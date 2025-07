ETV Bharat / bharat

फ्री मिलेगी 125 यूनिट बिजली, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान - NITISH KUMAR

सीएम नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 17, 2025 at 8:42 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 8:52 AM IST 4 Min Read

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की 14 करोड़ जनता को चुनाव से पहले बड़ी राहत दी है. 1 अगस्त, 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है. नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों को जुलाई महीने के बिल में यह लागू हो जाएगा. इससे प्रदेश के करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा. बिहार में फ्री मिलेगी 125 यूनिट बिजली : नीतीश कुमार ने एक्स अकाउंट पर लिखा- ''हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं. अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा.'' 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा : उन्होंने आगे लिखा, "इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा. हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा.'' बिजली बिल में मिलेगी राहत : नीतीश कुमार ने कहा कि, ''कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी और शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी. इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा. साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी.'' दिल्ली में मिलती है 200 फ्री यूनिट बिजली: बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी 200 फ्री यूनिट बिजली दी जा रही है. दिल्ली में 54.5 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 27 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हर महीने 200 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं.

