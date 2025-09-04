गुवाहाटी: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर असम में लंबे समय से बहस और विरोध होता आ रहा है. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी 'इमिग्रेशन एंड फॉरेन (एग्जांप्शन) आदेश, 2025' ने असम में भारी राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने इस चिंता को सिरे से खारिज करते हुए इसे अनावश्यक भय फैलाने वाला करार दिया है.

इस विषय को लेकर विपक्षी दल और नागरिक समाज संगठन जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक खतरों की चेतावनी दे रहे हैं. गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सरमा ने विपक्षी आलोचनाओं का स्वागत करते हुए कहा कि, हमें तथ्यों पर गौर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि, असम में केवल 12 लोगों ने सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है. उन 12 में से केवल 3 को ही देश की नागरिकता प्रदान की गई है.

उन्होंने कहा कि, विज्ञापन देने के बावजूद, कोई भी आवेदन करने में रुचि नहीं ले रहा है. सरमा ने कहा कि, कानून मौजूद है, लेकिन इसकी यहां कोई प्रासंगिकता नहीं है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आगे तर्क दिया कि इस अधिनियम का बेवजह राजनीतिकरण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, कोई भी इस कानून के तहत आवेदन करने के लिए खुद को विदेशी बताना नहीं चाहता.

उन्होंने कहा कि, असम में यह कोई मुद्दा नहीं है. उन्हें एक बेवजह विवाद में घसीटा जा रहा है. विपक्षी दलों और छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शनों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, "लोग चाहें तो विरोध कर सकते हैं. सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान, लाखों आवेदनों का दावा किया गया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. दरअसल, फाल्स नैरेटिव के कारण पांच युवाओं की मौत हो गई, और आज भी, किसी ने यह नहीं बताया कि वे लाखों तथाकथित आवेदक कहां हैं."

इस आदेश से असम में विदेशियों की बाढ़ आने के दावों का खंडन करते हुए, उन्होंने कहा, "यह कानून पहले भी मौजूद था और यह यहां अप्रासंगिक रहेगा. कोई भी असमिया इसके लिए आवेदन नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि, इस विषय को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के दावों के बावजूद, विपक्ष के स्वर तेज हो गए हैं. विपक्षी दल केंद्र पर सीएए को एक नए नाम से लागू करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं.

AASU: "यह CAA से भी ज्यादा खतरनाक है"

दूसरी तरफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने 2025 के छूट आदेश का कड़ा विरोध किया है. उसने आरोप लगाया है कि इसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों, विशेष रूप से हिंदू बांग्लादेशियों के प्रवेश और प्रवास को वैध बनाना है.

अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए, AASU अध्यक्ष उत्पल शर्मा ने कहा, "हम 'इमिग्रेशन और विदेशी (छूट) आदेश, 2025' का कड़ा विरोध करते हैं. यह आदेश सीएए से भी ज्यादा खतरनाक है. AASU ने इसे 2024 तक असम पर अवैध हिंदू बांग्लादेशियों का बोझ डालने की एक सोची-समझी साज़िश करार दिया.

उन्होंने आगे कहा कि, असम विदेशियों का डंपिंग ग्राउंड नहीं है और वे ऐसा नहीं होने देंगे. यह फैसला असमिया-विरोधी, मूलनिवासी-विरोधी और सांप्रदायिक नेचर का है. उन्होंने मांग की कि असम को सीएए और 2025 के आदेश, दोनों के दायरे से बाहर रखा जाए. शर्मा ने सीएम के महत्वहीनता के दावे को भी चुनौती देते हुए कहा, "सीएए के दौरान हमें जिस बात का डर था, उसे अब पिछले दरवाजे से लागू किया जा रहा है... हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे."

लुरिनज्योति गोगोई ने कहा, दिल्ली असम का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश कर रही है...

असम जातीय परिषद (एजेपी) के अध्यक्ष और पूर्व आसू नेता लुरिनज्योति गोगोई भी बढ़ते विरोध में शामिल हो गए और चेतावनी दी कि केंद्र का यह फैसला असम के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने को गंभीर झटका देगा.

डिब्रूगढ़ के खोवांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गोगोई ने कहा कि, असम के लोगों को जिस बात का डर था, वह अब हकीकत में बदल रही है. "सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान, हमने कहा था कि केंद्र एक दिन अंतिम तिथि बढ़ा देगा और उन्होंने बढ़ा भी दी."

उन्होंने आगे कहा, "43 सालों तक असम के लोगों ने विदेशियों का बोझ उठाया. अब, दिल्ली इस 2025 के आदेश के जरिए उस बोझ को एक और दशक के लिए बढ़ाना चाहती है. यह मूल असमियों को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से खत्म करने की एक सोची-समझी चाल है."

एजेपी की स्थिति की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा, "हमने सीएए को स्वीकार नहीं किया, हम इसे आज स्वीकार नहीं करते हैं और हम इसे भविष्य में कभी स्वीकार नहीं करेंगे. हमारा आंदोलन जारी रहेगा और विरोध प्रदर्शन तुरंत शुरू होंगे."

अखिल गोगोई ने इसे असम के हितों के साथ विश्वासघात बताया

सीएए विरोधी आंदोलन के एक प्रमुख नेता, रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने नए आदेश की कड़ी आलोचना करते हुए इसे एक खतरनाक मिसाल और असम के हितों के साथ विश्वासघात बताया.

जनसांख्यिकीय चिंताओं को उठाते हुए, उन्होंने चेतावनी दी, "आज, बांग्लादेश में 1.1 करोड़ हिंदू हैं. असम में पहले से ही 20 लाख हिंदू बांग्लादेशी हैं. यह कानून अब उन सभी को नागरिकता का अधिकार देता है. वे कहां जाएंगे.. असम और बंगाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा, "कोई व्यक्ति बांग्लादेश में आरएसएस में शामिल हो सकता है, निर्धारित तिथि से पहले भारत आ सकता है और बिना पासपोर्ट के भी मतदान, रोजगार, यहां तक कि चुनाव लड़ने के सभी अधिकार प्राप्त कर सकता है. कल, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बन सकता है. क्या यह मूल असमियों के साथ न्याय है?"

गोगोई ने भाजपा और आरएसएस पर असम की राजनीतिक जनसांख्यिकी को बदलने की दीर्घकालिक योजना पर काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "अगर उन्हें सचमुच असमिया पहचान की परवाह होती, तो वे ऐसा नहीं करते. यह विश्वासघात है."

उन्होंने यह भी घोषणा की कि, आरएसएस और भाजपा को असम से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए. वे हमारी पहचान के लिए खतरा हैं. हर असमिया जिसके पास दिमाग, दिल और रीढ़ है, उसे आगे आना होगा। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते, तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा."

जन-आंदोलन का आह्वान करते हुए, उन्होंने कहा कि, उन्हें इन ताकतों को अपनी जमीन से खदेड़ना होगा. उन्होंने कहा कि, असम के लोगों को अभी से कोई कदम उठाना होगा, वरना अपनी ही मातृभूमि में अल्पसंख्यक बन जाने के लिए तैयार रहना होगा.

