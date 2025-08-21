पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. ऐसे में जाति और सामाजिक समीकरण के हिसाब से तमाम राजनीतिक दलों और गठबंधनों ने समीकरण गढ़ने पर काम करना शुरू कर दिया है. राज्य में 17 फीसदी से अधिक मुस्लिम वोट बैंक है, जिस पर सभी दलों की नजर रहती है. नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दावा है कि मुसलमानों के लिए 2005 से अब तक 20 सालों में जितने कम हुए हैं, उतना काम कभी नहीं किया गया. वहीं, इसी वोट बैंक पर पहले से ही महागठबंधन और एआईएमआईएम की भी नजर है.

मुसलमानों से मुखातिब हुए नीतीश: गुरुवार को पटना स्थित सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र के बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए. अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि वह मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े हैं. सीएम ने कहा कि हमने शुरू से ही सभी तबकों के हित में काम किया है. वर्ष 2005 से जब राज्य की जनता ने नेतृत्व का अवसर दिया तो नई सरकार के गठन के बाद से मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की गईं.

सीएम का दावा- हमने किया है काम: मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट 2004-05 में मात्र 3 करोड़ 54 लाख रुपये था, जो अब बढ़कर 1080 करोड़ हो गया है. कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई. साल 2006 से मदरसों का निबंधन किया गया और उन्हें सरकारी मान्यता दी गई. मदरसों के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया. बच्चों की पढ़ाई से लेकर रोजगार और तलाकशुदा महिलाओं के लिए सहायता राशि देने का भी प्रावधान किया.

नीतीश की मुस्लिम वोटबैंक पर नजर: असल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर मुस्लिम वोटबैंक पर है. उनकी कोशिश अल्पसंख्यक समाज को अपने साथ लाने की है, जो पिछले दो-तीन चुनावों से उनसे दूर हो चुके हैं. पिछली बार तो जेडीयू के सिंबल पर एक भी विधायक नहीं बन पाया. जिस वजह से बीएसपी से जीतकर आए जमा खान को पार्टी में शामिल कराकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाना पड़ा.

बिहार में मुस्लिम कितने ताकतवर?: 2023 की जाति आधारित सर्वे के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की तादाद 17.7 फीसदी है. इसमें एक बड़ा हिस्सा सीमांचल में रहता है. जहां के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में 30 फीसदी या उससे अधिक वोटर मुसलमान हैं. जेडीयू और आरजेडी-कांग्रेस को पहले से उनका वोट मिलता रहा है. हालांकि 2020 में एआईएमआईएम ने बड़ी सेंधमारी की थी. वहीं इस बार जन सुराज पार्टी के आने से सभी दलों के बेचैनी बढ़ गई है.

पसमांदा समाज पर एनडीए की नजर: बिहार की 17.7 फीसदी मुस्लिम आबादी में 10 फीसदी अति पिछड़ा (पसमांदा), 3 फीसदी पिछड़ा और 4 फीसदी अशराफ (सवर्ण) मुस्लिम हैं. हाल के सालों में पसमांदा पर एनडीए की विशेष नजर है. वक्फ संशोधन कानून के बाद बीजेपी और जेडीयू को लगता है कि पसमांदा मुसलमानों का समर्थन मिल सकता है.

मुसलमानों में 4 प्रतिशत ही ऊंची जाति: बिहार सरकार की ओर से जातीय गणना में मुसलमान को तीन वर्गों में बांटा गया है. इनमें अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़े शामिल हैं. इसमें पिछडे जाति की मुस्लिम सबसे ज्यादा है. 17 करोड़ 70 लाख मुस्लिम आबादी में 4% उच्च जाति है और शेष पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति आती हैं. अगड़ी जातियों में शेख 3.8217%, पठान 0.7548% और सैय्यद 0.2279 फीसदी हैं.

