1,000 से अधिक कलाकारों ने नवरात्रि महोत्सव को बनाया यादगार, अहमदाबाद में CM भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन

अहमदाबाद में जीवंत नवरात्रि महोत्सव 2025 "आह्वान मा आद्य शक्ति" विषय पर 1,000 से अधिक कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियों वाला एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ.

अहमदाबाद में नवरात्रि महोत्सव 2025.
Published : September 23, 2025

गांधीनगर: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में जीवंत नवरात्रि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया. इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में 1,000 से अधिक कलाकारों ने “आह्वान मा आद्य शक्ति” (आध्या शक्ति का आह्वान) विषय पर प्रस्तुति दी.

सांस्कृतिक प्रस्तुति के समापन के बाद, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ देवी जगदम्बा की आरती की और महाआरती में शामिल हुए.

परंपरा, संस्कृति और भक्ति का प्रतीक इस भव्य महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियां मंत्री मुलुभाई बेरा, राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, कुंवरजी हलपति और अहमदाबाद की महापौर प्रतिभा जैन की उपस्थिति में हुआ.

नवरात्रि उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवरात्रि के पहले दिन से नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधार को लागू करने का उपहार इस वर्ष के जीवंत नवरात्रि महोत्सव और दिवाली दीपोत्सव को न केवल खुशी का उत्सव बनाएगा, बल्कि देश के लोगों के लिए दोहरी बचत का वरदान भी बनेगा.

प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के आह्वान के अनुरूप, मुख्यमंत्री ने सभी से नवरात्रि उत्सव मनाने का आग्रह किया. डांडिया स्टिक से लेकर आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन तक केवल स्वदेशी (स्थानीय) उत्पादों का उपयोग करके ये सब किया गया.

वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन करने से पहले, मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए स्थापित विभिन्न आकर्षणों का दौरा किया. इनमें नव संकल्प थीम पर आधारित प्रदर्शनी, फोटो जोन, सेल्फी पॉइंट, बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया. इसमें किड्स सिटी, फ़ूड कोर्ट और हस्तशिल्प बाजार शामिल थे. उन्होंने स्टॉल पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से भी बातचीत की.

इसके अतिरिक्त, उन्होंने केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित "सुशासन के 11 वर्ष" विषय पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लोगों से डांडिया, आभूषण और प्रसाधन जैसे स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने की अपील की. इसके पीछे उनका तर्क था कि इससे पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को बल मिलेगा. पटेल ने कहा कि स्वदेशी अपनाने से स्थानीय उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने वाइब्रेंट नवरात्रि के आकर्षणों जैसे थीमैटिक प्रदर्शनी, फोटो-जोन, सेल्फी पॉइंट, किड्स सिटी, फूड कोर्ट और हैंडीक्राफ्ट बाजार का जायजा लिया. उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से से भी बात की. साथ ही उनके उत्पादों को सराहा.

इसके साथ ही, उन्होंने केंद्रीय संचार ब्यूरो की '11 वर्ष सुशासन' थीम पर आधारित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस अवसर पर चीफ सेक्रेटरी पंकज जोशी, पर्यटन सचिव राजेंद्र कुमार, पर्यटन निगम के अध्यक्ष प्रभव जोशी, शहर के विधायक और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे. देश-विदेश से आए अतिथियों और स्थानीय नागरिकों ने इस उत्सव में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया.

विशाल वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव 2025 के उद्घाटन में अहमदाबाद निवासियों सहित देश-विदेश से आए अतिथि शामिल हुए.

