीआई जांच की मांग सरकार द्वारा मान ली गई है. सीएम धामी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, पेपर लीक मामले में युवाओं को किसी प्रकार का कोई संदेह और अविश्वा न हो, इसके लिए सरकार मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति देती है. इसके अलावा मामले की रिटायर्ड जज यूसी ध्यान की अध्यक्षता में एसआईटी जांच जारी है. सभी तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं. इससे पहले सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया. जो कि मामले की जांच कर रही है. अभी तक की जांच में पेपर लीक का मुख्य आरोपी खालिद के साथ ही उसकी बहन साबिया को एसआईटी गिरफ्तार कर चुकी है. साथ ही इस मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन, हरिद्वार परीक्षा केंद्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक एसआई समेत दो पुलिसकर्मी निलंबित हो चुके हैं.