पिछड़ी जाति की तादाद: वहीं, बैकवर्ड में मदरिया, नालबंद, सुरजापुरी, अंसारी और मलिक मुस्लिम शामिल हैं. बैकवर्ड मुसलमानों में सबसे अधिक आबादी मोमिन अंसारी की है. अंसारी 3.545%, सुरजापुरी 1.8713%, मलिक 0.0854%, मदरिया 0.0663% और नालबंद 0.0091 प्रतिशत हैं. वहीं, चिक मुस्लिमों की जनसंख्या राज्य में 0.0386 फीसदी, कसाई 0.1024%, डफली 0.056%, धुनिया 1.4291%, नट 0.047%, पमरिया 0.0496%, भटियारा 0.0209%, भाट 0.068% और मेहतर 0.054 प्रतिशत हैं.

इसके अलावा मिरियासीन की आबादी 0.0118%, मदारी 0.0089%, मिर्शिकार 0.051%, और फकीर 0.51% हैं, जबकि चूड़ीहार की जनसंख्या 0.16%, राईन 1.48%, ठकुराई 0.1128%, शेरशाहबादी 0.9965%, बखो 0.0282% और दर्जी 0.2522 प्रतिशत हैं. सिकलीगर मुस्लिमों की तादाद बिहार में 0.0145%, रंगरेज 0.0332%, मुकेरी 0.0432%, गादेरी 0.0072%, कुल्हैया 0.9591%, जाट 0.0344%, धोबी 0.3135%, सेखदा 0.1904%, गद्दी 0.0441%, लालबेगी की आबादी 0.0021% और हलालखोर की जनसंख्या 0.0058 फीसदी है.

इन जिलों में निर्णायक वोटर: 2011 जनगणना के मुताबिक किशनगंज में 68 फीसदी, कटिहार में 43 फीसदी, अररिया में 42 फीसदी, पूर्णिया में 38 फीसदी और दरभंगा में 25 फीसदी मुस्लिम आबादी हैं. सीमांचल की चार जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं. इनमें से हर सीट पर मुस्लिम वोटर ही हार-जीत तय करते हैं.

बिहार में मुस्लिम वोटों की सियासत: बिहार में 243 में से 87 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम आबादी 20 फीसदी से ज्यादा है. लगभग 11 ऐसी सीटें हैं, जहां मुस्लिम मतदाता 40 फीसदी के आसपास है. कुल मिलाकर करीब 40 सीटों की किस्मत मुस्लिम मतदाता तय करते हैं.

लालू के साथ मुस्लिम समाज: माना जाता है कि बिहार के मुसलमान आरजेडी को वोट करते हैं. बिहार में 1990 से मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा लालू प्रसाद यादव के पास था. हालांकि साल 2005 के नवंबर वाले विधानसभा चुनाव और 2010 के चुनाव में एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ चले गए लेकिन मोटे तौर पर मुसलमान आरजेडी और महागठबंधन के साथ ही रहते हैं.

2015 में महागठबंधन को मिला साथ: साल 2015 में लालू यादव (आरजेडी), नीतीश कुमार (जेडीयू), कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था. सीएसडीएस के आंकड़ों की मानें तो 2015 चुनाव में जेडीयू को 78 फीसदी मुसलमानों ने वोट किया, जबकि आरजेडी को 59 फीसदी मुसलमानों का वोट मिला. इस तरह अगर कुल वोटों की बात करें तो 69 फीसदी मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट किया.

2019 में नीतीश का साथ छोड़ा: 2017 में जब नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ छोड़ दिया और एनडीए में लौट गए तो मुसलमान उनसे नाराज हो गए. यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने उनका साथ छोड़ दिया. आकड़ों के मुताबिक 89 फीसदी मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट किया. हालांकि किशनगंज को छोड़कर सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी.

जेडीयू में मुस्लिम विधायक का हाल?: 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू के 5 मुस्लिम विधायक जीते थे. हालांकि उस समय उसका गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के साथ था. वहीं 2020 के चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा.

2020 में ओवैसी ने लगाई सेंध: सीमांचल में 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 24 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 17 सीटों पर जीत मिली. लालू की पार्टी को 7 सीटों का नुकसान हुआ. इन 7 सीटों में से 5 ओवैसी के पास गई. असल में एआईएमआईएम के साथ-साथ एनडीए ने भी खासकर सीमांचल और पसमांदा मुसलमानों के बीच पकड़ बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कुछ सीटों पर वोट बंटा और लालू की पार्टी आरजेडी को नुकसान हुआ. हालांकि कुछ समय बाद ओवैसी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए.

