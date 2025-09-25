ETV Bharat / bharat

सीएम बोले- CBI जांच की मांग के नाम पर भर्ती प्रक्रिया बाधित करने का षडयंत्र, हर नकल माफिया होगा अरेस्ट

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को सीएम धामी ने भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास बताया

UKSSSC Paper Leak Case
सीबीआई जांच की मांग को सीएम ने बताया षडयंत्र (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2025 at 4:17 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामला चर्चाओं में है. साथ ही बेरोजगार संघ से जुड़े तमाम लोग अभी भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, उत्तराखंड सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है और एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है. इस पूरे मामले पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल में सामने आई परीक्षा गड़बड़ी की जांच के लिए एक एसआईटी गठन का निर्णय लिया है. साथ ही एसआईटी जांच के आधार पर इस मामले में निर्णायक कार्रवाई की जाएगी. सीएम धामी ये भी कह चुके हैं कि मैं इसे पेपर लीक नहीं मानता हूं.

CBI जांच की मांग के नाम पर भर्ती प्रक्रिया बाधित करने का प्रयास: दरअसल, एससीईआरटी ऑडिटोरियम में गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया. आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार एक-एक नकल माफिया को चुन-चुन कर गिरफ्तार कर, उसको सजा दिलवाएगी. साथ ही सीएम ने कहा कि उन्होंने शपथ लेने के बाद ही संकल्प लिया था कि रिक्त पदों को प्राथमिकता पर भरा जाएगा. इसके बाद रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं. सीएम ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग के जरिए भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ भर्ती करना है. सरकार भर्ती में देरी के कारण किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी.

UKSSSC Paper Leak Case
बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र हुए सम्मानित (Photo- ETV Bharat)

हर नकल माफिया होगा अरेस्ट: इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है. पिछले चार सालों में राज्य के 25 हजार से अधिक युवाओं का चयन सरकारी नौकरी में हुआ है. अब सामान्य परिवारों के कई युवा एक से अधिक परीक्षा में सफल हो रहे हैं. जबकि राज्य बनने के शुरुआती 21 साल में कुल 16 हजार नियुक्तियां ही हुई थी. सख्त नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जा चुका है.

पेपर लीक के नाम पर सीबीआई जांच की मांग का षडयंत्र- सीएम: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कुछ लोगों को पारदर्शिता के साथ युवाओं का सरकारी नौकरियों में जाना रास नहीं आ रहा है. इसलिए वे युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक का षड्यंत्र रच रहे हैं. हाल ही में राज्य में पेपर लीक कराने का असफल प्रयास किया गया, सिर्फ एक जगह की शिकायत के आधार पर अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों के लिए पहले से ही सख्त कानून बना है, जिसके इस प्रकरण में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

मदरसों पर सीएम का बयान: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया है. इस कानून के तहत एक जुलाई 2026 के बाद से उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे, जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा. साथ ही, मदरसे में पढ़ाने वाले धार्मिक गुरु जो बिना किसी शैक्षिक योग्यता के केवल धार्मिक आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर भी लगाम लगेगी.

सीएम ने 75 मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में सीएम ने बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 75 मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया. इस मौके पर बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले विद्यालयों के तीन-तीन प्रधानाचार्यों के साथ ही श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 50-50 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया. वहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे. उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसमें राष्ट्र प्रेम, नैतिक मूल्य, सामाजिक समरसता और व्यावहारिकता का समावेश भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए.

सीएम ने गिनाईं शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां: सीएम ने कहा कि प्रदेश में जहां एक ओर, 226 विद्यालयों को पीएम- श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो वहीं सभी 13 जनपदों के 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं. साथ ही, दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 5- पीएम ई-विद्या चैनल भी संचालित किए जा रहे हैं. राज्य के सभी राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं.

भारत भ्रमण पर भेजे जा रहे हैं छात्र: इसके अलावा उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के छठवीं से 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है. इतना ही नहीं, राज्य के बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भी भेजा जा रहा है. सरकार की ओर से, संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है.
