'राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना गलत', NCERT विवाद पर बोले उमर अब्दुल्ला - OMAR ABDULLAH ON NCERT ISSUE

उमर ने इतिहास में राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की. उन्होंने कहा कि, अंग्रेजों ने हमें बर्बाद कर दिया.

Omar Abdullah
उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री (फाइल फोटो) (ANI)
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे के हिसाब से इतिहास को दोबारा लिखने के खिलाफ आगाह किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों को ईमानदारी से तथ्य पढ़ाए जाने चाहिए और उन्हें अपनी राय बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए.

श्रीनगर के एसकेआईसीसी में स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) पर एक सेमिनार में भाग लेने के बाद सीएम उमर ने संवाददाताओं से यह बात कही. उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना गलत था. उन्होंने कहा कि, सरकारें बदलती हैं और यदि एक पार्टी आज इतिहास को फिर से लिखती है, तो दूसरी पार्टी कल वही कर सकती है. उन्होंने कहा कि, बच्चों को वास्तविक इतिहास सीखने दें. बच्चों को इतिहास का निष्कर्ष निकालने देना चाहिए.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के संशोधित मॉड्यूल पर विवाद पर एक सवाल का जवाब देते हुए विभाजन को मुहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस दोनों से जोड़ते हुए, उमर ने इतिहास में राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की. उन्होंने कहा कि, अंग्रेजों ने हमें बर्बाद कर दिया. देश के विभाजन की मांग थी, और यह बात बनी रहनी चाहिए. इसमें राजनीति लाना गलत है.

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपनी पार्टी के चल रहे हस्ताक्षर अभियान की आलोचना पर, उमर ने विपक्ष के दावों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि, विपक्ष विरोध करने के लिए ही है. अगर वे राज्य का दर्जा नहीं चाहते या जनता से मिलना नहीं चाहते, तो यह उनकी मर्जी है. हम लोगों से मिलने गए, और अगर दूसरे हमारी आलोचना करते हैं, तो यह उनका काम है.

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में पूछे जाने पर, उमर ने केंद्र सरकार के इस कदम पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यह चुनाव क्यों थोपा गया. जब से धनखड़ ने पद छोड़ा है, तब से वे दिखाई नहीं दिए हैं. मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को जीतना चाहिए."

किश्तवाड़ त्रासदी के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी को भी जीवित बच पाना असंभव हो सकता है. इन परिस्थितियों में, हम अधिक से अधिक शवों को निकालने और उन्हें उनके प्रियजनों को सौंपने का प्रयास करेंगे.

उन्होंने आगे कहा कि, अब तक उन्हें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार किश्तवाड़ में जो आपदा आई, वह बादल फटने के कारण हुई थी, न कि हिमनद झील के टूटने के कारण. सीएम ने यह भी कहा कि सरकार क्षेत्र के अन्य प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त करेगी.

उन्होंने कहा कि, कुछ महीने पहले रामबन में भी यही देखने को मिला था. उस समय आर्थिक नुकसान अधिक और जानमाल का नुकसान कम हुआ था. इस बार जानमाल का नुकसान अधिक हुआ, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए या यदि ऐसा होता है, तो नुकसान को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं. उन्होंने कहा, इसके लिए हमें कुछ विशेषज्ञों को नियुक्त करना होगा और उनकी रिपोर्ट मांगनी होगी.

ख़ास ख़बरें

जीएसटी की नई दरें, सस्ता होगा ये सामान, रिफंड पाना आसान

आज 19 अगस्त 2025 का राशिफल: मंगलवार को मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा भाग्य का साथ, धन खर्च बढ़ेगा

युद्ध खत्म करने को रूस तैयार! सीजफायर के लिए यूक्रेन के सामने रखी बड़ी शर्त

व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के सूट की तारीफ, बदले-बदले नजर आए डोनाल्ड ट्रंप

