पटना : बिहार की राजधानी पटना में मदरसा शिक्षा बोर्ड के 100 वर्ष के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया और टोपी अपने मंत्री जमा खान को ही पहना दी. इस वीडियो पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

सीएम नीतीश ने नहीं पहनी टोपी : कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टोपी पहनाने मंच पर पहुंचे थे. लेकिन मुख्यमंत्री ने उनसे टोपी लेकर खुद पहनने के बजाय जमा खान को ही पहना दी. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया है.

आरजेडी का नीतीश पर तंज : इस घटना के बाद आरजेडी ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से जिस तरह मना किया, यह साफ है कि वे आरएसएस और बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहते. सत्ता के लिए उन्होंने अपने विचारों से समझौता कर लिया है और अब आरएसएस-बीजेपी की सोच के साथ चल रहे हैं.

''टोपी पहनने से मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से मना किया साफ है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों को नाराज नहीं करना चाहते हैं. नीतीश कुमार अब अपने विचारों से समझौता कर लिया है. सत्ता के लिए आरएसएस और बीजेपी की सोच के साथ चल रहे हैं.'' - एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी

'अल्पसंख्यकों को टोपी पहनाते आए हैं नीतीश' : कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इसे टोपी ट्रांसफर करार दिया. कांग्रेस ने कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस को किसी भी तरह नाराज नहीं करना चाहते हैं. उन्होंने इसे बीजेपी का दबाव बताया और पहले टोपी पहनने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा को पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने किस दबाव में ऐसा किया?

मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में नीतीश (ETV Bharat)

''नीतीश कुमार शुरू से ही टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं. पहले पहन रहे थे तो मतलब टोपी ही पहना रहे थे. वो पहने या ना पहने दोनों सूरत में वो टोपी ही पहना रहे थे. अच्छा है जो आज वो सीधे मना कर दिया. हो सकता है भाजपा का दवाब हो, नरेन्द्र मोदी ने मना किया हो. वैसे अल्पसंख्यक मोर्चा को नीतीश जी से पूछना चाहिए आखिर किसके दवाब में टोपी पहने से इनकार किया. उन्होंने टोपी पहनाने वाले को ही टोपी पहना दिया.''- इमरान प्रतापगढ़ी, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस

पहले भी नीतीश कर चुके हैं एक्शन से हैरान : यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार का इस तरह का वीडियो चर्चा में आया हो. कुछ दिन पहले एलएन मिश्रा इंस्टिट्यूट के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ द्वारा दिए गए गमले वाले गुलदस्ते को उनके माथे पर रख दिया था. वह वीडियो भी खूब वायरल हुआ था.

टोपी-टीका पर नीतीश और उनका बयान : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी बयान देते रहे हैं कि टोपी भी पहनना पड़ेगा और टीका भी लगाना पड़ेगा. लेकिन आज जब उन्हें टोपी पहनाई जा रही थी तो उन्होंने मना कर दिया और टोपी पहनने वाले को ही टोपी पहना दी. इस रिएक्शन से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी हैरान रह गए. हालांकि बाद में उन्होंने स्थिति संभालने की कोशिश की.

अनोखी आदतों की लंबी लिस्ट : नीतीश कुमार के अजीबोगरीब रिएक्शन का यह पहला मामला नहीं है. बिहार की जनसभा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ अचानक पकड़कर देखने लगे थे. अशोक चौधरी के माथे पर टीका देखकर उन्होंने उनके माथे को दूसरे मंत्रियों के माथे से सटाया था. इन वीडियो की खूब चर्चा होती रही.

ये भी पढ़ें-