मुसलमानों की नीतीश से नाराजगी वजह?: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुसलमानों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बीजेपी के साथ गठबंधन करना है. अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी के साथ सहज नहीं महसूस नहीं करते हैं. जब नीतीश 2015 में लालू के साथ थे, तब भरपूर समर्थन मिला था लेकिन 2019 और 2020 में दूर हो गए है. वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू के समर्थन के फैसले से भी नाराजगी है. इसके साथ ही बड़ी संख्या में मदरसा को ग्रांट नहीं मिलना भी नाराजगी का एक कारण है.

"बिहार में 20 सालों में नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम किया है, उससे पहले बिहार में कभी भी अपना काम नहीं हुआ. मुसलमानों के विकास के लिए हर क्षेत्र में काम किया गया है नाराजगी हो सकती है लेकिन नीतीश कुमार के काम को लेकर उन्हें वोट मिलना चाहिए."- आसिफ वसी, सचिव, गांधी संग्रहालय

नीतीश कुमार का मिशन 'M' क्यों?: वक्फ संशोधन विधेयक के बाद मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति काफी बदल गई है. नीतीश के मंत्रिमंडल में एकमात्र मुस्लिम मंत्री जमा खान हैं, जो पठान (सवर्ण मुस्लिम) हैं. अब जेडीयू के लिए चुनौती यह है कि वक्फ कानून पर कई मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं. हालांकि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के पक्ष में कई काम किए हैं. मसलन, अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं, आरक्षण, छात्रवृत्ति और कब्रिस्तान की घेराबंदी.

तेजस्वी को नहीं चाहिए ओवैसी का साथ: बिहार में AIMIM महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश में है, लेकिन तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं हैं. ऐसे में अगर ओवैसी 2020 की तरह आरजेडी का वोट काटने में कामयाब होते हैं तो फायदा एनडीए को हो जाएगा.

"हमने पहले प्रशांत किशोर से समझौता करने की पहले कोशिश की और उसके बाद महागठबंधन से भी तालमेल करने का प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली. ऐसे में इस बार एआईएमआईएम कई सीटों पर अपनी ताकत दिखाएगी"- अख्तरुल ईमान, प्रदेश अध्यक्ष, एआईएमआईएम

प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर?: चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की नजर भी मुस्लिम मतों पर है. वह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि कम से कम 40 सीटों पर मुसलमान प्रत्याशी उतारेंगे. साथ ही ये भी कह चुके हैं कि अगर महागठबंधन पहले ही उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दे तो वह उन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देंगे, जहां से महाठबंधन का मुसलमान प्रत्याशी मैदान में होगा.

2020 बिहार विधानसभा चुनाव: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में NDA और महागठबंधन, दोनों को 37.9% वोट मिले. एनडीए ने 125 सीटें जीतीं, जबकि महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया. दोनों के बीच सिर्फ 11,150 वोटों का अंतर था. वहीं AIMIM को 5,25,679 वोट (1.66%) मिले, जिसने जीत-हार का अंतर पैदा किया. सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को भारी समर्थन मिला, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है.

क्या बिहार में चलेगा MY समीकरण?: बिहार में 14 फीसदी से ज्यादा यादव और 17.7 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं. दोनों को मिला दें तो यह 32 फीसदी हो जाता हैं, जो किसी भी गठबंधन की सरकार बना सकता है और समीकरण बिगाड़ सकता है.

मुस्लिम मतदाता तय करेंगे सरकार?: 2020 में दोनों गठबंधनों को 38 फीसदी वोट मिले, जिसमें MY (मुस्लिम+यादव) तेजस्वी को नंबर वन की पार्टी बनाई थी. तेजस्वी एक बार फिर 32 फीसदी वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे है लेकिन ओवैसी की एंट्री और एनडीए की पसमांदा मुसलमान को साधने की रणनीति आरजेडी के लिए मुश्किल बन सकती है. ऐसे में बिहार के 'M' यानी मुसलमान वोटर किस ओर जाएंगे, इसके लिए चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा.

